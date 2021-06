Ciepło miejskie? W mieście to oczywiste! EPEC zachęca do przyłączeń, a miasto oferuje dotacje

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zachęca do przyłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Warto to zrobić i korzystać z miejskiego, ekologicznego ogrzewania. Dodatkowo w tym roku przyłączając budynek do m.s.c. można skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego.

Przyłączenie się do miejskiej sieci ciepłowniczej, która zapewnia mieszkańcom nie tylko ciepło, ale również ciepłą wodę użytkową, jest najlepszym rozwiązaniem na ekologiczne ogrzewanie. W Elblągu siecią zarządza Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – firma lokalna i zatrudniająca fachowców w dziedzinie instalacji ciepłowniczych. Dlaczego warto przyłączyć się do sieci ciepłowniczej? Jest to wygodne rozwiązanie – od odbiorcy nie wymaga praktycznie żadnego zaangażowania. Co więcej, za pomocą automatyki pogodowej może być dostępne przez cały rok, w zależności od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Ciepło sieciowe jest bardziej ekologiczne niż ciepło wytworzone w punktach indywidualnych. Jego produkcja kontrolowana jest przez instytucje środowiskowe, dzięki czemu ograniczone są szkodliwe emisje. Zmodernizowana sieć pozwala na uniknięcie strat ciepła podczas jego dystrybucji. Podłączenie się do m.s.c. to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców domu czy lokalu, w którym wymienione zostanie źródło ogrzewania. Znikają bowiem zagrożenia związane z zatruciami czy pożarami i nie trzeba kupować czujników wykrywających np. czad. Skorzystaj z dofinansowania Dofinansowanie na przyłączenie wynosi 2500 zł w przypadku domku jednorodzinnego lub 1000 zł w przypadku mieszkania w bloku. Pula w tym roku to aż 300 tys. zł. Dotacja pochodzi z budżetu miasta i jest niezależna od innych funduszy wspierających ochronę środowiska. Obejmuje ona częściowe pokrycie poniesionych wydatków na realizację wymiany ogrzewania, w tym np. wymianę instalacji wewnętrznej czy wymianę grzejników. Termin składania dokumentów to 29 października 2021 r. Warto pamiętać, że najpierw trzeba podpisać umowę o dotację, a potem dopiero przystąpić do prac. Koszty inwestycji nie mogą być poniesione także po terminie realizacji inwestycji określonym w umowie. Inaczej nie będzie można otrzymać dotacji. Dodatkowo, właściciele domów jednorodzinnych mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Polega ona na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego), wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Jak przyłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej? Skontaktuj się z Działem Sprzedaży EPEC: tel. 55 61 13 277, uslugi@epec.eplblag.pl. Jeśli jesteś mieszkańcem budynku i członkiem Wspólnoty Mieszkaniowej lub Spółdzielni – zgłoś propozycję do Administratora i daj nam znać. Działajmy razem! --- artykuł partnera ---

