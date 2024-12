 Co pomaga na nietrzymanie moczu?

Nietrzymanie moczu kojarzy Ci się głównie z przypadłością osób starszych lub kobiet po porodzie? Nic bardziej mylnego. Choć mało się o tym mówi, dokuczliwy problem dotyka tysiące osób w każdym wieku i obu płci. Na szczęście, metod leczenia i profilaktyki również nie brakuje. Sprawdź, w jaki sposób pozbyć się nietrzymania moczu i odzyskać swobodę życia.

Jakie są najczęstsze przyczyny nietrzymania moczu?

Ciężko jednoznacznie wskazać konkretną przyczynę problemów z kontrolowaniem pęcherza. Wszystko zależy od konkretnego przypadku, chorób towarzyszących oraz okoliczności pojawiania się niekontrolowanego opróżniania pęcherza – na tej podstawie rozpoznaje się także konkretny rodzaj nietrzymania moczu. Przyczyny bywają złożone, jednak najczęściej, na rozwinięcie się schorzenia ma wpływ kilka czynników, m.in.:

osłabienie mięśni dna miednicy, których praca jest niezbędna do kontroli pęcherza moczowego,

zmiany hormonalne u kobiet np. w okresie menopauzy, które osłabiają mięśnie dna miednicy oraz ściany pęcherza, zwiększając ryzyko problemów z kontrolą nad oddawaniem moczu,

łagodny rozrost gruczołu krokowego, który jest jednym z głównych powodów nietrzymania moczu u mężczyzn,

infekcje układu moczowego, które działając drażniąco na pęcherz, powodują częstszą potrzebę oddawania moczu i jego popuszczania,

zabiegi chirurgiczne, takie jak operacje prostaty u mężczyzn czy interwencje ginekologiczne u kobiet, które mogą prowadzić do uszkodzenia mięśni lub nerwów odpowiedzialnych za kontrolę nad pęcherzem.

W zależności od tego, co wywołuje nietrzymanie moczu, urolog stosuje różne formy terapii. Im szybciej zdiagnozujesz problem i jego przyczyny, tym szybciej będzie można wprowadzić odpowiednie leczenie. Dlatego warto zgłosić się po pomoc do specjalisty już po zauważeniu pierwszych niepokojących objawów.

Z kim skonsultować problem?

Zauważyłeś pierwsze objawy nietrzymania moczu i zastanawiasz się, do jakiego lekarza najlepiej się zgłosić? Pierwszym krokiem może być wizyta u Twojego lekarza rodzinnego. Przeprowadzi on ogólny wywiad medyczny, zapyta o objawy, historię chorób i styl życia, może również zlecić podstawowe badania moczu i krwi oraz wystawić skierowanie do specjalisty.

Jeśli problem nie ustępuje po wdrożeniu podstawowych zaleceń od internisty, kolejnym krokiem powinna być wizyta u urologa. Jest to lekarz specjalizujący się w schorzeniach układu moczowego, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Na podstawie zgłaszanych dolegliwości będzie mógł zlecić Ci dodatkowe, szczegółowe badania diagnostyczne, takie jak USG czy badanie urodynamiczne i zaproponować celowane leki na nietrzymanie moczu. Kobiety mogą również wybrać się do ginekologa, zwłaszcza, jeśli nietrzymanie moczu pojawiło się po ciąży, porodzie lub w okresie menopauzy.

Fizjoterapeuta uroginekologiczny to kolejny specjalista, którego warto odwiedzić, gdy dokucza Ci nietrzymanie moczu. Leczenie farmakologiczne może okazać się nieskuteczne bez odpowiednich ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy czy nauki prawidłowych nawyków w toalecie.

Jeśli nietrzymanie moczu związane jest z zaburzeniami w pracy innych układów, lekarz prowadzący może zlecić wizytę u dodatkowego specjalisty – m.in. endokrynologa, neurologa czy chirurga.

Jeśli nietrzymanie moczu związane jest z zaburzeniami w pracy innych układów, lekarz prowadzący może zlecić wizytę u dodatkowego specjalisty – m.in. endokrynologa, neurologa czy chirurga.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy – czy mogą pomóc?

Osłabione mięśnie dna miednicy to jedna z najczęstszych przyczyn nietrzymania moczu. Co ciekawe, większość osób nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia oraz ogromnej roli, jaką odgrywają. Mięśnie dna miednicy rozciągają się od kości łonowej do kości ogonowej i podtrzymują narządy jamy brzusznej. Są niezbędne do kontroli nad czynnościami pęcherza, zwieraczy i jelit, stabilizacji ciała czy odczuwania satysfakcji seksualnej. Kiedy są osłabione, nie mogą efektywnie spełniać swojej funkcji, co prowadzi do pojawiania się problemów takich jak popuszczanie moczu.

Na szczęście, mięśnie dna miednicy można skutecznie trenować. Co więcej, ćwiczenia są dyskretne i można wykonywać je niemal w każdej wolnej chwili. Skupiają się głównie na budowaniu kontroli oraz prawidłowego czucia w obrębie miednicy. Należy nauczyć się rozluźniać i napinać konkretne mięśnie, dodając do tego oddech. Ponieważ początkowo może być Ci trudno zlokalizować mięśnie dna miednicy i skupić się na ich wyizolowanej pracy, ćwiczenia warto wykonywać pod okiem fizjoterapeuty.

Jak znaleźć mięśnie dna miednicy? Najłatwiej to zrobić podczas oddawania moczu – na wydechu spróbuj zatrzymać strumień moczu w połowie. Mięśnie, które angażujesz w tym momencie, to mięśnie dna miednicy. Pamiętaj, żeby nie robić tego regularnie podczas oddawania moczu, aby nie zakłócić naturalnych funkcji pęcherza. Jeśli już nauczysz się aktywować MDM, powtarzaj taki „trening” kilka razy dziennie, w różnych pozycjach i przy różnych aktywnościach. Ważne, aby nie dodawać do tego pracy pośladków czy brzucha i skurcze robić na wydechu. Początkowo możesz zacząć od krótszych okresów napięcia (np. 3 sekundy) i stopniowo wydłużać ten czas, w miarę jak mięśnie stają się silniejsze.

Silne mięśnie dna miednicy lepiej wspierają pęcherz i cewkę moczową, co będzie zapobiegać przypadkowym wyciekom moczu, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej, kichania, kaszlu czy śmiechu. Regularne ćwiczenia mogą również pomóc w kontroli nadreaktywnego pęcherza w przypadku tzw. naglącego nietrzymania moczu.

Leki stosowane w leczeniu nietrzymania moczu

Czy istnieją tabletki na nietrzymanie moczu? Tak, lekarz urolog może zdecydować o konieczności zastosowania farmakoterapii, jednak zazwyczaj jest to tylko składowa całego procesu leczenia.

W przypadku naglącego nietrzymania moczu, związanego z nadreaktywnością pęcherza stosuje się antycholinergiki, które blokują działanie acetylocholiny – substancji chemicznej, odpowiedzialnej za skurcze mięśni gładkich pęcherza. Hamując jej działanie, zmniejsza się nadmierną aktywność pęcherza, co pozwala na jego lepszą kontrolę i wydłużenie czasu między wizytami w toalecie.

Jeśli nietrzymanie moczu związane jest z obniżonym poziomem estrogenów lub innych hormonów, lekarz może zlecić miejscowe estrogeny, stosowane w postaci kremów, pierścieni lub plastrów. Pomagają one wzmocnić tkanki okolic cewki moczowej i pochwy, poprawiając ich elastyczność i zdolność do zatrzymywania moczu.

W leczeniu nietrzymania moczu związanego z łagodnym przerostem gruczołu krokowego u mężczyzn wykorzystuje się alfa-blokery. Rozluźniają one mięśnie prostaty i pęcherza moczowego, ułatwiając przepływ moczu przez cewkę i zmniejszając uczucie zalegania moczu oraz ryzyka niekontrolowanego wycieku.

Terapie behawioralne – na czym polegają?

Terapie behawioralne to nieinwazyjne metody leczenia nietrzymania moczu, które poprzez zmianę nawyków toaletowych, pomagają pacjentom odzyskać kontrolę nad pracą pęcherza.

Zalicza się do nich m.in.:

trening pęcherza, który polega na stopniowym zwiększaniu odstępów między wizytami w toalecie, co uczy pęcherz zatrzymania większej ilości moczu i zmniejsza częstotliwość nagłych parć,

techniki kontrolowania oddawania moczu, takie jak świadome rozluźnianie mięśni brzucha i miednicy, które pomagają zapanować nad niekontrolowanym wyciekiem moczu,

regularne oddawanie moczu i ustalanie harmonogramu wizyt w toalecie co kilka godzin, aby zapobiec przepełnieniu pęcherza.

Chirurgiczne metody leczenia nietrzymania moczu

Jeśli żadne zastosowane wcześniej metody nie przynoszą rezultatów bądź występują anatomiczne lub funkcjonalne problemy z mięśniami, zwieraczami lub prostatą, konieczne może okazać się przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego.

U mężczyzn może to być np. wszczepienie sztucznego zwieracza pęcherza lub przezcewkowa resekcja prostaty, u kobiet natomiast zabiegi podwieszania taśmowego mięśni dna miednicy.

Środki wspomagające codzienne funkcjonowanie przy nietrzymaniu moczu

Zanim pozbędziesz się problemu nietrzymania moczu, niezbędna będzie dodatkowa ochrona, zapewniająca Ci komfort i poczucie świeżości. Spośród dostępnych środków higienicznych, w dyskretnym zapewnianiu suchości i zabezpieczeniu skóry przed podrażnieniami, szczególnie pomocne będą wkładki ochronne i pieluchomajtki. Choć początkowo możesz wstydzić się z nich korzystać, szybko przekonasz się, że znacznie podniosą Twój komfort życia, pomogą zachować pewność siebie i wyeliminują nieprzyjemny zapach.