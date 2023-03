 Czy ktoś jeszcze w to gra?

Niewątpliwe rynek gier komputerowych od kilkunastu lat rozwija się bardzo dynamicznie, a nowoczesne technologie, coraz lepszy sprzęt i możliwości graficzne sprawiają, że przeniesienie się w wirtualny świat na PC, smartfonie czy konsoli jest bardzo proste. Okazuje się jednak, że także gry, która przyciągały uwagę przed kilkoma dekadami, wcale nie tracą na popularności. Może warto więc po prostu w czasie wolnym sięgnąć po karty?

Dlaczego karcianki są modne?

Z pewnością wielu z nas przed ekrany przyciągał pasjans i stał się kultową grą pewnego pokolenia oraz rodził nieco żartobliwe skojarzenia z osobami, które nudzą się w pracy. Nie da się ukryć, że układanie kart w taki sposób, by skompletować cztery talie, wciągało, pozwalało rozwijać skupienie i logiczne myślenie, a także pozwalało się świetnie bawić. Tak jak inne kultowe gry także pasjans nie wymaga specjalnych efektów, skomplikowanych technologii, nakładów finansowych, a jednak wciąga na długie godziny i jest świetnym pomysłem na rozrywkę w samotności czy zabawę w gronie znajomych lub rodzinny czas. Z mody nie wychodzi klasyka – czyli na przykład poker, brydż czy mniej zaawansowane makao, ale też wojna, Piotruś, Remik, Tysiąc, Oczko oraz nowe czy mniej znane propozycje, które są dostępne w wersji tradycyjnej oraz oczywiście online.

Atrakcyjna rozrywka

Gry karciane nie wymagają dużych inwestycji, mają dość proste zasady, a w wielu wariantach mogą łączyć pokolenia i bez problemu można znaleźć dla siebie jak najlepszą rozgrywkę. Niektórzy wolą rozrywkę w pojedynkę i wówczas sięgają po pasjansa. Zainteresowaniem niezmiennie cieszy się spider. To okazja, by poprawiać taktykę i spędzać czas w atrakcyjnych sposób. Nie brakuje też karcianek, które mają nieco bardziej przygodowy charakter. Przyciąga użytkowników przed komputery na przykład Stop the Bus. Idealną propozycją dla dzieci jest na przykład Fruits Memory. To także przykład tego, że o kartach nie zawsze trzeba myśleć w kategoriach poważnych rozgrywek. Maluchy docenią zabawę w dopasowywanie uroczych obrazków. Kultowe już memory to fantastyczne ćwiczenie pamięci i nie da się ukryć, że także dorośli rewelacyjnie się przy tym bawią. Starsi oczywiście mogą sięgać po bardziej dojrzałe warianty, skomplikowane układy oraz łączyć zabawę z nauką. Taka jest gra World Flags Memory – przy tym doskonała lekcja z geopolityki. Jak widać, bez problemu można znaleźć grę, która nas wciągnie, rozbudzi zainteresowania, pozwoli się zrelaksować lub też ćwiczyć umiejętności interpersonalne.

