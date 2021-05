Czy robot przemysłowy to rozwiązanie dla każdej branży?

Automatyzacja przemysłu postępuje w znacznie większej ilości sektorów, niż mogłoby się wydawać. Za jakiś czas może dotyczyć praktycznie każdej branży.

Robot przemysłowy to ikona produkcji XXI wieku

Współczesne roboty przemysłowe przyjmują różne formy. Jednym z modnych i skutecznych rozwiązań są coboty. To urządzenia wspierające pracę ludzi. Ich funkcjonalność znacząco przekracza konwencjonalne rozumienie sektora robotyzacji. Szeroka paleta zastosowań i wszechstronność takich konstrukcji otwiera im wrota do licznych branż. Na automatyzację najbardziej podatne są sektory, takie jak:

Produkcja żywności i rolnictwo – tu roboty mogą spełniać swoją funkcję na wiele sposobów – od pakowania gotowych wyrobów, po wspieranie pracowników w wykonywaniu najbardziej nudnych, żmudnych i „brudnych” prac.

Produkcja mebli i sprzętu – roboty charakteryzują się większą dokładnością i powtarzalnością, dlatego doskonale nadają się do wytwarzania kompletnych elementów (np. zestawu do złożenia).

Elektronika i technologia – wsparcie automatyki w sektorze Hi-Tech jest nieocenione. W wielu miejscach obecność ludzka nie jest wskazana, a proces produkcyjny musi odbywać się w bardzo restrykcyjnych warunkach. Tu ma znaczenie także dokładność – np. roboty przemysłowe Universal Robots są w stanie mocować, regulować i montować elementy na płytkach drukowanych z dokładnością aż 0,1 mm – taka precyzja byłaby wręcz niemożliwa do osiągnięcia przez człowieka w zastosowaniu przemysłowym.

Obróbka metali – tu ramiona robotyczne mogą sprawdzić się w tych zadaniach, które są niebezpieczne dla ludzi. Bezpieczeństwo pracy człowieka to priorytet na nowoczesnych liniach produkcyjnych, które zajmują się metalami.

Przemysł automotive – odpowiednio dostosowany robot przemysłowy może być doskonałym wsparciem przy formowaniu wtryskowym, kontroli jakości, czy samej obróbce danego elementu.

Przemysł tworzyw sztucznych – robotyka tutaj również może wnieść ogromną wartość dodaną. Zapewnia ona wyższy poziom bezpieczeństwa produkcji i wydajność nieosiągalną dla ludzi.

Przemysł farmaceutyczny i chemiczny – tu szczególnie ważne są sterylne warunki pracy. Roboty przemysłowe o określonych parametrach mogą sprawdzać się w pokojach czystych. Wspierają one dokładność pracy, co stanowi wartość dodaną dla jej bezpieczeństwa.

Sektor badań i rozwoju – podczas pracy nad nowymi rozwiązaniami robotyka jest bardzo często wykorzystywanym narzędziem do osiągania skuteczniejszej analizy informacji. Naukowcy dysponujący cobotami często posiłkują się nimi w zadaniach wymagających precyzji. W Polskiej nauce również stosuje się robotykę przemysłową, np. jeśli chodzi o roboty Universal Robots, które znalazły swoje miejsce na krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

I nie tylko – robotyka przemysłowa na bieżąco adaptowana jest do coraz to kolejnych dziedzin.

Jak więc widać, nowoczesne rozwiązania takie jak ramiona robotyczne Universal Robots dają szansę na jeszcze skuteczniejszy rozwój wielu dziedzin przemysłu

Roboty przemysłowe to urządzenia przede wszystkim wszechstronne i praktyczne. Są one idealnym dopełnieniem kompetencji człowieka, najczęściej wspierają nas w tych obszarach, gdzie zaczynają się nasze „fizyczne” bariery. Człowiek nie jest stworzony do prac powtarzalnych, nudnych i żmudnych. Zamiast tego kadra na linii produkcyjnej może skupić się na kluczowych aspektach optymalizacji produkcji i odpowiednim zarządzaniu zasobami, by te generowały jeszcze większą wartość dodaną.

