 Czy rozliczyłeś już swój PIT online za 2023 rok?

2 maja 2023 roku upłynął termin, w którym powinniśmy się rozliczyć z podatków za ubiegły rok podatkowy. Dla większości podatników będzie to dosyć szczęśliwe rozliczenie, ponieważ otrzymają zwrot z tytułu wcześniejszych nadwyżek za zaliczkę na podatek dochodowy. Jest kilka powodów, dla których w tym roku urzędy skarbowe w całym kraju zrealizują większą liczbę zwrotów niż dotychczas.

.

Dlaczego otrzymasz zwrot z zaliczki podatku dochodowego?

Rok 2022 był przełomowy pod względem zmian w systemie podatkowym w Polsce. Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem Polskiego Ładu, który sporo namieszał w życiu księgowych. Liczne zmiany w sposobie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, podwyższenie kwoty wolnej od podatku, a po kilku miesiącach również obniżenie podatku dochodowego do 12 procent. Aktualnie, po wielu latach stagnacji w wysokości kwoty wolnej od podatku, dziś wynosi on aż 30 000 złotych rocznie. Oznacza to, że każdy z nas co miesiąc może zarobić 2500 złotych, od których nie płaci żadnego podatku. Jeśli w 2022 zachowałeś ostrożność i zdecydowałeś o tym, aby płacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy, unikając w ten sposób ryzyka dopłaty, to teraz możesz cieszyć się jego zwrotem. Otrzymałeś go albo dopiero otrzymasz — zależy to od tego, kiedy wysłane zostały Twoje deklaracje podatkowe, czy były wolne od błędów oraz, czy podałeś do Urzędu Skarbowego swoje aktualne konto.

.

Czy kwota wolna od podatku może być jeszcze większa?

Wiele osób zastanawia się nad tym, czy są jakiekolwiek szanse na to, aby kwota wolna od podatku uległa jeszcze kiedyś zwiększeniu. Na ten moment nie znamy odpowiedzi na to pytanie, w kontekście rządowych prac nad takim projektem. Istnieją jednak sposoby na to, aby kwota zmniejszająca podatek była w przypadku Twojego rozliczenia PIT online liczona dwukrotnie. Jak można tego dokonać? Przede wszystkim rozliczając się wspólnie z małżonkiem. Jest to korzystne rozwiązanie, pozwalające uzyskać podwójną wartość kwoty wolnej od podatku. Największe korzyści z takiej decyzji mogą uzyskać Ci podatnicy, którzy uzyskują wysokie zarobki, a ich małżonek nie pracuje. Podwojona kwota wolna od podatku to 60 tysięcy złotych, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie wówczas 7200 zł. Dokładnie wysokości można oczekiwać zwrotu.

.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku - dodatkowe sposoby

Warto pamiętać także o tym, że wyżej wymieniona kwota 7200 nie jest ostateczną, jeśli chodzi o wysokość zwrotu za podatek dochodowy za ubiegły rok. Mając dzieci i wypełniając deklaracje podatkowe, należy pamiętać o jednym, bardzo ważnym załączniku PIT/O. Jest to formularz służący do zastosowania różnego rodzaju zniżek, w tym również odliczeń i ulg podatkowych na dzieci. Jakie kwoty od podatku można było odliczyć za rok 2022? Informacje na ten temat są powszechnie dostępne w sieci, ale chętnie podzielimy się nimi i tutaj.

• 92,67 zł miesięcznie / do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej przysługującej rodzicom lub opiekunom wychowującym jedno dziecko. Muszą oni spełniać kryteria ulgi - zakładając że dochód podatnika po odliczeniach składek na ubezpieczenie społeczne nie jest większy niż łącznie 112.000 zł, a niebędącego w związku małżeńskim, w tym także przez część roku podatkowego, nie był wyższy w roku podatkowym od kwoty 56.000 zł

- 92,67 zł na miesiąc, czyli do 1112,04 zł na rok na 2-gie dziecko

- 166,67 zł na miesiąc, czyli do 2000,04 zł na rok na 3-cie dziecko

- 225,00 zł na miesiąc, czyli do 2700,00 zł na rok z tytułu wychowania 4-go i każdego kolejnego dziecka.

Jak widać, podatnicy podlegający obowiązkowy zapłaty podatku dochodowego, mają całkiem sporo możliwości uzyskania jego zwrotu, pod warunkiem spełniania podstawowych kryteriów. Możliwość uzyskania zwrotu dostępna jest w corocznym rozliczeniu podatkowym PIT przez internet, które można składać na kilka sposobów.

.

Na papierze czy elektronicznie - jak rozliczyć podatek dochodowy?

Wszystkich podatników rozliczających przychody wykazywane w księgach przychodów i rozchodów wg skali podatkowej, warto zachęcić do tego, aby swoje deklaracje podatkowe wypełniali w formie elektronicznej, np. przez serwis lub aplikację e-pity. Daje to bardzo wiele możliwości szybkiego wypełnienia i wysłania rozliczenia PIT online, a tym samym szybszego uzyskania zwrotu podatku. Również właściciele firm, które są rozliczane ryczałtowo, mogą w ten sam sposób wysyłać swoje rozliczenia z informacjami o podatku dochodowym. Stosowanie elektronicznych formularzy PIT 37 i 36 ma wiele korzyści, pozwala przede wszystkim:

- uniknąć najczęściej powtarzających się błędów i pomyłek;

- gwarantuje szybkie dostarczenie rozliczenia do urzędu skarbowego;

- zapewnia elektroniczne potwierdzenie odbioru;

- pozwala dostarczyć PIT online o dowolnej porze, również w dni wolne, święta i w nocy;

- jest całkowicie bezpłatne;

- umożliwia wygodną archiwizację swoich druków i formularzy.

Osoby, które w dalszym ciągu chcą się rozliczać z podatku PIT w tradycyjny sposób, korzystając z drukowanych, papierowych formularzy, oczywiście nadal mogą to robić.