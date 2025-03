 Czy Twoje dane są bezpieczne? Sprawdzamy, jak chronić numer karty i CVV

Realizowanie operacji płatniczych przez internet jest możliwe na wiele sposobów. Możesz zlecać płatności przez aplikację mobilną, bankowość internetową, przelewy tradycyjne, bramki płatnicze, a także… przez podanie informacji dotyczących swojej karty przypisanej do konta bankowego. Tylko czy podanie numeru karty jest bezpieczne i jak zrobić to bez zbędnego ryzyka? Dowiedz się więcej!

Spis treści:

Czym jest numer karty i CVV?

Numer karty i kod CVV zawiera istotne dane potrzebne do płatności kartą przez internet. To unikalny ciąg cyfr przypisany do każdego konta bankowego, a kod CVV to trzycyfrowe zabezpieczenie płatności1. Oba elementy chronią transakcje i pozwalają identyfikować kartę.

W praktyce numer karty płatniczej składa się z poniższych sekcji.

1. Pierwsza cyfra (Major Industry Identifier, MII)

To cyfra, która określa rodzaj instytucji wydającej kartę płatniczą. Stosuje się w nim następujące oznaczenia:

1 i 2 – linie lotnicze,

3 – przemysł turystyczny i rozrywka (np. American Express),

4 i 5 – instytucje finansowe (np. Visa, Mastercard),

6 – handlowcy i instytucje bankowe (np. Discover),

7 – sektor petrochemiczny,

8 – telekomunikacja,

9 – instytucje państwowe.

2. Następne 5-6 cyfr (Issuer Identification Number, IIN)

Określają bank lub instytucję finansową, która wydała kartę. W ten sposób systemy płatności mogą szybko zidentyfikować wystawcę karty.

3. Kolejne cyfry (Account Number)

To cyfry indywidualne, przypisane do konta posiadacza karty. To one pozwalają jednoznacznie zidentyfikować użytkownika w ramach systemu bankowego.

4. Ostatnia cyfra (Check Digit)

Cyfra kontrolna, generowana na podstawie algorytmu Luhna. Sprawdza poprawność całego numeru karty, a to chroni przed błędami w jego wpisywaniu. Dzięki temu system może szybko zweryfikować, czy numer jest poprawny, zanim zatwierdzi płatność.

Kod CVV (Card Verification Value) to trzy cyfry znajdujące się na odwrocie karty. Służy do potwierdzania transakcji online. To kod, który pozwala zabezpieczyć wszystkie transakcje realizowane kartą przez internet. Bez numeru CVV lub CVC nie da się wykonać żadnej operacji płatniczej.

Czy warto podawać numer karty online? Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo!

W praktyce podawanie numeru karty płatniczej jest niezbędne, kiedy chcesz zrealizować płatności online. Nie ma możliwości wykonania takiej operacji bez podania trzech informacji do wglądu operatora przetwarzającego płatności. Dane, które musisz podać to:

numer karty płatniczej,

data ważności,

kod CVV/CVC.

Czy podawanie numeru karty i CVV jest bezpieczne? Tak, o ile robisz to z głową i wiesz, że masz do czynienia z rzetelnym operatorem przetwarzającym płatność kartą. Oprócz dokładnego sprawdzania wiarygodności sklepów internetowych i usługodawców online możesz na kilka sposobów zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zachowaj czujność, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia w robieniu zakupów online i posiadasz swoje pierwsze VeloKonto dla młodych.

Wykorzystaj następujące wskazówki, a wtedy nie będziesz zastanawiać się więcej czy podanie numeru karty jest bezpieczne.

Unikaj podejrzanych stron i zawsze upewnij się, że formularze do podawania danych karty płatniczej są odpowiednio zabezpieczone. Nie podawaj danych na prośbę e-mailową. Banki nigdy nie proszą o dane karty przez wiadomości e-mail. Włącz powiadomienia o transakcjach. Dzięki temu szybko zauważysz podejrzane operacje i zablokujesz dostęp do karty. Ogranicz kwoty i liczbę operacji dziennie. To dobry sposób, który pozwoli Ci zredukować ryzyko utraty pieniędzy w razie ewentualnej utraty poufnych danych z karty płatniczej.

W miarę możliwości korzystaj z wirtualnych kart płatniczych. Dzięki temu konkretne dane karty wykorzystasz tylko do jednej, konkretnej operacji przez internet.

Aby uniknąć oszustw, korzystaj tylko z zaufanych stron i upewnij się, że połączenie jest szyfrowane (adres zaczyna się od „HTTPS”). Zwróć też uwagę na dodatkowe zabezpieczenia, np. weryfikacja 3D Secure, która chroni Twoje transakcje.

Czy podpinanie karty do usług internetowych jest bezpieczne?

Tak, ale tylko wtedy, kiedy dokładnie weryfikujesz dostawcę usługi. Brak certyfikatów bezpieczeństwa to jeden z czynników, który powinien zapalić w Twojej głowie czerwoną lampkę. Nigdy nie podawaj numeru karty, kodu CVV i daty ważności, jeśli masz jakiekolwiek podejrzenia co do bezpieczeństwa transakcji.

A zatem kiedy podpisanie danych karty płatniczej może być potencjalnym ryzykiem?

Korzystanie z niezaufanych lub nieznanych serwisów internetowych, które mogą nie posiadać odpowiednich zabezpieczeń.

Podawanie danych karty na stronach bez szyfrowania SSL, co naraża je na przechwycenie przez osoby trzecie.

Brak regularnej kontroli historii transakcji, co może opóźnić wykrycie nieautoryzowanych operacji.

W rzeczywistości Twoje bezpieczeństwo zależy głównie od Ciebie. Jeśli wiesz, jak zabezpieczyć swoje transakcje płatnicze i dane karty przypisanej do konta – będziesz w stanie płacić online bez ryzyka, że ktoś wykorzysta przekazane informacje, np. do wyłudzenia środków z konta.

Co zrobić, gdy poda się dane karty oszustowi?

Takie sytuacje mogą się zdarzać. To częste szczególnie w przypadku osób, które nie mają na co dzień styczności z nowymi technologiami. Jeśli podałeś oszustowi dane swojej karty płatniczej, musisz działać szybko.

Natychmiast skontaktuj się z bankiem, aby zastrzec kartę i zapobiec nieautoryzowanym transakcjom.

A zatem w razie zagrożenia, krok po kroku:

Zadzwoń na infolinię banku lub skorzystaj z aplikacji mobilnej, aby zastrzec kartę. Sprawdź historię transakcji i zgłoś bankowi wszelkie nieautoryzowane operacje. Rozważ zmianę haseł do bankowości internetowej oraz innych powiązanych usług. Zgłoś incydent na policję, dostarczając wszelkie dostępne informacje o oszustach.

Im szybciej zareagujesz, tym mniejsze ryzyko, że przestępcy wykorzystają skradzione dane karty bankomatowej. Kiedy tylko dowiesz się o próbie wyłudzenia – nigdy nie czekaj. Każda minuta może okazać się kluczowa w kontekście Twojego bezpieczeństwa, a dokładniej ochrony środków na rachunku bankowym.

Czy wiesz, że…?

Według raportu GUS „Zwyczaje płatnicze w Polsce w 2023 r.” posiadanie karty płatniczej zadeklarowało aż 86,7% respondentów2.

Czy podawanie numeru konta i nazwiska jest bezpieczne?

W tym przypadku nie ma żadnego ryzyka. Podawanie numeru karty płatniczej (bez kodu CVV i daty ważności) jest równie bezpieczne, co przekazywanie numeru konta bankowego i swojego nazwiska. Takie dane nie dają przestrzeni przestępcom do zrealizowania próby wyłudzenia pieniędzy z konta lub zaciągnięcia pożyczki.

Samo nazwisko i numer konta bankowego nie wystarczy przestępcom do wyłudzenia pożyczki, kredytu ani do wyczyszczenia rachunku ze zgromadzonych pieniędzy. Zatem, nawet jeśli Twój numer rachunku zostanie udostępniony, np. w wyniku wycieku danych z internetowych baz danych – nie musisz martwić się o swoje bezpieczeństwo.

O czym jeszcze warto pamiętać, podając numer karty w internecie?

Podajesz numer karty płatniczej online? Pamiętaj, by korzystać wyłącznie z zaufanych stron. Unikaj publicznych sieci Wi-Fi, szczególnie jeśli dokonujesz płatności. Takie połączenia mogą być podatne na ataki, które narażają Twoje dane na przechwycenie.

Pamiętaj też o tym, aby nie zapisywać danych karty w przeglądarce www, ustawiać limity transakcji kartą, a także monitorować od czasu do czasu historię swojego rachunku bankowego.

Po prostu dbaj o swoje dane finansowe – nie tylko karty płatniczej, ale także dostępowe do bankowości elektronicznej. Staraj się zachować maksimum ostrożności podczas płatności online swoją kartą. Unikniesz w ten sposób wielu problematycznych sytuacji, np. utraty pieniędzy z konta bankowego.

