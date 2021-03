Czy Twoje wynagrodzenie w 2021 roku jest wystarczająco atrakcyjne?

Atrakcyjne wynagrodzenie to pojęcie względne, ponieważ każdy człowiek zadowoli się inną kwotą. Powinno być ono jednak na tyle wysokie, by odpowiadało doświadczeniu i umiejętnościom pracownika oraz wynikło z jego zakresu obowiązków. W sytuacji, gdy wynagrodzenie nas nie satysfakcjonuje warto spróbować negocjować jego wysokość lub poszukać lepiej płatnej pracy. Oczywiście należy porównywać otrzymywane wynagrodzenie ze stawkami rynkowymi, co pozwala realnie ocenić swoją sytuację.

Co oznacza atrakcyjne wynagrodzenie? Atrakcyjne wynagrodzenie to określenie, które często występuje w ogłoszeniach o pracę. Każdy człowiek inaczej może interpretować to pojęcie, ponieważ kogoś zadowoli 3 tyś. netto, a inny pracownik liczy na pensję rzędu 10 tyś. netto. Atrakcyjne wynagrodzenie powinno być więc dopasowane do zakresu czynności na danym stanowisku, branży w jakiej pracujemy oraz wiedzy i umiejętności posiadanych przez daną osobę. Wysokość pensji powinna być również uzależniona od: - doświadczenia pracownika - przykładowo osoba z 10 letnim stażem na danym stanowisku powinna zarabiać więcej niż nowo zatrudniony pracownik. Regulować to można dzięki odpowiedniemu dodatkowi stażowemu; - zaangażowania danej osoby - pracownik, który jest efektywniejszy od reszty załogi powinien zarabiać więcej. To sama zasada powinna obowiązywać w przypadku pracownika, który oprócz wykonywania swoich obowiązków, zastępuje również nieobecnych współpracowników; - otrzymywanych benefitów - docenienie pracownika nie zawsze musi przejawiać się w postaci wyższej pensji. Czasami podwyżka lub premia może zostać zastąpiona odpowiednim benefitem pozapłacowym. Zmiana pracy szansą na wyższe wynagrodzenie Jeżeli po przeanalizowaniu swojej sytuacji uważasz, że Twoje obecne wynagrodzenie nie jest atrakcyjne powinieneś spróbować negocjować jego wysokość ze swoim pracodawcą. Jeśli się nie uda to warto poszukać nowej pracy z lepszym wynagrodzeniem. W tym celu należy przygotować odpowiednie CV, które zwróci uwagę rekruterów i zwiększy szanse na zatrudnienie. Stwórz doskonałe CV dzięki kreatorowi. Zmiana pracy oznacza wyjście ze swojej strefy komfortu. Pracownicy często narzekają na wysokość zarobków, ale nie robią nic żeby były wyższe. Obawiają się zmian, ponieważ wygodnie jest im tkwić w miejscu, w którym znajdują się obecnie. Lepiej płatna pracy wymaga zazwyczaj poświęcenia, które może oznaczać dalsze dojazdy, inny czas pracy, czy konieczność rozwoju i zdobycia nowych umiejętności. Zmiana pracy oprócz wyższego wynagrodzenia może dać jednak też "kopa do rozwoju" i sprawić, że znowu będzie chciało nam się starać być coraz lepszym pracownikiem. Oferty pracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem można znaleźć w Internecie, przykładowo na: https://www.aplikuj.pl/praca/elblag. Wynagrodzenia w 2021 roku są coraz atrakcyjniejsze Oprócz wzrostu płacy minimalnej od stycznia 2021, która wynosi obecnie 2 800zł, systematycznie rośnie również wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce. Według danych GUS za styczeń 20201, w firmach zatrudniających powyżej 9 osób średnie wynagrodzenie wynosiło 5536,80zł brutto i było o 4,8% wyższe niż jeszcze rok wcześniej. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce sprawia, że łatwiej jest znaleźć pracę z lepszym wynagrodzeniem, ponieważ rynek oferuje coraz lepsze stawki. Atrakcyjność własnego wynagrodzenia zależy głównie realnej oceny wartości jaką pracownik daje firmie. Jeżeli po zastanowieniu uznamy, że jest ono zbyt niskie, wtedy od nas zależy czy zaakceptujemy taką sytuację, czy będziemy chcieli ją zmienić. --- artykuł partnera ---

.