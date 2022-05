Czy warto rozpocząć pracę w opiece w Niemczech?

Na to pytanie trzeba odpowiedzieć sobie indywidualnie. Osoby cierpliwe i empatyczne, czerpiące satysfakcję z pomagania słabszym, z pewnością będą dobrze się czuć w takim zawodzie. Chociaż doświadczenie nie jest konieczne do podjęcia tej pracy, łatwiej będzie dla przyszłej opiekunki, jeśli miała już okazję opiekować się kimś z rodziny. Jedynym kluczowym wymogiem jest znajomość języka niemieckiego. Nie powinno to jednak nikogo zniechęcać, nawet osób nieznających języka: można się go nauczyć w każdym wieku. Wiele opiekunek uczy się podstaw przed wyjazdem – z czasem pracując u rodziny podopiecznego i używając niemieckiego na co dzień, umiejętność ta rozwija się o wiele szybciej i skuteczniej niż przy pomocy zwykłych lekcji.

Liczba ofert pracy w opiece w ostatnich latach narasta, a wynika to z kilku przyczyn. Niemcy są obecnie najstarszym społeczeństwem w Europie, brakuje więc miejsc w domach opieki i ogólnie rąk do pracy. Ostatnie szacunki wykazują, że na jedną pielęgniarkę w domu opieki przypada około dwunastu pacjentów. Innym powodem jest niższa cena polskich usług wynikająca z różnic ekonomicznych. Dlatego praca dla opiekunek z Polski jest korzyścią obopólną: dla Niemca usługa jest i tak tańsza, podczas gdy dla Polki zarobki są bardzo atrakcyjne. Wynagrodzenie zależy oczywiście od specyfikacji zlecenia, poziomu języka oraz agencji, z którą opiekunka nawiąże współpracę. W agencji Perfekton można znaleźć wiele ofert pracy w opiece przekraczających zarobki w wysokości 7 tysięcy złotych. Jeśli nie jesteś pewna, czy praca w opiece w Niemczech jest dla Ciebie, możesz skontaktować się z agencją pracy w opiece - Perfekton i zadać kilka niezobowiązujących pytań. Perfekton zapewnia klarowną i polską umowę, transport na miejsce zlecenia oraz opiekę koordynatora. Czekamy na Twoje zgłoszenie!

