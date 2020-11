Czym jest fotowoltaika i czy się opłaca?

Odnawialne źródła energii są w Polsce coraz popularniejsze. W coraz większej liczbie domów na dachach pojawiają się instalacje z paneli słonecznych – to nic innego, jak fotowoltaika, zwana także instalacją PV (na jej temat możesz również poczytać na: https://www.asaj.pl/zainwestuj-w-fotowoltaike). Dzięki niej możesz wytwarzać prąd w sposób ekologiczny i sprzyjający środowisku. Jak dokładnie działa fotowoltaika i czy opłaca się w nią zainstalować? Sprawdźmy!

Co to jest fotowoltaika?

Fotowoltaika to pojęcie określające moduły fotowoltaiczne (inaczej panele słoneczne), które odpowiadają za wytwarzanie prądu poprzez zmianę energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Aby określić moc instalacji fotowoltaicznej używa się jednostki zwanej Wp (ang. watt peak), gdzie 1 kWp to 1000 Wp – określa ona maksymalną wydajność modułów fotowoltaicznych w typowych warunkach testowych. W skrócie zatem – fotowoltaika to proces, podczas którego pozyskujemy prąd ze słońca wskutek konwersji promieniowania słonecznego w prąd elektryczny (stały) za pomocą paneli fotowoltaicznych.

Jakie zalety posiada fotowoltaika?

Moduły fotowoltaiczne zapewniają mnóstwo korzyści, szczególnie pod względem ekonomii jak i ekologii. Ich główne zalety to:

stanowią niewyczerpalne źródło energii;

posiadają nieskomplikowaną konserwację;

stwarzają możliwość współpracy z siecią energetyczną;

posiadają uniwersalny montaż – można je zamontować na wszystkich rodzajach dachów, elewacjach i na gruncie;

długa żywotność – nawet do 25 lat;

bezobsługowość – nie wymagają ingerencji użytkownika;

produkują tzw. zieloną energię, która jest ekologiczna i nie zanieczyszcza środowiska;

są wytrzymałe;

są bardziej oszczędne niż tradycyjne źródła pozyskiwania energii.

Jak działa fotowoltaika?

Tłumacząc skrótowo, moduły fotowoltaiczne składają się z wielu ogniw. Kiedy padają na nie promienie słoneczne, wówczas elektrony są wybijane przez fotony. Taki proces generuje różnicę potencjałów, dzięki czemu dochodzi do przepływu prądu stałego. Ten prąd zamieniany jest na prąd zmienny i tak wygenerowany może być użytkowany przez wszystkie urządzenia elektroniczne w domu. Większość modułów fotowoltaicznych ma wymiary ok. 1 m szerokości oraz 1,7 m wysokości i posiada 60 ogniw fotowoltaicznych.

Czy fotowoltaika się opłaca?

Cena instalacji fotowoltaicznej waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych, stąd też wiele osób zastanawia się, czy taka inwestycja jest opłacalna. Warto jednak wziąć pod uwagę wyjątkową trwałość paneli, która sięga nawet 25 lat. Jest to także rozwiązanie niezwykle ekologiczne i oszczędne. Kwota zainwestowana w fotowoltaikę podnosi wartość nieruchomości oraz przekłada się na ograniczenie rachunków za energię elektryczną.

Wybierając moduły fotowoltaiczne, warto zwrócić uwagę na jakość. Kluczowy jest wybór odpowiednich i sprawdzonych marek, co zagwarantuje pełne bezpieczeństwo, funkcjonalność, niezakłóconą eksploatację i utrzymanie wysokiego poziomu produkcji energii przez wiele lat. Taka instalacja może sprawić, że długi czas eksploatacji przełoży się na zwrot inwestycji.

