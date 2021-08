Czym jest i jak wykorzystać olejek CBD?

Olejek konopny CBD to bardzo popularna substancja, posiadająca wiele prozdrowotnych składników, które mają wpływ na nasze codzienne samopoczucie i wspomagają leczenie wielu chorób. Czym dokładnie jest i w jaki sposób możemy skorzystać z jego dobrodziejstw?

1. Co to jest olejek CBD?

2. Olej konopny CBD - jakie ma zastosowanie?

3. Jak wykorzystać olejki CBD?

4. Olejek konopny CBD - o czym pamiętać przy zakupie?

Co to jest olejek CBD?

Oleje CBD wytwarza się ze specjalnej odmiany kwiatów konopi siewnych, która charakteryzuje się wysoką zawartością kanabidiolu, a niewielką THC. Poprzez rozpuszczenie CBD w wodzie możemy uzyskać roztwór o dowolnym stężeniu, który łatwo aplikuje się kroplpmierzem. Jest to najpopularniejsza forma wykorzystania tego bogatego w cenne substancje składnika, jednak nie jedyna - CBD znajdziemy także pod postacią tabletek, kapsułek, cukierków, nalewek a nawet kremów. Olej CBD ma wiele zastosowań i właściwości, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie.

Olej konopny CBD - jakie ma zastosowanie?

Olejek CBD ma szerokie zastosowanie jako uzupełnienie podstawowej terapii i leczenia przy wielu różnych chorobach. Do najpopularniejszych zaliczamy między innymi:

- problemy natury psychologicznej: depresja, stany lękowe, uzależnienia, ataki paniki;

- epilepsja: kanabidiol ma potwierdzone działanie w zakresie zmniejszania częstotliwości występowania ataków;

- problemy neurologiczne: szczególnie schorzenia neurodegradacyjne jak padaczka, Parkinson, choroba Alzheimera;

- choroby nowotworowe: wspomaga zapobieganie pojawiania się przerzutów.

Jak wykorzystać olejki CBD?

Wykorzystanie olejków CBD jest równie szerokie, jak spektrum problemów, przy których warto zdecydować się na ich użycie. Dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym, przeciwbólowym i kojącym możemy go używać również jako dodatkowej suplementacji naszej diety. W oleju konopnym znajduje się wiele cennych substancji, które umożliwiają unormowanie poziomu cholesterolu, łagodzą napięte nerwy, a także wspomagają pracę niektórych organów, jak wątroba czy nerki.

Olejek konopny CBD - o czym pamiętać przy zakupie?

Jeżeli chcemy spróbować korzystania z oleju konopnego CBD, warto zwrócić uwagę na to, aby był to produkt najwyższej jakości. Z tego powodu dobrze jest zdecydować się na zakup ze sprawdzonego miejsca. Istnieją oleje z różną zawartością procentową CBD, co również ma znaczenie w kontekście intensywności ich działania - jeżeli nie jesteśmy pewni, jaki wybrać, najlepiej jest spytać się przed dokonaniem zakupu.

