 Czym jest internet światłowodowy? Podstawy technologii i zasada działania

Internet światłowodowy to technologia, o której słyszał już chyba każdy, kto choć raz szukał szybkiego i stabilnego łącza do domu. Ale czym tak właściwie jest ten cały światłowód? Jak działa? I czy naprawdę warto go mieć? Dowiesz się z tego artykułu.

Internet światłowodowy – co to jest i jak działa?

Internet światłowodowy to najprościej mówiąc sieć, która jest poprowadzona przez specjalny kabel wykonany z włókien szklanych (bądź z tworzywa). Taki przewód przesyła dane sieciowe… światłem. Brzmi futurystycznie, prawda? Dzięki temu nowoczesnemu rozwiązaniu prędkość transferu danych jest o wiele wyższa niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań, takich jak np. internet radiowy czy ADSL. I co ważne – internet działa stabilnie niezależnie od pogody czy liczby urządzeń w mieszkaniu, które równocześnie łączą się z siecią, co z kolej ma związek z wysoką przepustowością światłowodu.

W praktyce wygląda to tak, że jeśli korzystasz z internetu światłowodowego, dane trafiają do Ciebie niemal natychmiast, bez zacięć, lagów i denerwujących buforowań podczas oglądania filmu czy grania online. To właśnie dzięki tej technologii możesz swobodnie streamować swoje rozgrywki online, pracować zdalnie i scrollować social media bez frustracji. A jeśli wybierzesz internet światłowodowy Orange w Elblągu, to możesz cieszyć się stabilnym łączem, technologią FTTH (Fiber to the Home, czyli światłowodem dostarczanym od dostawcy bezpośrednio do Twojego mieszkania, bez „rozlewania się” po drodze do innych abonentów) i prędkością nawet do 8 Gb/s bez limitu danych.

Dlaczego w Elblągu warto wybrać internet światłowodowy w Orange?

Wiele osób zastanawia się, czy aby na pewno potrzebują światłowodu. Jeśli korzystasz z internetu tylko do sprawdzenia pogody, to może niekoniecznie. Ale jeśli Twój dom żyje online – pracujesz zdalnie, dzieci wyrastają na gamerów, a wieczorem chętnie relaksujesz się z serialem i nawet Twój czajnik ma funkcję zdalnego sterowania aplikacją mobilną – to internet światłowodowy będzie game changerem. W Orange światłowód oznacza mega prędkość, która sprawdzi się np. podczas streamingu, oraz wysoką stabilność połączenia, która naprawdę robi różnicę.

Światłowód Orange w Elblągu to też swoboda użytkowania, bo możesz cieszyć się jego zawrotną prędkością na naprawdę wielu urządzeniach, w tym do obsługi technologii smart home.

Jak podłączyć internet światłowodowy w Elblągu?

W Orange podłączenie światłowodu jest megaproste – i szybkie jak sam internet światłowodowy. Kupujesz usługę, wybierasz termin przyłączenia, a resztą zajmuje się technik. Z chwilą, w której specjalista opuszcza Twój dom, Ty możesz już cieszyć się szybkim dostępem do internetu.

Internet światłowodowy od Orange w Elblągu to masa możliwości nie tylko dla Ciebie, ale też dla osób, z którymi mieszasz. Koniec z lagami, przerywaniem serialu w kluczowym momencie czy braku kontaktu ze światem. Światłowód nie jest zależny od zjawisk takich jak burza, wiatr czy ulewa, które nieraz zakłócają sygnał.