Rosnący trend robienia zakupów przez internet, wymusił na sprzedawcach przeniesie się do sieci. Obecnie praktycznie wszystko można kupić online, w tym meble. Czym kierować się przy zakupie mebli przez internet? I jak wybrać odpowiedni sklep meblowy online?

Zakup mebli przez internet – czy to się opłaca?

Nie ma wątpliwości, że Polacy coraz chętnie kupują meble przez internet. Nic dziwnego. Taka forma naprawdę się opłaca. Możesz dokonać zakupu bez wychodzenia z domu o każdej porze. Dzięki temu zaoszczędzasz sporo czasu. Jednak to nie wszystkie zalety. Kupowanie mebli online ma inne korzyści:

• Bogaty asortyment. Sklep meblowy online przeciwieństwie do stacjonarnego, ma o wiele bogatszy asortyment nawet sięgający kilkadziesiąt tysięcy modeli.

• Dostępność. Zakupu mebli online możesz dokonać o każdej porze przez 7 dni w tygodniu. Dzięki temu nie uzależniasz się od godzin pracy salonu meblowego

• Dostawa pod drzwi. Kupując meble przez internet, nie musisz ich odbierać osobiste. Wysyłane są pod wskazany przez Ciebie adres przez kuriera lub firmę przewozową.

• Oszczędność czasu. Stacjonarne zakupy wymagają przemieszczania się od jednego sklepu do drugiego. Kupując online, nie musisz ruszać się z domu.

• Niska cena. Sklep meblowy online cechuje się zazwyczaj niskimi cenami. Wynika to z tego, że internetowe sklepy nie płacą czynszu i mogą pozwolić sobie na konkurencyjne ceny.

Czym kierować się przy zakupie mebli przez internet?

Robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym, masz możliwość zobaczenia mebli na żywo. Niestety internet tego nie feruje. Dlatego zanim podejmiesz ostateczną decyzję o zakupie, musisz wziąć pod uwagę kilka bardzo istotnych czynników. Zwróć uwagę na:

• Opinie o firmie. Dobry sklep meblowy będzie miał pozytywne opinie, komentarze czy gwiazdki. Dlatego wart się z nimi zapoznać.

• Informacje o danym modelu. Nim wrzucisz meble do koszyka, przeczytaj dokładnie opis. Sprawdź z jakiego materiału jest wykonany dany model, a także dokładne wymiary. Jeśli nie ma informacji, które Cię interesują, napisz do firmy.

• Kolor mebli. Meble na zdjęciu mogą mieć nieco inny odcień niż w rzeczywistości.

Jak wygląda zwrot meblu, kupionych przez internet?

Zakupy online cieszą się coraz większą popularnością. Jednak wciąż są osoby, u których budzą one wątpliwość. Dotyczy to głownie zwrotów. Meble to produkty o dużych rozmiarach i wysokiej cenie. Jeśli przyjdą uszkodzone lub odbiegają od tych ze zdjęcia, warto byłoby je zwrócić. Na szczęście istnieje taka możliwość. Zwrot mebli reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W ustawie widnieje zapis, że możesz zwrócić meble bez podania konkretnej przyczyny odstąpienia od umowy. Masz na to dokładnie 14 dni kalendarzowych. Do Twoich obowiązków należy poinformować sklep meblowy decyzji poprzez formularz dołączony do mebli lub online. Następnie musisz odesłać meble do sklepu, również w ciągu 14 dni. Wtedy sklep zwraca Ci pieniądze. Nie dotyczy to mebli na wymiar. Zgodnie z artykułem 38, nie możesz ich zwrócić.

---artykuł sponsorowany---