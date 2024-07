 Czym różni się zakrętarka od wkrętarki?

Wkręcanie wkrętów i dokręcanie śrub to podstawowe czynności, które doskonale zna każdy majsterkowicz i to zarówno ten domowy, który głównie skręca meble, jak i profesjonalista. Kiedy jednak stajemy przed półką z elektronarzędziami w sklepie, często nawet u osób z doświadczeniem pojawia się konsternacja. Które z narzędzi wybrać? Zakrętarka, wiertarko-wkrętarka, a może klucz udarowy?

Czym się różni wkrętarka od zakrętarki?

Na początku warto rozstrzygnąć wątpliwości, jeżeli chodzi o różnice w nomenklaturze. Czym jedno narzędzie różni się od innego? W których miejscach lepiej sprawdzi się zakrętarka, a jaką pracę wykonasz sięgając po wiertarko-wkrętarkę?

Zakrętarka udarowa do ciężkich prac

Zakrętarka (zwykle z funkcją udaru) widywana jest najczęściej na placach budowy. Przydaje się wtedy, gdy trzeba szybko wkręcić nawet wkręt o dużej średnicy w twardy materiał, jak beton. Nie znajdziesz tutaj klasycznego uchwytu wiertarskiego, ale taki, który pozwala na bezpośrednie mocowanie bitów i przejściówek. Co więcej nie występuje tutaj klasyczny silnik elektryczny sprzężony z przekładnią, ale system złożony z młotka, który jest napędzany przez silnik i z dużą siłą uderza w kowadło, nadając od razu wysoki moment obrotowy.

Wysoki moment obrotowy powoduje, że zakrętarką udarową montowane są np. wkręty ciesielskie w litym drewnie poszyć dachowych albo składane hale modułowe. Co ciekawe, większość zakrętarek automatycznie włącza udar po wykryciu oporu. Niektóre modele pozwalają na regulację w tym zakresie.

Wkrętarka

Wkrętarka nadaje się przede wszystkim do wkręcania śrub oraz wykręcania śrub. Jej moment obrotowy jest dużo niższy niż w przypadku zakrętarek, a silnik prostszy. W ślad za niskim momentem obrotowym - nawet trzykrotnie niższym niż w przypadku zakrętarek - idzie znacznie mniejsza siła dokręcania. Trudniej będzie z jej pomocą pracować w różnych materiałach, a miejsce na wkręt powinno być już wstępnie przygotowane.

Z kolei wkrętarka z funkcją wiercenia to wiertarko-wkrętarka. Łączy zalety klasycznej wkrętarki z wiertarką o niezbyt dużej mocy. Oprócz bitów w głowicy można zamocować także wiertła za pomocą których wykonasz otwory w różnych materiałach.

O co chodzi z momentem obrotowym? W skrócie można przyjąć, że im jest on wyższy, w tym twardszych materiałach można pracować i większe wkręty mocować.

Czym są klucze udarowe?

Obok zakrętarek na półkach sklepowych występują też klucze udarowe. W rzeczywistości to takie mocniejsze zakrętarki. O ile mocna zakrętarka wygeneruje jednak 250 Nm momentu obrotowego, klucz udarowy może pochwalić się np. wartością 1600 Nm. Nie ma tutaj mocowania sześciokątnego, tylko kwadratowe ½ cala, ⅝ cala oraz ¾ cala. Dzięki specjalnej konstrukcji bity są bardziej stabilne, co jest pożądane, zważywszy na znaczny moment obrotowy. Klucze udarowe chętnie wykorzystuje się do odkręcania zapieczonych śrub, dlatego zwykle można zobaczyć je u mechanika samochodowego.

Zakrętarka a wkrętarka. Którą z nich wybrać?

Zakup zakrętarki wiąże się z większym wydatkiem. Warto się na nią zdecydować, jeżeli często potrzebujesz narzędzia do wkręcania wkrętów, np. w przydomowym warsztacie, pracujesz z długimi wkrętami lub też mocujesz je w twardym podłożu. Zwykle jest to narzędzie wybierane przez profesjonalistów.

Wiertartko-wkrętarki są cenione za swoją uniwersalność. Doskonale sprawdzą się przy skręcaniu mebli, wykonywaniu niewielkich otworów montażowych. Są tańsze, łatwiejsze w użyciu i mogą przydać się do wielu codziennych prac mniej doświadczonym użytkownikom. Oba narzędzia można obsługiwać jedną ręką, są ergonomiczne, lekkie i wygodne.

Jak wybierać zakrętarki?

Zakrętarki to zaawansowane elektronarzędzia przeznaczone do pracy ze śrubami, kołkami oraz wkrętami. Podobnie jak w przypadku większości innych sprzętów nie zawsze musisz od razu kupić najdroższy model dostępny w sklepie. Jak wybierać sprzęt dla amatorów i profesjonalistów?

typ silnika - w praktyce warto wybierać urządzenia z silnikiem bezszczotkowym. Jest on bardziej wytrzymały, wydajniejszy i mniej awaryjny od silnika szczotkowego;moment obrotowy - w przypadku zakrętarki wyższy moment obrotowy przekłada się na możliwość szybszej pracy w twardszym materiale;

prędkość obrotowa - im więcej obrotów generuje urządzenie, tym szybciej przebiega praca. Zaawansowane elektronarzędzie może mieć nawet kilka biegów (zwykle dwa lub trzy);

- im więcej obrotów generuje urządzenie, tym szybciej przebiega praca. Zaawansowane elektronarzędzie może mieć nawet kilka biegów (zwykle dwa lub trzy); średnica końcówki wrzeciona - określa standard bitów, jakie można zastosować w urządzeniu;

- określa standard bitów, jakie można zastosować w urządzeniu; pojemność akumulatora - wydajna ładowalna bateria pozwala pracować przez dłuższy czas bez dostępu do gniazdka elektrycznego.

Warto zwrócić też uwagę na możliwość montażu dodatkowych adapterów, doświetlenie miejsca pracy przez diody LED. Istotne znaczenie ma waga. Lekka zakrętarka nie będzie ciążyła w dłoni nawet przy dłuższej pracy.

--- artykuł sponsorowany ---