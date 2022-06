 Dekorujemy okno w sypialni - na jakie akcesoria i dodatki warto się zdecydować?

Urządzając sypialnię zależy nam na tym, aby pomieszczenie łączyło w sobie funkcje praktyczne i estetyczne. Jego aranżacja powinna sprzyjać efektywnemu wypoczynkowi i jednocześnie cieszyć oko. Planując metamorfozę wnętrza należy przywiązać szczególną wagę do detali, od których zależy efekt końcowy. Jednym z nich są dekoracje na okno, których wybór nie powinien być przypadkowy. Na jakie dodatki warto postawić? Podpowiadamy.

Dekoracje okienne do sypialni - eleganckie firany

Sypialnia to często jedyne pomieszczenie na mapie całego mieszkania, w którym można odpocząć od codziennego zgiełku i w pełni się zrelaksować. Warto zatem zadbać o odpowiednią atmosferę, która wprowadzi spokój i harmonię do wnętrza. Idealnym dopełnieniem aranżacji będą firany do sypialni, które można dopasować do swojej koncepcji.

Fani klasyki gatunku z pewnością będą dobrze czuć się w towarzystwie eleganckiej firanki wykonanej z jednolitego materiału, który z łatwością dopasowuje się do ruchów powietrza. Nie można także przejść obojętnie obok modeli z modnymi wzorami w kwiaty. Ciekawym rozwiązaniem będą również firany z falbanami lub ozdobnymi frędzlami, które świetnie wpiszą się w romantyczny i intymny klimat wnętrza sypialni. Można w niej również postawić na firany na okno balkonowe dostępne w różnych wersjach: prostokątnych, jak i asymetrycznych czy podwijanych, które prezentują się niezwykle zjawiskowo.

Dekoracje na okno w salonie - zasłony

W modnej sypialni nie może zabraknąć gustownych zasłon, które mogą tworzyć niezawodny duet z modną firaną. Wybierając model skrojony na miarę naszych potrzeb należy jednak wziąć pod uwagę rozmiar oraz układ pomieszczenia. W przestronnych wnętrzach z czystym sumieniem można postawić na długie zasłony wykonane z gęstych tkanin, które nie przepuszczają światła. Stanowią one świetne rozwiązanie, jeśli nie chcemy w sypialni tradycyjnych żaluzji lub rolet. W mniejszych sypialniach zdecydowanie lepiej odnajdą się lekkie, zwiewne zasłony, które wprowadzą do niej lekkość i świeżość.

Dekoracja okna w sypialni - magia dodatków na parapecie

Aranżacja sypialni powinna być maksymalnie harmonijna, a każdy jej element nie powinien być kwestią przypadku. Warto zadbać o kameralną atmosferę przy pomocy gustownych dodatków na parapet, dzięki którym można wykorzystać jego potencjał przestrzeni do przechowywania. W roli dodatków na okno świetnie sprawdzą się wazony, lampki ceramiczne, a także zapachy do domu, dzięki którym w błyskawiczny można ukoić nerwy i wprawić się w błogi nastrój.

