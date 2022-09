 Depilacja laserowa bezbolesna i skuteczna laserem aleksandrytowym Cutera Excel HR

W gabinecie Medesta zajmujemy się depilacją laserową od ponad 9 lat. Dzięki profesjonalnemu sprzętowi i wykwalifikowanemu personelowi jesteśmy w stanie przeprowadzić zabiegi depilacji laserowej na najwyższym poziomie laserem aleksandrytowym Cutera Excel HR. Jako jedyni w Elblągu posiadamy najnowszy model tego urządzenia. Laser aleksandrytowy Cutera HR cechuje doskonała skuteczność przy epilacji włosów ciemnych i jasnych przy minimalnej bolesności - mówi kosmetolog Adriana Kostrzewska.

Czym różni się laser aleksandrytowy Cutera Excel HR od innych laserów?

Laser ten posiada unikalny system chłodzenia, dzięki czemu zabiegi są bardziej komfortowe w porównaniu z laserami diodowymi. Nasi Pacjenci odczuwają ciepłe igiełki w porównaniu do zabiegów wykonanych wcześniejszymi laserami, gdzie zabiegi np. bikini były niekomfortowe, wręcz bolesne.

Laser diodowy bez problemu usunie włosy grubsze, ciemne. Natomiast gdy Pacjenci zgłaszają się do nas z owłosieniem bardziej cienkim, jasnym (nie siwym, ani rudym) zaproponujemy mu zabieg przy użyciu lasera aleksandrytowego Cutera Excel HR.

Dlatego też w Medeście do dwóch laserów diodowych Light Sheer i Palomar Vectus dołączył laser aleksandrytowy Cutera Excel HR. Uzyskiwane przez nas efekty są genialne a Pacjenci zachwyceni, gdyż nie podejrzewali, że mogą uzyskać tak znaczną redukcję owłosienia.

Jak wybrać gabinet w celu wykonania zabiegu trwałego usuwania owłosienia?

Jeśli zdecydujesz się na depilację laserową upewnij się, czy gabinet wykonujący zabieg posiada laser, czy urządzenie IPL. Niestety obecnie kusi nas wiele ofert depilacji za niewielką cenę.

Urządzenia IPL czy VPL są błędnie reklamowane jako lasery, a są to w rzeczywistości lampy ksenonowe. Są to tanie urządzenia, które tylko podgrzewają mieszki włosowe, przez to wykazują małą skuteczność. Zabiegi przy użyciu IPL nie są zabiegami laserowymi, ponieważ nie „celują” dokładnie we włos, lecz podgrzewają również struktury dookoła. Energia cieplna rozprasza się na tkanki obok, a cebulka włosa nie zostaje trwale uszkodzona. Urządzenia te nie usuną owłosienia na stałe tylko je osłabią na jakiś czas.

Dlaczego używa Pani określenia epilacja zamiast depilacja?

Epilacja to usuwanie owłosienia trwale, a depilacja może być przeprowadzona maszynką do golenia. Włosy po depilacji odrastają. Dlatego prawidłowa nazwa depilacji laserowej to epilacja.

Czy depilacja może być przeprowadzona nieskutecznie? Co wpływa na skuteczność trwałego usuwania owłosienia?

Tak. Aby epilacja laserowa była trwała, musi być spełnionych kilka warunków. Warto dodać, że są badania, które pokazują, że Pacjentki poddające się najpierw zabiegom IPL, a następnie po braku pożądanego efektu decydują się na zabieg laserem, mogą odnotowywać słabsze efekty. Wynika to z tego, że mieszek włosowy jest „rozdrobniony” przez pulsacyjne światło, w związku z tym laser ma tylko rozfragmentowane struktury do podgrzania i utrudnione „pole” do depilacji.

Jeśli depilacja laserowa przeprowadzana jest na nieodpowiednich parametrach, w źle dobranych odstępach przez mało doświadczony personel, efekty też będą słabe - odpowiada Adriana Kostrzewska.

Czy poleca Pani usuwanie owłosienia laserem aleksandrytowym Cutera HR?

Zdecydowanie tak. Jest to epilacja premium, laserem amerykańskiej firmy, posiadającej odpowiednie certyfikaty, tworzącej skuteczne technologicznie rozwiązania dla dermatologii estetycznej na całym świecie.

