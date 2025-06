Depilacja laserowa to nowoczesna, skuteczna i niemal bezbolesna metoda usuwania owłosienia, która pozwala uzyskać gładką skórę na długi czas. W artykule wyjaśniamy, na czym polega procedura, jakie urządzenia się stosuje, jakie obszary ciała można poddawać zabiegom, oraz jak się do nich przygotować i dbać o skórę po depilacji.

Czym jest depilacja laserowa?

Depilacja laserowa wykorzystuje wiązkę światła, która selektywnie pochłaniana jest przez melaninę we włosach. Podgrzewa ona mieszek włosowy, co prowadzi do jego trwałego uszkodzenia. Seria utrwalająca może skutkować redukcją owłosienia nawet o 90 % po 6–10 zabiegach.

Technologia Motus AX (MOVEO)

Salony LaserVille wykorzystują dynamiczny laser aleksandrytowy Motus AX z chłodzoną szafirową głowicą (15 °C), co zapewnia bezbolesny zabieg i minimalizuje ryzyko oparzeń. Urządzenie wykonuje serie błysków w ruchu, szybko i skutecznie niszcząc mieszki włosowe na wybranym obszarze (10×10 cm zajmuje 10–25 s).

Zalety depilacji laserowej

• Trwały efekt

Po zakończeniu serii zabiegów gęstość owłosienia może zmniejszyć się nawet o 90 %.

• Komfort i szybkość

Dzięki chłodzeniu i technologii ruchomego lasera zabieg jest komfortowy, a depilacja pach trwa kilka minut, nóg – ok. 35–45 min.

• Bezpieczeństwo

Zabiegi są bezpieczne dla różnych fototypów skóry, także opalonych, ponieważ MOTUS AX pracuje bez nadmiernego nagrzewania naskórka

Obszary zabiegowe

LaserVille oferuje depilację na całe ciało:

Pachy, bikini, nogi, twarz, plecy, brzuch, ramiona, uszy/nos i wiele innych stref.

https://laserville.com/pl/depilacja-laserowa-pachy/, , , , , , , i wiele innych stref. Ceny i czas trwania zabiegów różnią się w zależności od obszaru; np. pachy – ok. 5 min za 190–208 zł.

Ile zabiegów potrzeba?

Aby uzyskać długotrwały efekt, zazwyczaj potrzebnych jest 6–10 zabiegów, wykonywanych co ok. miesiąc, z wydłużającą się przerwą o tydzień po każdej kolejnej sesji. Dla utrzymania rezultatów zalecane są zabiegi przypominające raz w roku lub co pół roku .

Jak się przygotować?

Przed zabiegiem należy:

Ogolić włosy dzień wcześniej lub rano w dniu sesji. Unikać kosmetyków alkoholowych, olejków i balsamów na minimum 24 h przed zabiegiem. Powstrzymać się od opalania na 3 dni przed i po zabiegu.

7. Pielęgnacja po depilacji

Po zabiegu zaleca się:

Unikać gorących kąpieli, sauny, basenu przez ok. 2–3 dni.

Stosować delikatne środki (np. pantenol, SPF).

Nie usuwać włosów innymi metodami niż maszynka między zabiegami.

8. Przeciwwskazania i specjalne sytuacje

Choć depilacja laserowa jest generalnie bezpieczna, istnieją pewne przeciwwskazania:

Ciąża – względnie do konsultacji.

Choroby autoimmunologiczne, aktywne infekcje skórne, nowotwory – wymagana ocena specjalisty.

Hemoroidy – w obszarze bikini konsultacja zalecana przy zaostrzeniu.

9. Podsumowanie

Depilacja laserowa to:

Trwałe zmniejszenie owłosienia – efekty nawet do 90 %

Komfort – szybkie, zazwyczaj bezbolesne zabiegi

Wysoka skuteczność dzięki technologii MOTUS AX

Niewielkie ryzyko i dobre warunki zabiegowe

To doskonała alternatywa dla codziennego golenia czy depilacji woskiem – warto rozważyć serię zabiegów i cieszyć się gładką skórą przez długie miesiące.

