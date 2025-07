 Dla kogo ważny jest UX design i dlaczego właśnie dla Twojej firmy?

Masz stronę firmową. Wygląda ładnie, zawiera wszystkie informacje, które w Twojej ocenie są potrzebne klientom. Dlaczego więc nie sprawia, że trafiają do Ciebie kolejne zapytania ofertowe? Jeżeli zadajesz sobie to pytanie, dowiedz się, czym jest UX design i zobacz, jakie ma znaczenie dla sprzedaży!

Co to jest UX design?

Jeżeli myślisz, że UX design to kolejne „modne” pojęcie, które ma Cię skłonić do skorzystania z usług ekspertów... Wejdź na chwilę w buty klienta i wyobraź sobie, że chcesz wynająć auto, np. podczas wakacji za granicą. Co robisz?

Być może w Google wpisujesz hasło „wypożyczalnia aut” i klikasz w jeden z pierwszych wyników. Odpalasz stronę wypożyczalni i już na „dzień dobry” bombarduje Cię kilka pop-upów z ofertami specjalnymi i zachętą do zapisania się na newsletter. Kiedy już je pozamykasz… nie bardzo wiesz, co robić dalej, bo widzisz galerię zdjęć samochodów i opis mówiący o wieloletnim doświadczeniu wypożyczalni. Nie masz pojęcia, gdzie kliknąć, żeby znaleźć idealne auto, a serwis dodatkowo zacina się i razi po oczach zbyt mocnymi kolorami.

Jak zachowasz się w takiej sytuacji? Możemy zgadywać, że po prostu „machniesz ręką”, zamkniesz zakładkę i przejdziesz do strony kolejnej wypożyczalni.

A co, jeżeli tak zachowują się użytkownicy, gdy odwiedzają Twoją stronę? Co, jeżeli nie jest ona wystarczająco czytelna i przejrzysta? To właśnie cechy serwisu, które odnoszą się do świata UX Design.

- Narzędzia UX design są stosowane po to, aby zapewnić odbiorcom stron internetowych możliwie najszybszy i najłatwiejszy dostęp do informacji, których potrzebują do dokonania zakupu – wyjaśnia specjalista UX z Agencji ECHO. – Eksperci z tego obszaru patrzą na strony firmowe właśnie „oczami klientów”. To ważne, ponieważ przedsiębiorcy, którzy znają swoje produkty od podszewki, często nie zdają sobie sprawy z tego, że to, co dla nich oczywiste, wcale nie musi takie być dla ich grup docelowych. Dostosowanie serwisu do zasad UX to pierwszy krok do optymalizacji konwersji – dodaje.

Dzięki UX design powstają wartościowe strony internetowe – czyli takie, które sprzedają

Dobra strategia UX = większa sprzedaż

Dlaczego wartościowe strony internetowe, czyli zgodne z UX design, są lepszymi narzędziami sprzedażowymi? Odpowiedź jest prosta: w takich serwisach potencjalny klient szybko znajduje to, czego szuka. Bez przebijania się przez mnóstwo mało istotnych informacji czy przez zdjęcia, wyskakujące okienka i inne irytujące bariery.

Jak to przełożyć na praktykę? Warto odwołać się do przykładu powyżej – tego związanego z wypożyczeniem auta na wakacje. Jeżeli zamiast na stronę, którą opisaliśmy wcześniej, klient trafi na tę zaprojektowaną zgodnie z UX, zapewne szybko zarezerwuje samochód. Mogłoby się tak stać, jeżeli np. przywitałaby go prosta, konkretna wyszukiwarka pojazdów. Taka, w której poda np. daty wynajmu, miejsce odbioru auta i jego podstawowe parametry – aby szybko otrzymać konkretne oferty. – Czasem nawet niewielkie zmiany w serwisie, jak dodanie wyszukiwarki, kalkulatora albo paska menu, mogą przynieść spektakularne efekty – wyjaśnia specjalista z ECHO.

Jak dostosować stronę do UX?

Dostosowanie strony do wymogów UI/UX design powinno się rozpocząć od audytu serwisu. Eksperci w tej dziedzinie spojrzą na stronę właśnie pod kątem jej użyteczności dla klienta oraz tego, czy pozwala szybko zaspokoić potrzeby odbiorców. Efektem audytu będzie raport z konkretnymi wskazaniami elementów do modyfikacji. To pierwszy krok do wdrożenia. Kolejnym może być lepsza sprzedaż.

Pamiętaj! Jako osoba prowadząca strony swojej firmy nigdy nie spojrzysz na serwis WWW obiektywnie, dlatego warto rozważyć powierzenie tego zadania specjalistom. Przełożenie działań UX design na sprzedaż może Cię zaskoczyć.