Dlaczego warto pracować w Meble Wójcik

- Szukamy osób, które chcą pracować i się rozwijać. Osób z doświadczeniem w branży, ale też tych, którzy tego doświadczenia nie mają. Oferujemy rynkowe zarobki, system bezpłatnych szkoleń, bonusy – zachęca firma Meble Wójcik, największy pracodawca w regionie elbląskim, który mimo pandemii prężnie się rozwija i daje stabilne zatrudnienie.

Meble Wójcik to największy pracodawca w regionie elbląskim, zatrudniający ponad 1500 osób. W tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia. Cały czas się rozwija, dlatego szuka nowych pracowników. Dlaczego warto tu pracować?

- U nas można się czuć bezpiecznie. Nie tylko pod względem epidemicznym, bo wprowadziliśmy szereg zasad minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem, ale przede wszystkim pod względem stabilności zatrudnienia. Chcemy pokazać mieszkańcom naszego miasta, że jesteśmy firmą otwartą na nowych pracowników oraz rozwój dotychczasowej kadry. Wiemy, co się dzieje w innych branżach. Opóźniane są wynagrodzenia, zamieniane umowy o pracę na umowy zlecenia, aby jakoś związać koniec z końcem przy spadku sprzedaży. My jesteśmy stabilni. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, aby przekonali się o tym osobiście – mówi Ewelina Wójcik, dyrektor marketingu w firmie Meble Wójcik.

- Szukamy osób, które chcą pracować i się rozwijać. Osób z doświadczeniem w branży, które mogą rozwinąć swoje kompetencje na bardzo nowoczesnym parku maszynowym, ale zapraszamy też tych, którzy tego doświadczenia nie mają. Nawet jeśli nie znają rysunku technicznego lub obsługi nowoczesnych maszyn, jesteśmy w stanie szybko ich tego nauczyć. Osoby, które zaczynają jako pomocnicy dzięki systemowi szkoleń bardzo szybko mogą dojść do wysokich kompetencji – dodaje Agnieszka Rańcia, kierownik działu HR i doradca zawodowy w firmie Meble Wójcik.

Firma docenia osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje. - Szukamy na przykład operatorów wózków widłowych, nawet jeśli nie mają egzaminów UDT. Organizujemy takie kursy w firmie. Pracownicy nie muszą za nie płacić i nigdzie jeździć. Sprowadzamy egzaminatorów z Gdańska, pracownicy zdają egzaminy na firmowych wózkach, które już znają. Mamy ponad 80 procent zdawalności przy średniej krajowej 20 procent. Angażujesz się w pracę, chcesz się szkolić, dajemy Ci taką możliwość – podaje przykłady Agnieszka Rańcia.

Firma stawia też na szkolenia kadry menedżerskiej i ich kompetencji miękkich, by ich komunikacja i relacja ze współpracownikami przebiegała jak najlepiej. Wsparciem jest 4-osobowy dział HR, do którego każdy pracownik może się zgłosić z problemem, jaki utrudnia mu pracę.

W ostatnim czasie wiele się w firmie zmieniło, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule. Wszystko po to, by jeszcze bardziej wyjść naprzeciw potrzebom pracowników, którzy mogą korzystać m.in. z opieki medycznej dofinansowanej przez firmę, atrakcyjnego ubezpieczenia grupowego (przystąpiło do niego ponad 90 procent załogi), funduszu socjalnego (dopłata do urlopów, bony świąteczne, paczki dla dzieci, dofinansowanie kolonii) czy bonusów za polecenie do pracy znajomych czy bliskich, bonusów za frekwencję czy za szkolenie innych pracowników. Gdy sytuacja z powodu epidemii koronawirusa wymagała pracy zdalnej w administracji, firma dostarczyła niezbędny sprzęt pracownikom i umożliwiła pracę zdalną.

Niedawno do skrzynek pocztowych elblążan trafiły ulotki z informacjami o rekrutacji do firmy Meble Wójcik, wkrótce pojawią się w innych miejscowościach regionu elbląskiego. Firma zmodyfikowała też zakładkę praca na swojej stronie internetowej, gdzie znajdują się kompleksowe informacje na temat rekrutacji, wymagań i oferty dla pracowników.

- Cały dział HR jest otwarty na to, by z każdym chętnym porozmawiać. Mamy dedykowaną osobę, która zajmuje się rekrutacją. Zawsze odpowiadamy na przesłaną aplikację – zapewnia Agnieszka Rańcia, dodając że już teraz do firmy wraca wiele osób, które kiedyś w Meble Wójcik pracowały. - Zachęcam, by się z nami skontaktowali, porozmawiali. Zobaczyli, co u nas się jeszcze zmieniło. I może podejmą decyzję, że spróbują jeszcze raz?

Zapraszamy do Meble Wójcik

Szczegóły rekrutacji na stronie internetowej

www.meblewojcik.pl/praca

e-mail: rektutacja@meblewojcik.pl,

telefon 785 775 758

---- artykuł promocyjny ---