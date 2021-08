Do biura i domu - jaki cyrkulator wybrać?

Zaduch, a co za tym idzie nieprzyjemne zapachy, czy też pot klejący ubrania do ciała – to wszystko przykłady rozpraszających nas elementów wynikających z przebywania w przegrzanych pomieszczeniach. Aby efektywniej pracować i spokojnie odpocząć, potrzeba nam sprzyjających warunków, w tym odpowiedniej temperatury. Pomóc w tym, może dobry i wydajny cyrkulator powietrza. Jak go wybrać? Na jakie aspekty tego urządzenia zwracać szczególną uwagę?

Cyrkulator powietrza – na czym polega fenomen tego sprzętu? Cyrkulator powietrza często mylony jest z wentylatorem. Choć funkcjonowanie obu urządzeń opiera się na podobnych zasadach, różnią się między sobą. Czym? Choćby tym, że pomimo obracania śmigłami wiatraków, aby wprowadzić masę powietrza w ruch, wentylator skupia się tylko na powietrzu w swojej okolicy, z kolei cyrkulator potrafi obniżyć odczuwalną temperaturę całego pomieszczenia na stałe. Aby dowiedzieć się więcej na temat różnic między nimi, sprawdźcie artykuł na ten temat: https://www.eldom.eu/blog/poradniki/cyrkulator-vs-wentylator-podobienstwa-i-roznice-ktore-urzadzenie-wybrac-na-upaly. Przyjemna temperatura, czyli cyrkulator powietrza w domu Nic tak nie relaksuje po całym dniu pracy jak chwila odpoczynku na kanapie. Niezależnie od tego, czy ucinamy sobie wtedy drzemkę, oglądamy program w telewizji, czy może czytamy książkę – każda z tych czynności będzie przyjemniejsza, gdy wykonywamy ją w sprzyjających warunkach. A w nasłonecznionych pokojach takie warunki zapewni nam cyrkulator, który równomiernie rozprowadza zimne powietrze z klimatyzacji. To również sprytne rozwiązanie w zimnych porach roku jak późna jesień, zima i wczesna wiosna. Ciepłe powietrze generowane przez kaloryfer czy inny ogrzewacz rozprowadzane jest w całej przestrzeni. Dzięki temu, że cyrkulator nieustannie wprowadza w ruch powietrze, pokoje szybciej się nagrzewają, a stała temperatura utrzymuje się na dłużej. Poza miłymi dla naszego ciała i psychiki warunkami cieplnymi, cyrkulator dba również o nasze zdrowie. Posiadanie tego urządzenia przyda się także, jeśli Wy lub Wasi domownicy cierpicie na schorzenia związane z układem oddechowym. Stały przepływ powietrza niweluje zapalenie zatok, bóle głowy, mięśni czy stawów. Przeczytaj również: Co odróżnia cyrkulator powietrza od wentylatora? Sprzyjające warunki pracy – cyrkulator do biura Komfort w miejscu pracy jest ważny. W końcu spędzamy tam niemal 1/3 swojego życia. Pracodawca ma obowiązek utrzymywać określoną przez Kodeks pracy temperaturę, aby można było efektywnie pracować, a pracownicy czuli się na siłach wykonywać swoje zadania. Odpowiednia temperatura kształtuje się następująco: maksymalnie 28 stopni Celsjusza i nie mniej niż 18 stopni Celsjusza w pomieszczeniu. Do powinności pracodawcy należy więc zarówno zapewnienie formy klimatyzacji w ciepłe miesiące, jak i ogrzewanie w te zimne. Cyrkulator powietrza pozwala spełnić oba wymagania w jednym urządzeniu, dzięki czemu zminimalizowane są koszty i liczba niepotrzebnych sprzętów na terenie firmy, ponieważ zamiast kilku urządzeń można zakupić jeden klimatyzator lub jeden grzejnik. Dzięki temu powietrze zostanie rozprowadzone przez cyrkulator po pomieszczeniu, nadając mu odpowiedniej temperatury. W przypadku wyboru cyrkulatora do domu czy biura najważniejszym parametrem jest wielkość pomieszczenia, do jakiego planujesz zakupić urządzenie. W przypadku mniejszych pokoi typu sypialnia czy kilkuosobowe biuro wystarczy sprzęt o mocy 40 W. Natomiast gdy pomieszczenie jest ogromne jak salon z kuchnią lub open space na kilkanaście osób, przyda się cyrkulator o mocy 90 W. Najlepiej jednak, gdy urządzenie posiada możliwość regulowanej prędkości, którą możecie sami dobierać do swoich wymagań oraz potrzeb.

.