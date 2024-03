  Do ogrodu i na działkę z JYSK

Tęsknicie już za spędzaniem czasu w ogrodzie czy na działce? JYSK zaprasza na Dni Wiosny! Nowy oddział sieci w parku handlowym przy zbiegu Fromborskiej i Królewieckiej czeka już z nową ofertą na nową porę roku. Zobacz zdjęcia.

U progu wiosny zaglądamy do parku handlowego przy Fromborskiej, gdzie z przodu i na tyłach sklepu JYSK przygotowywane są już strefy ogrodowe. Uwagę przykuwają nie tylko funkcjonalne i atrakcyjne meble i akcesoria, ale także... ceny. Z okazji Dni Wiosny rabaty sięgają 70 procent, a produktów z obniżonymi cenami jest... ponad 1500.

- Nadchodzą cieplejsze miesiące, a JYSK tradycyjnie w tym czasie stawia na działy ogrodowe, żeby odpowiedzieć na potrzeby klientów. Specjalizujemy się od lat w zestawach ogrodowych, które pomagają wygodnie spędzać czas na zewnątrz. Jedną z aktualnych ofert jest zestaw sofy, stołu i dwóch krzeseł, po 55-procentowym rabacie za jedyne 975 zł. Z kolei klienci, którzy nie potrzebują całych zestawów, często są zainteresowani samymi krzesłami ogrodowymi, a ceny zaczynają się tu od zaledwie 110 zł – mówi Dawid Sobol, który doradza klientom JYSK w przemyślanych zakupach od 15 lat.

Fot. Mikołaj Sobczak

Działka czy ogród nie muszą być obstawione przypadkowymi meblami czy akcesoriami. Warto zadbać, by miejsce naszej rekreacji było też atrakcyjne wizualnie, bo to jeszcze bardziej przyczyni się do jakości naszego odpoczynku na świeżym powietrzu.

A jest w czym wybierać, bo w ofercie JYSK znajdziemy świetnie wykonane stoły, krzesła, fotele czy ławki ogrodowe. Do tego nie zapomnijmy o innych elementach wyposażenia naszej otwartej przestrzeni, jak choćby lampy, donice, poduszki, kosze i właściwie wszystko, co może nam się przydać w ogrodzie. Ktoś powiedział, że Dni Wiosny i związane z nimi promocje mają ograniczać się do tego, co na zewnątrz? Nic bardziej mylnego! Z okazji nadejścia najpiękniejszej pory roku JYSK przygotował też rabaty na wybrane meble, które upiększą nasze domy czy biura.

- Jak przez cały rok, tak i na wiosnę JYSK pomoże nam tanio i dobrze wyposażyć sypialnię, łazienkę czy jakiekolwiek inne pomieszczenie – podkreśla kierownik sklepu JYSK przy Fromborskiej.

JYSK realizuje dostawy wybranych przez nas produktów. W razie potrzeby czas na wymianę czy zwrot towarów jest nielimitowany. Sieć dba o to, by oferowane przez nią produkty powstawały przy zachowaniu szacunku dla ludzi, zwierząt i środowiska. Przypomnijmy, że firma jest też Oficjalnym Dostawcą Duńskiego Dworu Królewskiego. Cała sieć ma obecnie ponad 3300 sklepów w 48 krajach, 290 z nich działa w Polsce, a dwa, dobrze nam znane, w Elblągu. Do zobaczenia w JYSK!

JYSK

Królewiecka 215, Elbląg

strona internetowa sieci

-- artykuł sponsorowany --