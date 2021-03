Drukarnia internetowa - jak wybrać najlepszą?

Druk cyfrowy znacznie ułatwił realizację wielu zamówień, szczególnie tych niskonakładowych. Pojawiło się wiele drukarni internetowych, w których można liczyć na realizację zamówienia często w ciągu 24 czy 48 godzin. Jak jednak wybierać spośród dostępnych na rynku ofert, aby uzyskać naprawdę dobrą jakość za rozsądną cenę?

Rosnąca popularność drukarni internetowych to przede wszystkim zasługa upowszechnienia druku cyfrowego. Przy wielu projektach niskonakładowych, niezależnie od tego czy są to wizytówki, plakaty, katalogi czy kalendarze, druk offsetowy po prostu nie miał sensu. Koszt realizacji w offsecie zamówień na kilka, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt sztuk był wyjątkowo wysoki, a przez to nieopłacalny dla klientów. Dzięki upowszechnieniu druku cyfrowego naprawdę dobrej jakości możliwa stała się realizacja nawet bardzo małych zamówień. Cena druku cyfrowego jest bowiem znacząco niższa niż w przypadku druku offsetowego, nie ma tutaj limitu sztuk, który definiowałby opłacalność projektu. Właściwie nie ma znaczenia, czy chcesz wydrukować 3, 30 czy 3000 sztuk. Oczywiście im więcej drukujesz, tym cena za sztukę spada. Nie ma jednak ryzyka, że zamówienie jest tak kosztowne, że nie opłaca się ani tobie ani drukarni.

Wielu klientów jest przyzwyczajonych, że zamówienie w drukarni trzeba złożyć osobiście albo przynajmniej przez kontakt mailowy z konkretnym specjalistą, wcześniej trzeba otrzymać wycenę, zaakceptować ją, tak że sama procedura zamawiania trwa co najmniej jeden dzień. Dzisiaj sytuacja prezentuje się zgoła odmiennie. Dzisiaj drukarnie online takie jak drukomat.pl oferują swoim klientom możliwość stworzenia własnego konta, przez które łatwo można złożyć zlecenie. Wystarczy, że wybierzesz rodzaj interesującego cie materiału, wskażesz rozmiar, typ papieru, zadruku, informacje o dodatkowych usługach (foliowanie, lakierowanie, lakier dyspersyjny. Po podaniu liczby sztuk, otrzymasz informację o całościowym koszcie zlecenia. Wystarczy, że potwierdzisz zlecenie i prześlesz odpowiednio przygotowane materiały, a drukarnia zajmie się resztą. Wszystko szybko, sprawnie i wygodnie. Jeśli nie jesteś pewien, czy cały projekt jest odpowiednio przygotowany, zawsze możesz skorzystać ze sprawdzenia pliku przez konsultanta, który upewni się, że wszystko jest przygotowane w sposób prawidłowy. Drukarnia tego typu nie musi być wcale zlokalizowana w centrum miasta, co pozwala znacznie obniżać koszty za wynajem oraz inne usługi. Tym samym drukarnia cyfrowa swoim klientom może zaproponować bardzo atrakcyjne warunki realizacji konkretnych zleceń.

Jak wybrać dobrą drukarnię online?

- Podstawowym kryterium wyboru drukarni jest oczywiście cena realizacji konkretnej usługi. Zanim zdecydujesz się na złożenie zlecenia, upewnij się, czy czasem u konkurencji nie jest taniej. Pamiętaj, że drukarnia online jest w stanie zaproponować nawet kilka razy niższe stawki niż drukarnia tradycyjna.

- Kryterium ceny nie powinno jednak być jedynym. Koniecznie musisz upewnić się, jaka jest jakość wydruku. Warto zapytać o stosowaną technologię. Przy większych zamówieniach zawsze można poprosić także o wydruk próbny.

- Warto upewnić się, czy drukarnia oferuje sprawdzenie w sposób kompleksowy całego projektu. Nie musi to być oczywiście standard, tylko usługa na życzenie, natomiast jeśli nie jesteś do końca pewny pracy grafika, lepiej skorzystać z takiego rozwiązania. Warto także sprawdzić, czy automatyczne sprawdzanie plików jest bezpłatne - dzisiaj to już powinien być standard.

- Koniecznie trzeba sprawdzić, jaki jest termin realizacji zlecenia i czy wysyłka jest dodatkowo płatna. Będzie to miało znaczenie szczególnie przy mniejszych projektach. Podczas zamówienia usługi powinieneś mieć precyzyjnie określoną datę realizacji zlecenia.

- Na koniec warto rozejrzeć się po sieci i sprawdzić, jakie opinie ma drukarnia.

