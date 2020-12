Dwa nowe modele samochodów dostępne w salonie Suzuki Gołębiewski w Elblągu

1 z 20 modeli długo wyczekiwanego samochodu Suzuki Across w Polsce, już dostępny w salonie Suzuki Gołębiewski. Sprawdź sam największego SUV-a w rodzinie Suzuki. Zapraszamy również na jazdę testową zupełnie nowym modelem Suzuki - Swace.

Suzuki Across to pierwszy model, który powstał na podstawie umowy o współpracę pomiędzy Toyota Motor Corporation i Suzuki Motor Corporation. W Polsce obecnie jest dostępnych zaledwie 20 sztuk tego modelu. Dzięki staraniom Suzuki Gołębiewski jeden z samochodów jest również dostępny w salonie w Elblągu.

Ten muskularny SUV jest wyposażony w nowoczesny i oszczędny napęd hybrydowy typu Plug-in oraz zaawansowany napęd 4x4 E-Four, dzięki któremu bezkompromisowa wydajność jest możliwa na każdej nawierzchni.

Oprócz tego układ hybrydowy zapewnia oszczędność paliwa i dynamiczne osiągi przy emisji CO2, a jego łączna moc wynosi aż 306 KM, osiągając przyspieszenie od 0 do 100 km/h w zaledwie 6 sekund.



Model Across jest dostępny jedynie w wersji Elegance, która zapewnia najwyższy komfort i bezpieczeństwo podróżowania.

W salonie Suzuki Gołębiewski pojawił się również nowy model Suzuki - Swace, który zachwyca wyglądem oraz niskim zużyciem paliwa, dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii hybrydowej.

To połączenie mocnego silnika elektrycznego z silnikiem benzynowym o pojemności 1,8 - litra, specjalnie zaprojektowanym na potrzeby tego modelu. Gwarantuje płynną jazdę z dynamicznym przyspieszeniem połączonym z niskim zużyciem paliwa i emisją CO2.

W salonie Suzuki Gołębiewski dostępny jest samochód demonstracyjny w wersji Elegance, w kolorze Oxide Bronze Metallic.

Już dzisiaj zapraszamy na jazdę testową.

Polityka prywatności GBG Gołębiewski

Gołębiewski

Autoryzowany Dealer Forda i Suzuki

ul. Żuławska 19

82-300 Elbląg

T: 668 553 732

https://golebiewski.suzuki.pl

--- art. promocyjny ---