Eko Medyk!

Pomimo trudnej rzeczywistości zdominowanej przez pandemię, w elbląskim „Medyku” zakończono prace związane z realizacją projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WiM 2014-2020, Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Zdjęcia.

Koszt realizacji projektu to 2.409.227,83 zł, z czego 1.690.144,95 zł zostało dofinansowane ze środków UE, a pozostała kwota stanowiła wkład własny samorządu województwa warmińsko – mazurskiego, który jest organem prowadzącym szkołę. Dzięki dofinansowaniu został wymieniony i ocieplony dach budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne oraz zainstalowano energooszczędne oświetlenie LED. Ponadto zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania, poprzez wymianę grzejników i montaż nowoczesnych pomp ciepła. Dzięki instalacji OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) ograniczona zostanie emisja CO2 i szkodliwych pyłów do atmosfery, dzięki czemu zastosowane w placówce technologie przyczynią się do ochrony naszej planety. Słuchacze i pracownicy Szkoły Policealnej mogą kształcić się i pracować w ciepłych i przyjaznych murach placówki.

Już w styczniu 2021 roku zaczynamy rekrutację na nowy semestr. Nie czekaj i sprawdź naszą bezpłatną ofertę! Technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik elektroradiolog, technik usług kosmetycznych, florysta, opiekun medyczny z opieką okołoporodową i opiekunka dziecięca, terapeuta zajęciowy, technik sterylizacji medycznej, asystentka oraz higienistka stomatologiczna – zdobądź nowy zawód! Kształcimy również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych! MEDYK wszystkich ciepło zaprasza!

