Ekspercka recenzja Handel Pro 2020: Opinie użytkowników, funkcje, zyski

Jeśli chce się inwestować w różne rodzaje instrumentów finansowych, najlepszym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na korzystanie z brokera giełdowego. Takie firmy prowadzą swoje platformy internetowe, które pozwalają na korzystanie z inwestycji w akcje, waluty, a nawet towary. Wcześniej już sprawdzaliśmy jakość niektórych platform do handlu akcjami. W tej recenzji platformy Handel Pro przejrzymy się głównym charakterystykom brokera oraz stwierdzimy, czy warto inwestować pieniądze na tej platformie.

Godna polecania platforma

Nową na rynku brokerów giełdowych jest platforma inwestycyjna Handel Pro. Pomimo krótkiego czasu działania na rynku można na niej liczyć na dostęp do przejrzystych zasad, prostych w obsłudze funkcji oraz bardzo dużej ilości dostępnych instrumentów.

Platforma powstała w 2019 roku, ale jest wybierana przez coraz większą liczbę inwestorów oraz intensywnie się rozwija.

Wynika to między innymi z możliwości korzystania z handlowania jednocześnie akcjami, parami walut na rynku Forex, indeksami, towarami oraz nawet 12 kryptowalutami. Szeroki wybór instrumentów handlowych z różnych rynków to bardzo duży atut dla brokera. Bardzo łatwo można dywersyfikować inwestycje.

Dla kogo jest platforma Handel Pro?

Na korzystanie z platformy inwestycyjnej Handel Pro decydować mogą się zarówno początkujący, jak i też zaawansowani inwestorzy.

Początkujący inwestorzy mogą skorzystać z prostej w obsłudze platformy, która zapewnia dostęp do materiałów edukacyjnych.

Doświadczeni inwestorzy mogą korzystać z bardzo dużego zakresu instrumentów oraz niższego poziomu spreadów, niż średnie na rynku, co pozwala na realizowanie bardziej zyskownych inwestycji.

Jakie są opinie o Handel Pro?

Gdy wybiera się platformę inwestycyjną bardzo ważne jest sprawdzenie opinii. Pochodzące od użytkowników informacje pozwalają między innymi unikać wybierania takich platform inwestycyjnych, które nie są rzetelne.

Pozytywne opinie

W opiniach na temat Handel Pro można znaleźć wiele pozytywnych wypowiedzi. Użytkownicy chwalą sobie wygodę użytkowania, prosty interfejs, łatwość poruszania się po różnych elementach strony z głównego menu. Inwestorzy doceniają również możliwość inwestowania w dużą ilość instrumentów handlowych. Chwalone są również niskie opłaty oraz wąskie spready.

Negatywne opinie

Po stronie wad można znaleźć opinie o Handel Pro, które wskazują przede wszystkim na zdarzające się problemy techniczne. Są to drobne problemy dotyczące odzyskiwania hasła czy rejestrowania się, ale zawsze dla inwestorów to jest irytujące. Natomiast można to zrzucić na to, że platforma inwestycyjna jest nowa na rynku. Do innych negatywnych opinii można zaliczyć te wskazujące na zdarzający się brak szybkich odpowiedzi na zgłoszenia problemów ze strony klientów. Pracownicy, którzy obsługują takie zgłoszenia nie zawsze posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Jednak sprawdzając wiele opinii można zobaczyć, że znacznie przeważają pozytywne, niż te negatywne. Jest to ważną wskazówką, że platforma Handel Pro jest w stanie zapewnić profesjonalną obsługę.

Czym można handlować na Handel Pro?

Na każdej platformie handlowej bardzo ważny jest zakres instrumentów handlowych, w które można zainwestować. W tym względzie niejedna recenzja Handel Pro wskazuje na bardzo duże możliwości realizowania szerokiego zakresu inwestycji.

Korzystać można z 60+ par walutowych, 100+ akcji zagranicznych spółek, 12 kryptowalut, indeksów, towarów. Jedną z korzyści dla wielu inwestorów jest możliwość korzystania z kryptowalut, które są alternatywnymi walutami, z których można korzystać w Internecie.

Póki w Bitcoina zainwestował cały świat, warto spojrzeć na jego alternatywy, i takich alternatyw jest 11.

Czym można handlować na Forex?

Jeśli chce się realizować handel za pośrednictwem Forex można korzystać z dostępu do bardzo dużej ilości par walutowych (na moment sprawdzania). Platforma inwestycyjna jest w stanie zapewnić dostęp do 65 par walutowych.

Obejmuje to nie tylko standardowe pary walutowe związane z najważniejszymi walutami świata czy polską złotówką. Korzystać można z inwestycji również w bardzo rzadkie pary walutowe, choćby związane z waluta Japonii, RPA, Nowej Zelandii. Inwestorzy mogą w ten sposób znacznie łatwiej realizować zdywersyfikowanie portfela inwestycyjnego podczas realizowania inwestycji na rynku Forex.

Do korzyści, które zapewnia Handel Pro można zaliczyć również niskie spready. W tym względzie są to jedne z najniższych spreadów na rynku, co oczywiście bezpośrednio przekłada się na to ile można zarobić na pojedynczej inwestycji.

Platforma Handel Pro może być bez problemu wykorzystana do realizowania wielu inwestycji jednego dnia, z których zyski nie zostaną zjedzone przez spready. Natomiast o ile spready są niskie, jednak są zmienne, co oczywiście trzeba brać pod uwagę podczas inwestowania.

Patrząc na opinie o brokerze Handel Pro ze strony inwestorów można również zauważyć, że pozytywnie wypowiadają się na temat maksymalnych dźwigni, z których można korzystać w ramach inwestycji. Są to jedne z najwyższych dźwigni na rynku. W przypadku rynku Forex oraz par walutowych można wykorzystać dźwignię nawet wynosząca 1:300.

Handlowanie papierami wartościowymi

Jeśli chce się za pośrednictwem platformy inwestować w akcje firm, można korzystać z dostępu do ponad stu firm z całego świata. Oczywiście największa reprezentacja dotyczy akcji firm amerykańskich, co obejmuje między innymi firmy IT jak Apple, Zoom, Google. Jednak można również pozyskać akcje z bardziej stabilnych rynków, jak naftowy czy bankowy. Platforma inwestycyjna oferuje również akcje z innych krajów, co obejmuje między innymi takie kraje jak Rosja, Chiny czy kraje Europy.

Natomiast można w ramach inwestowania akcjami zauważyć pewną wadę platformy. Jest to brak możliwości inwestowania w akcje polskich firm. Na obecną chwilę akcje takich spółek nie mogą być kupowane za pośrednictwem Handel Pro.

W ramach realizowania inwestycji w akcje można korzystać z równie wysokiej na tle rynku dźwigni maksymalnej. O ile na rynku standardem jest dźwignia 1:20, o tyle na rynku akcji w Handel Pro można korzystać z dźwigni 1:100.

Opłaty, minimalny depozyt

Na Handel Pro można korzystać z bardzo przejrzystych informacji dotyczących opłat. Jednocześnie za standardowe czynności nie pobierane są dodatkowe opłaty. Nieco inaczej jest w przypadku usług dodatkowych, ale na takie inwestor decyduje się indywidualnie, co pozwala samodzielnie określić, ile zamierza się wydawać na opłaty.

Handel Pro to również wiele korzyści w ramach obsługi wpłat, wypłat i depozytu minimalnego. W tym względzie można zauważyć:

- bardzo niski minimalny wkład wynoszący 50 złotych dla większości instrumentów,

- wkład minimalny 200 dolarów dla akcji zagranicznych,

- darmowa rejestracja,

- szybka obsługa wypłat,

- możliwość wpłacania środków finansowych a pośrednictwem karty kredytowej, debetowej, systemów płatności i kryptowalut.

Szczególnie ważny jest brak występowania problemów z wypłatami. Dla inwestorów środki finansowe jest to bardzo ważna informacja, gdyż na wielu mniej rzetelnych platformach pojawiają się problemy z płatnościami przy wypłatach. W tym względzie na Handel Pro użytkownicy nie wskazują na takie problemy, czyli wypłaty są realizowane zgodnie ze wskazanymi przez platformę terminami.

Zalety Handel Pro

Dostęp do dużej liczby instrumentów z różnych rynków to możliwość wygodnego zdywersyfikowania inwestycji.

Korzystać można z niskich prowizji, dużych dźwigni, a także podpowiedzi dotyczących kupna i sprzedaży aktywów.

Dodatkowo przejrzysta oraz wygodna w użytkowaniu strona pozwala na łatwe realizowanie nawet szybkich inwestycji. Ma to duże znaczenie nawet dla zaawansowanych inwestorów, którzy mogą szybko nauczyć się użytkowania platformy.

Wady Handel Pro

Platforma finansowa Handel Pro to nowa platforma finansowa, co oczywiście przekłada się na sytuacje, w których występują problemy techniczne. Oczywiście nie są nadmiernie częste sytuacje, ale zawsze mogą powodować frustracje u inwestorów.

Dodatkowo nie zawsze można liczyć na szybki czas uzyskania kontaktu ze strony wsparcia technicznego. W tym względzie obniża to jakość obsługiwania klientów. Przy problemach ze stroną nie zawsze można załatwić przy pierwszym kontakcie rozwiązanie problemu, gdzie opinie użytkowników Handel Pro wskazują brak doświadczenia, niektórych pracowników obsługi klientów.

Na stronie nie można również inwestować w akcje polskich przedsiębiorstw, co oczywiście może być problemem dla inwestorów, którzy przede wszystkim chcą inwestować w krajowe akcje, a dodatkowo w akcje innych spółek.

Opinia eksperta o platformie Handel Pro

Podsumowując powyższą recenzję, musimy stwierdzić, że Handel Pro to rzeczywiście nowoczesna i profesjonalna platforma handlowa, która oferuje najnowsze instrumenty handlowe (np. 12 kryptowalut), oraz bardzo niskie spready i opłaty.

Możliwie, że to jest zniżka na początku działania, żeby przyciągnąć ludzi, dlatego zalecamy już teraz zacząć z niej korzystać, póki jest taka możliwość.

Jeżeli nie powstaną żadne duże problemy z platformą, Handel Pro może posunąć z pierwszych pozycji według popularności znane Plus 500 i eToro.

Tu jest strona rejestracji na Handel Pro

--- artykuł promocyjny ---