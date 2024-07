 Elbląg z nowoczesną placówką VeloBanku. Pierwszy oddział w tym mieście czeka na klientów

Elbląg zyskał pierwszą placówkę VeloBanku. Nowy oddział, zlokalizowany przy Alei Grunwaldzkiej 2, jest otwarty dla klientów w dni robocze od 8:00 do 16:00. Jest to 8. placówka banku w województwie warmińsko-mazurskim, która ułatwia mieszkańcom dostęp do usług VeloBanku. Tu doradcy klienta zaprezentują możliwości nowoczesnego rachunku osobistego VeloKonto z wielofunkcyjną aplikacją mobilną oraz ofertę produktów kredytowych z korzystnym oprocentowaniem.

Klienci oddziału w Elblągu mogą liczyć na dostęp do wszystkich produktów bankowych ułatwiających zarządzanie finansami osobistymi i na profesjonalne doradztwo. Dogodna lokalizacja z parkingiem, obsługa kasowa oraz fachowy personel sprawiają, że korzystanie z nowoczesnych rozwiązań bankowych odbywa się w komfortowych warunkach.

Placówka w Elblągu to odpowiednie miejsce na rozpoczęcie przygody w Świecie Bardziej Velo dzięki flagowemu produktowi banku, jakim jest VeloKonto z VeloSkarbonką. Umożliwia ona odkładanie drobnych kwot na mniejsze lub większe potrzeby. Dostęp do rachunku zapewnia nagradzana w branżowych rankingach aplikacja mobilna, która oprócz standardowych funkcji związanych z zarządzaniem finansami usprawnia płatności za bieżące rachunki, wymianę walut czy zarządzanie subskrypcjami popularnych platform streamingowych. VeloKonto to także bonusy dla klientów. Ci najbardziej aktywni mogą liczyć na zwrot do 600 zł przy spełnieniu określonych warunków.

Oddział VeloBanku przy ulicy Alei Grunwaldzkiej 2 w Elblągu udostępnia również ofertę produktów kredytowych z korzystnym oprocentowaniem. Wygodnym rozwiązaniem, które pomoże zrealizować nam nasze plany jest Wakacyjny kredyt gotówkowy z RRSO 11,4%. Kwota finansowania do 200 tys. zł na dowolny cel, okres kredytowania do 10 lat oraz możliwość wzięcia „urlopu” od spłaty nawet na 3 miesiące to mocne atuty konkurencyjnej oferty VeloBanku.

- Nowy oddział VeloBanku w Elblągu to kolejny krok w rozwoju naszej sieci. Większa dostępność usług stacjonarnych to ogromna wygoda dla klientów indywidualnych, którzy często potrzebują osobistej rozmowy z doradcą, jaki jest w stanie pomóc w wyborze optymalnego rozwiązania z kategorii finansów osobistych. A biorąc pod uwagę rozbudowaną ofertę VeloBanku jest w czym wybierać. Przygodę ze Światem Bardziej Velo warto zacząć od założenia VeloKonta, zyskując dostęp do wiodącej na rynku aplikacji ułatwiającej codzienne bankowanie. Oferta kredytowa jest w stanie pomóc naszym klientom w realizacji ważnych dla nich planów. Zaś dla tych, którzy chcą systematycznie pomnażać swoje środki VeloBank ma konkurencyjne lokaty oraz Elastyczne Konto Oszczędnościowe. Wszystkie te produkty warto lepiej poznać w placówce przy Alei Grunwaldzkiej 2, która czeka już na klientów – podkreśla Jacek Kamiński, Dyrektor Regionu w VeloBanku.

Więcej informacji na temat oferty nowoczesnych produktów VeloBanku można znaleźć na stronie internetowej: www.velobank.pl.

Pełną listę oddziałów VeloBanku znajdziesz pod adresem: https://www.velobank.pl/oddzialy#/placowki.

Nota prawna

Prowadzimy Twoje VeloKonto i VeloSkarbonkę za darmo. Jeśli masz mniej niż 26 lat, nie płacisz za kartę do konta, ani wypłaty ze wszystkich bankomatów Planet Cash w Polsce i bankomatów w UE. Jeśli zrobisz 5 transakcji bezgotówkowych kartą do konta lub BLIKIEM, nie płacisz też za wypłaty w Polsce z bankomatów innych niż Planet Cash, które inaczej kosztują 5 zł.

Konto oszczędnościowe VeloSkarbonka dostępne do założenia w oddziale lub przez Bankowość Internetową VeloBank wraz z Kontem Osobistym. Oprocentowanie jest zmienne.

W promocji „Startuj z VeloKontem” edycja 1/2024 możesz zyskać: 60 zł Nagrody na start i 5% Zwrotu za zakupy kartą lub BLIKIEM – do 60 zł w ciągu każdego kolejnego z 9 miesięcy po miesiącu aktywacji VeloKonta, łącznie do 540 zł. Nagrody wypłacimy na VeloSkarbonkę. Aby otrzymać Nagrodę na start, musisz mieć VeloSkarbonkę, aktywne zgody marketingowe, a następnie zalogować się do bankowości mobilnej w ciągu 14 dni od aktywacji VeloKonta. Aby otrzymać Zwroty za zakupy, musisz mieć VeloSkarbonkę, aktywne zgody marketingowe i zasilać konto wpływem min. 2 tys. zł w każdym z 8 kolejnych miesięcy po miesiącu aktywacji VeloKonta. Nie wypłacimy zwrotu za Przelewy na telefon BLIK oraz zasilenia kont na innych platformach płatniczych (transakcje wykonane w punktach o następujących kodach MCC: 4829 – określającym internetowe przekazy pieniężne, 6012 – określającym instytucje finansowe - towary i usługi). Aby przystąpić do promocji, do 31.07.2024 r. otwórz VeloKonto, jeśli nie miałeś/aś u nas konta od 31.12.2022 r. Szczegóły i regulamin promocji, rachunków, opłaty i prowizje na velobank.pl i w naszych placówkach. VeloKonto i VeloSkarbonka to prowadzenie rachunków płatniczych. Bankowość mobilna (aplikacja VeloBank) to usługa bankowości elektronicznej. Oprocentowanie 6,5% na VeloSkarbonce jest oprocentowaniem zmiennym. Stan na 1.02.2024 r

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 11,4%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 45 100 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 104,10 zł, oprocentowanie zmienne 10,85%, całkowity koszt kredytu 21 004,10 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 21 004,10 zł, opłata za prowadzenie VeloKonta oraz obsługę karty do Konta w okresie trwania kredytu 0 zł), 90 miesięcznych rat równych w wysokości po 734,49 zł każda. Kalkulację wykonaliśmy 6.05.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.Z oferty kredytu gotówkowego możesz skorzystać, jeśli: w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś/miałaś kredytu gotówkowego ani kredytu konsolidacyjnego w VeloBank S.A., masz aktywne zgody marketingowe (w tym SMS, mejl i telefon) oraz zadeklarujesz, że w całym okresie kredytu spełnisz warunek oferty, tj. będziesz mieć VeloKonto i co miesiąc zapewnisz wpływ na konto min. 2000 zł oraz wykonasz min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM. Jeżeli nie spełnisz warunku oferty - od kolejnego miesiąca podwyższymy oprocentowanie kredytu o 2 pp. do czasu ponownego spełnienia warunku. Okres kredytowania do 10 lat. Podczas wnioskowania o kredyt możesz skorzystać z karencji w spłacie pierwszej raty od 1 do 3 miesięcy i wówczas warunki kosztowe kredytu ulegną zmianie. W okresie karencji nie spłacasz kapitału ani odsetek. Termin płatności raty kapitałowo-odsetkowej będzie zapisany w umowie. Udzielenie i wysokość kredytu zależą od wyniku badania i oceny Twojej zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje znajdziesz w placówkach oraz na velobank.pl.

Produkty oferuje VeloBank S.A.

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na velobank.pl/slownik

