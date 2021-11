 Emolienty dla niemowląt – korzyści w pielęgnacji skóry dziecka

Przygotowując się do przyjścia na świat naszego malucha, nie tylko urządzamy jego pierwszy pokój, ale również kompletujemy jego wyprawkę. To ważne, aby oprócz ubranek znalazły się w niej odpowiednie kosmetyki dla niemowląt, które będą służyć nam przez pierwsze miesiące życia dziecka. Skóra noworodków i niemowląt jest bardzo delikatna, przez co jest znacznie bardziej podatna na czynniki zewnętrzne jak wiatr, ujemne temperatury czy promieniowanie ultrafioletowe. Wybór odpowiednich kosmetyków jest bardzo istotny, ale jednocześnie może okazać się nie lada problemem – głównie ze względu na mnogość produktów dla dzieci, które znajdziemy w każdej drogerii. Sprawdź, w jakie kosmetyki się zaopatrzyć i dlaczego tak istotne jest, aby znalazły się wśród nich emolienty.

Skóra niemowlęcia – o czym pamiętać?

Narodziny dziecka często zmieniają nasze życie o 180 stopni. Choć często jako młodzi rodzice jesteśmy tym faktem zestresowani, równocześnie każdego dnia poznajemy coraz więcej rzeczy dotyczących naszego maluszka. Uczymy się, w jaki sposób się z nim obchodzić, jak prawidłowo go trzymać czy kąpać. Równocześnie bardzo szybko zdajemy sobie sprawę, że jego skóra jest bardzo miękka, ale równocześnie o wiele bardziej delikatna niż u osób dorosłych, dlatego należy troszczyć się o nią bardzo szczególny sposób.

Skóra niemowląt znacznie różni się od naszej – nie posiada jeszcze dobrze wykształconej warstwy hydrolipidowej, przez co szybciej traci nawilżenie, łatwiej ulega przesuszeniu i jednocześnie jest podatna na szkodliwe czynniki zewnętrzne i drobnoustroje. Oprócz tego niemowlęta nie posiadają jeszcze w pełni rozwiniętej termoregulacji, przez co ich gruczoły łojowe mogą pracować bardzo intensywnie, co może objawiać się potówkami lub ciemieniuchą. W zadbaniu o komfort skóry naszego dziecka pomogą dobrze dobrane kosmetyki dla niemowląt.

Jakie kosmetyki dla niemowląt wybrać?

Kosmetyki dla niemowląt to bardzo ważny element pielęgnacji dziecka. Niestety obecnie ich wybór może być bardzo trudny głównie ze względu na bardzo dużą liczbę różnego rodzaju kosmetyków stworzonych dla najmłodszych. Co więcej, na różnego rodzaju stronach lub forach parentingowych rodzice wręcz prześcigają się w propozycjach tego, które produkty powinny stanowić podstawę pielęgnacji dziecka, co również może okazać się mylące. Jak w takim razie dokonać prawidłowego wyboru?

Kosmetyki dla niemowląt – jak wybrać?

Skóra niemowlęcia charakteryzuje się szczególnymi potrzebami. Bardzo łatwo ją podrażnić, dlatego przy wyborze kosmetyków dla niemowląt powinniśmy przede wszystkim wybierać produkty, na których widnieje wyraźna informacja, od jakiego wieku dziecka można ich używać. Oprócz tego najlepiej jest sięgać po kosmetyki bezzapachowe i pozbawione sztucznych barwników lub konserwantów. Każdy z tych składników może wywołać podrażnienie lub przyczynić się do wystąpienia alergii u dziecka.

Należy uważać, aby poprzez działanie danego kosmetyku nie przesuszyć skóry malucha. Należy bezwzględnie unikać kosmetyków, które w składzie zawierają alkohol lub silne detergenty, szczególnie w przypadku produktów do kąpieli. Do tego celu o wiele lepiej sprawdzą się łagodne płyny do mycia z roślinnymi ekstraktami lub naturalna oliwka do kąpieli.

Emolienty dla niemowląt – dlaczego są tak istotne?

Wybierając kosmetyki dla niemowląt, najlepiej jest sięgać po te, które w swoim składzie zawierają emolienty. Czym są emolienty dla niemowląt i dlaczego ich obecność w kosmetykach do pielęgnacji jest tak istotna?

Emolienty są substancjami o silnie nawilżającym, regenerującym i natłuszczającym działaniu. Na skórze dziecka tworzą naturalny film ochronny, przez co zabezpieczają ją przed nadmierną utratą wody i odbudowują płaszcz hydrolipidowy. Doskonale łagodzą świąd i zaczerwienienie skóry. Do najpopularniejszych emolientów zaliczamy:

masło shea;

masło kakaowe;

olej konopny;

olej lniany;

olej ze słodkich migdałów;

lanolinę;

pantenol;

bisabolol;

wosk pszczeli.

Włączając emolienty dla niemowląt do codziennej pielęgnacji naszego dziecka, zyskujemy pewność, że jego skóra będzie dobrze nawilżona i zabezpieczona.

