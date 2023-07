 EPWiK modernizuje gospodarkę ściekową w Elblągu

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje obecnie projekt pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014— 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej dla całego projektu pn. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg” to ponad 107 mln zł.

W ramach projektu realizowana jest obecnie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej 47 w Elblągu”. W dniu 07.04.2020 r. Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisało z Instal Warszawa S.A. umowę na realizację ww. zadania. Wartość kontraktu to ponad 198 mln zł.

W maju 2023 r. zakończyły się prace związane z przebudową drugiego koryta piaskownika napowietrzanego. Zadaniem piaskownika jest separacja zawiesin mineralnych w ściekach dopływających do oczyszczalni. Piasek za pomocą zgarniacza dennego zgarniany jest do leja, a następnie za pomocą systemu pompowego trafia do separatora – płuczki piasku, skąd po odseparowaniu i wypłukaniu odprowadzany jest do kontenera i przekazywany do utylizacji.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował przebudowę piaskownika polegającą na

m.in. wydłużeniu jego koryt, celem większej skuteczności usuwania piasku ze ścieków, naprawie powierzchni betonowych, wymianie zgarniaczy dennych i montażu zgarniaczy powierzchniowych oraz hermetyzacji obiektu. Równocześnie prace remontowe były prowadzone w budynku dmuchaw i separacji piasku, gdzie zainstalowane zostały nowe urządzenia współpracujące z piaskownikiem (m. in. dmuchawy, pompy, separator wraz z płuczką piasku, stacja dozowania polimeru).

Zainstalowane w korytach piaskownika zgarniacze powierzchniowe, usuwają tłuszcze z powierzchni przepływającego przez piaskownik ścieku, dzięki czemu nie zanieczyszczają dalszej części oczyszczalni. Zamontowany nowy separator wraz z płuczką piasku, poprzez bardzo dokładne wypłukanie piasku z części organicznych oraz jego podsuszenie, powoduje znaczną utratę objętości, dzięki czemu wywozy tego odpadu odbywają się rzadziej, redukując koszty utylizacji.

Dzięki hermetyzacji piaskownika powietrze złowonne powstałe w trakcie napowietrzania trafia do biofiltra odorów, zmniejszając uciążliwość zapachową oczyszczalni. Montaż stacji polimeru umożliwi precyzyjne dawkowanie polimeru, jeśli z przyczyn technologicznych zajdzie potrzeba jego zastosowania.

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Elblągu przy ul. Mazurskiej 47 trwa już od kwietnia 2020 roku. Proces jest o tyle skomplikowany, że wszystkie prace modernizacyjne wykonywane są na czynnym obiekcie, w związku z powyższym, muszę być prowadzone w sposób, który nie zakłóca pracy oczyszczalni ścieków i nie pogarsza parametrów ścieków oczyszczonych, wymaganych posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Fot. 1. Piaskownik przed zalaniem drugiego koryta. Na ścianie instalacja do napowietrzania. Na dnie widoczny zgarniacz denny

Fot. 2. Piaskownik po zalaniu i uruchomieniu drugiego koryta. W prawej części widoczny proces intensywnego napowietrzania. W lewej części zebrane tłuszcze i części pływające w trakcie gromadzenia przez zgarniacz powierzchniowy

Fot. 3. Widok na piaskownik od strony stacji krat. W metalowych skrzyniach znajdują się mechanizmy zgarniaczy powierzchniowych

Fot. 4. Piaskownik po hermetyzacji

Fot. 5. Separator – płuczka piasku

Jednocześnie z pracami modernizacyjnymi poszczególnych obiektów technologicznych na oczyszczalni powstaje nowoczesny system sterowania procesami i urządzeniami SCADA wraz z monitoringiem parametrów pracy urządzeń.

Fot. 6. Widok piaskownika oraz budynku dmuchaw i separacji piasku SCADA

