Firmy otwierają się na nowo, a my odnawiamy podpis elektroniczny

Od ponad roku temat pandemii elektryzuje wszystkich. Z jej powodu przedsiębiorcy zamykali firmy, otwierali, zawieszali i tak w kółko. Wszystko to zabierało czas, a on - jak wiadomo - jest bezcenny. Aby przyspieszyć formalności i ułatwić procedury, warto wyrobić sobie podpis elektroniczny. Jest to możliwe już w 30 minut!

Biuro Usług Informatycznych SOFTEL w Elblągu od 15 lat jest partnerem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która jest wystawcą certyfikatów kwalifikowanych. Zaufały nam już tysiące osób, dla których mogliśmy wyrobić podpis. Ty również nam zaufaj. Pomożemy Ci uzyskać podpis kwalifikowany w mniej niż 30 minut. Pomożemy Ci załatwić wszystkie formalności, a co najważniejsze przez cały czas możesz liczyć na naszą pomoc w sprawach technicznych. Ważność Twojego podpisu wygasła? Nic się nie martw, zadzwoń do nas lub przyjdź do naszego biura, w przeciągu kilku minut odnowimy Twój podpis. Podpis umożliwia Ci podpisywanie niemal wszystkich dokumentów i przesyłanie ich drogą elektroniczną. Pamiętaj, że tylko do 30 czerwca można składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy 9.0. Dokumenty, które należy złożyć poprzez stronę gov.pl, muszą być podpisane przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub osobistego. Zapraszamy BUI SOFTEL Elbląg ul. 1 Maja 1c tel. 55 235 39 76

.