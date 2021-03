Furgonetka – zgrana paczka z Elbląga

Furgonetka to platforma usług kurierskich, której serce bije w Elblągu. Bije coraz mocniej, ponieważ firma nieustannie się rozwija i szuka nowych osób do współpracy. Tym samym Furgonetka wzmacnia pozycję lidera, oferując najwyższej jakości usługi kurierskie w atrakcyjnych cenach. Dowiedz się więcej o firmie z Elbląga i sprawdź, czym Furgonetka wyróżnia się na rynku pracy.

Czym się zajmuje Furgonetka?

Furgonetka to internetowy serwis pośredniczący w nadawaniu przesyłek. Dzięki intuicyjnej stronie użytkownik jest w stanie nadać paczkę w ciągu kilku minut, a do wyboru ma szeroką ofertę wiodących firm kurierskich. Furgonetka wyróżnia się wśród konkurencji wysoką jakością obsługi klienta oraz rozwiązaniami technologicznymi.

Firma powstała w 2010 roku w ramach prowadzonych od 10 lat biznesów w internecie. W ciągu kolejnej dekady z niewielkiej działalności przekształciła się w dużą organizację. Obecnie Furgonetka ma prawie milion Klientów, nadaje ponad 10 milionów przesyłek rocznie i współpracuje z 10 największymi firmami kurierskimi. Te liczby robią wrażenie, jednak największym atutem Furgonetki są ludzie, którzy tworzą ten zgrany zespół. Aktualnie w firmie pracuje ponad 100 osób, a dynamiczny rozwój i 60-procentowy wzrost sprzedaży w ostatnim roku sprawił, że Furgonetka nieustannie rekrutuje.

Jak wygląda praca w Furgonetka w Elblągu?

Furgonetka ma w Elblągu dwa biura, jedno z nich znajduje się tuż obok Starego Miasta przy ul. Królewieckiej, a drugie jest zlokalizowane przy ul. Orkana. Obydwa biura zapewniają komfortowe warunki i są wyposażone we wszystkie sprzęty niezbędne do pracy. Zespół Furgonetki w Elblągu tworzą pracownicy Biura Obsługi Klienta, Działu Handlowego, Działu Finansowo-Księgowego, a także jednego z największych w regionie zespołu IT.

Pracują tu profesjonaliści, o czym świadczą rekomendacje Klientów Furgonetki. Firma ceni dobrą atmosferę, gdzie oprócz pracy jest również miejsce na odpoczynek i integrację, a pracownicy tworzą zgraną – nomen omen – paczkę. Pracując w Furgonetce możesz liczyć na dodatkowe benefity, takie jak karta MultiSport czy dofinansowanie wakacji. Furgonetka jako firma technologiczna jest bardzo dobrze przygotowana na możliwość pracy zdalnej. Oferuje hybrydowy system pracy, który pozwala pracownikom wykonywać ich codzienne obowiązki również z domu. Firma umożliwia elastyczny czas pracy, który sprzyja zachowaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Firma co roku organizuje praktyki dla młodych programistów, współpracując w tym zakresie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. Dzięki temu studenci mają szansę zdobyć ciekawe doświadczenie już w początkowej fazie swojej kariery, a wielu z nich znajduje potem w Furgonetce zatrudnienie na stałe. Z drugiej strony, firma wspiera aktywność zawodową osób starszych i chętnie zatrudnia pracowników w wieku 50+.

Dlaczego warto dołączyć do tej paczki?

Pomimo intensywnego rozwoju firmy i dużego wzrostu liczby pracowników, Furgonetka nie zmienia się w typową korporację. Kilkuosobowe zespoły pracują razem, tworząc przyjazną atmosferę, a każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ma realny wpływ na rozwój firmy. Furgonetka oferuje stabilne zatrudnienie, a awanse w ramach struktury firmy są cenioną praktyką. Nowo zatrudnione osoby przechodzą szkolenia adaptacyjne i już na początku pracy mogą poznać wyznaczone ścieżki kariery.

Pracownicy Furgonetki, odpowiadając na pytanie, co najbardziej motywuje ich do pracy w firmie, najczęściej wymieniali świetną atmosferę, otwartość oraz możliwości rozwoju i awansu. Przyznają również, że liczą się także proste codzienne przyjemności, takie jak wspólna kawa czy posiłek w dobrze wyposażonej kuchni, gdzie lodówka nigdy nie jest pusta.

Furgonetka przygotowuje się na kolejne wzrosty. „W roku 2021 planujemy zwiększenie zatrudnienia o 50 osób, co pozwoli nam na wejście w nowe obszary biznesu i kontynuację dynamicznego rozwoju. ” – mówi Andrzej Ciesielski, członek zarządu i zaprasza do udziału w rekrutacji.

Jeśli więc szukasz ciekawej pracy w Elblągu, sprawdź aktualne oferty i przekonaj się samemu, jak pracuje się w Furgonetce. Firma zachęca także do spontanicznego wysyłania CV, nawet jeśli obecnie nie ma prowadzonej rekrutacji na konkretne stanowisko.

----- artykuł promocyjny -----