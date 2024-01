 Ginekolog online - kiedy warto skorzystać z jego pomocy?

W dobie dynamicznie rozwijającej się telemedycyny coraz więcej usług medycznych można zrealizować za pośrednictwem Internetu, a konsultacja ginekologiczna nie jest tu żadnym wyjątkiem. Ginekolog online to nowoczesna i wygodna alternatywa dla tradycyjnej wizyty w gabinecie, która może być naprawdę pomocna w wielu różnych sytuacjach, mimo braku fizycznego kontaktu między lekarzem a pacjentem. Kiedy warto skorzystać z porady ginekologa on-line? Zapraszamy do lektury!

Ginekolog online i e-recepta na antykoncepcję awaryjną

Tabletka „dzień po”, która ma za zadanie zapobiec niechcianej ciąży po niezabezpieczonym lub nieprawidłowo zabezpieczonym stosunku, jest w Polsce wydawana tylko i wyłącznie na receptę. Każda kobieta, która kiedykolwiek próbowała taką receptę zdobyć, wie, ile kosztuje to czasu, stresu i wysiłku.

Ginekolog on-line niezwłocznie wystawi e-receptę na antykoncepcję awaryjną i dokładnie wytłumaczy pacjentce sposób jej zastosowania, mechanizm działania oraz powie o możliwych działaniach niepożądanych. Specjalista wypisze też receptę na pigułki antykoncepcyjne oraz inne leki stosowane przez pacjentkę w trakcie terapii.

Ginekolog online i konsultacje na temat zdrowia intymnego kobiet

Według danych NFZ, na jednego ginekologa przypada około 20 tysięcy pacjentek, co oznacza, że szybki dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej jest mocno ograniczony. Widać to zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie gabinet ginekologiczny niekoniecznie znajduje się w każdej przychodni POZ. Mieszkanki dużych miast są tylko w odrobinę lepszej sytuacji. Choć dostęp do gabinetu nie jest utrudniony, to w kolejce do lekarza czeka się nawet kilka tygodni! Pacjentki, które mogą sobie pozwolić na wizytę prywatną, muszą się liczyć z wydatkiem rzędu 150-300 zł. Ginekolog on-line charakteryzuje się lepszą dostępnością i niższą ceną. Za pośrednictwem platformy telemedycznej MED24 można zorganizować e-wizytę w dogodnym dla siebie terminie, za kwotę niemal o połowę niższą niż wizyta prywatna. W czasie konsultacji ginekologicznej online specjalista:

omówi z pacjentką wszystkie niepokojące objawy dotyczące jej zdrowia intymnego,

omówi z pacjentką wyniki badań,

postawi diagnozę na podstawie zebranego wywiadu,

zaproponuje leczenie farmakologiczne lub doradzi dalsze postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

Ginekolog on-line jest w stanie pomóc:

przy doborze metody antykoncepcji,

przy leczeniu infekcji intymnych,

przy złagodzeniu objawów menopauzy,

przy zaburzeniach miesiączkowania,

przy zapaleniu układu moczowego.

Co ważne, specjalista może wystawić takie skierowanie na badania oraz zwolnienie lekarskie, jeśli objawy zgłaszane przez pacjentkę uniemożliwiają jej wykonywanie obowiązków zawodowych lub naukę.

Ginekolog online i edukacja prenatalna

Kobiety spodziewające się dziecka, zwłaszcza po raz pierwszy, pragną znać wszystkie szczegóły dotyczące rozwoju ciąży, swojego stanu zdrowia, a także planowanych badań oraz interwencji medycznych. Konsultacja ginekologiczna online to świetna okazja do zadawania pytań i edukacji prenatalnej, na którą często brakuje czasu w stacjonarnym gabinecie. Ginekolog on-line z przyjemnością wytłumaczy przyszłej mamie etapy rozwoju płodu, doradzi w kwestiach żywienia, podejmowanych aktywności fizycznych oraz suplementacji. Specjalista skutecznie rozprawi się też z „ciążowymi” mitami i, na życzenie pacjentki, pomoże w opracowaniu planu porodu.

Dlaczego warto skorzystać z teleporady ginekologicznej?

Konsultacja ginekologiczna online gwarantuje oszczędność czasu i pieniędzy. Pacjentka może skontaktować się z lekarzem bez wychodzenia z domu i na dogodnych dla siebie warunkach. W dodatku e-wizyta często odbywa się jeszcze tego samego dnia, nawet wieczorową porą. Teleporady ginekologiczne zwiększają dostęp pacjentek do fachowej opieki medycznej. Nawet jeśli lekarz nie jest w stanie przeprowadzić badania fizykalnego, to na podstawie zgłaszanych przez pacjentkę objawów, może ustalić rozpoznanie i przepisać skuteczne leki. W przypadku poważniejszych dolegliwości ginekolog on-line doradza pacjentce, gdzie i w jaki sposób może otrzymać natychmiastową pomoc. Dodatkowo, gdy pacjentkę niepokoją objawy, a jej wizyta stacjonarna wyznaczona jest na odległy termin, może ona w międzyczasie zasięgnąć porady lekarza online.

---materiał płatny---