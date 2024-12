Global Panda Partner Conference 2024 - Harmonijne współistnienie człowieka i natury

Rozpoczyna się konferencja Global Panda Partner Conference 2024, która przedstawia nowy obraz harmonijnego współistnienia ludzi i natury.

Dzięki swojemu charakterystycznemu czarno-białemu futerku i naiwnemu wyglądowi wielka panda stała się popularnym i zaniepokojonym zwierzęciem na całym świecie ze względu na swój wyjątkowy urok i znaczenie biologiczne. Globalna konferencja partnerska Panda 2024 pod hasłem „Harmonijne współistnienie człowieka i natury” rozpoczęła się w Chengdu w Chinach 26 listopada. Wydarzenie zgromadziło ekspertów ds. ochrony pand i dzikiej przyrody z całego świata, urzędników z ambasad i konsulatów w Chinach, przedstawicieli władz lokalnych, osoby, którym zależy na wielkich pandach, oraz firmy zajmujące się praktyką zielonego rozwoju. Partnerzy Panda z wielu dziedzin wspólnie badali nowe ścieżki zielonego rozwoju i opowiadali się za nową przyszłością ekologicznej cywilizacji.

Chengdu Tianfu International Conference Center, w którym odbyła się konferencja, znajduje się w dzielnicy biznesowej Qinhuang Temple Central Business District w dzielnicy Tianfu New District w Syczuanie. Jest to nie tylko miejsce spotkań globalnych partnerów ds. pand, ale także ważne okno dla rodzinnego miasta pand wielkich, aby pokazać światu wyniki ochrony ekologicznej. Organizatorzy konferencji powiedzieli: „Konferencja wypełni lukę w światowej klasy platformie ochrony i wymiany kulturalnej pand wielkich oraz zbuduje najszersze, najgłębsze i najbliższe grono partnerów ds. pand”. Wspólne budowanie społeczności życia między człowiekiem a naturą stało się powszechnym konsensusem na całym świecie. Celem tej konferencji jest promowanie globalnych partnerów ds. pand, aby podążali w tym samym kierunku i przyczyniali się do ochrony pand wielkich i globalnej bioróżnorodności.

Konferencja ta pozwoli na głębokie zrozumienie bogatego znaczenia koncepcji wspólnoty życia człowieka i przyrody, a poprzez wykłady inauguracyjne, takie jak „Ochrona różnorodności biologicznej i wspólnota wspólnej przyszłości ludzkości” oraz dialogi na temat wymiany kulturowej i współpracy pand wielkich, wspólnie zbadać naukową ścieżkę, którą globalni partnerzy zajmujący się pandami mogą podążać, aby przestrzegać priorytetów ekologicznych i zielonego rozwoju.

Skoncentruj siłę cywilizacji ekologicznej

Podczas konferencji goście wygłosili przemówienia na tematy takie jak „Ochrona różnorodności biologicznej i społeczność wspólnej przyszłości dla ludzkości”, a poprzez wymianę kulturową i dialogi współpracy pand wielkich wspólnie eksplorowali nowe eksploracje globalnych partnerów pand w zakresie ochrony ekologicznej i zielonego rozwoju. Xia Zehan, przedstawiciel UNESCO w Azji Wschodniej, powiedział, że Siedlisko Pandy Wielkiej w Syczuanie, jako obiekt światowego dziedzictwa UNESCO, pokazuje przecięcie się globalnych priorytetów różnorodności biologicznej i lokalnej pracy zarządczej. Inicjatywy takie jak budowa Parku Narodowego Pandy Wielkiej łączą prace konserwatorskie z edukacją, zrównoważoną turystyką i udziałem społeczności.

Irina Bokova, była Dyrektor Generalna UNESCO i Starsza Doradczyni Zarządu Centrum Azji Unii Europejskiej, powiedziała w wywiadzie, że wielka panda jest posłańcem pokoju i międzynarodowej współpracy. Bliźniacze wielkie pandy „Qi Qi” i „Dian Dian” zostały pierwszymi globalnymi zwierzęcymi ambasadorami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, co jest przykładem aktywnego wykorzystania wizerunku wielkiej pandy. Podkreśliła, że osiągnięcie harmonijnego współistnienia człowieka i natury to nieustanna podróż, która wymaga wspólnych wysiłków jednostek, społeczności, branż i rządów.

Wiadomo, że na tej konferencji opublikowano raport think tanku na temat budowy cywilizacji ekologicznej, sporządzony przez Narodowy Zespół Ekspertów Agencji Prasowej Xinhua w Chinach i instytucje autorytatywne. Jednocześnie nawiązano kontakt z globalnymi partnerami działającymi na rzecz pandy, aby opublikować „Deklarację Strażnika Pandy”, mającą na celu zebranie mądrości i zainspirowanie duchowej siły do promowania postępu ludzkiej cywilizacji i reagowania na globalne wyzwania.

W ostatnich latach Chiny osiągnęły niespotykany dotąd poziom rozwoju cywilizacji ekologicznej i wspólnie promują redukcję emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń, zieloną ekspansję i wzrost, tworząc znany na całym świecie cud ekologiczny i cud zielonego rozwoju.

Otwarcie nowego okna dla wymiany między Chinami a krajami zagranicznymi

Panda wielka jest nie tylko chińskim „skarbem narodowym”, ale także posłańcem pokoju w wymianie między Chinami a krajami zagranicznymi. Obecnie Chiny prowadzą współpracę i wymianę na temat pand wielkich z 26 instytucjami w 20 krajach. Pandy wielkie odegrały aktywną rolę w promowaniu przyjaznej wymiany między ludźmi i szerzeniu koncepcji cywilizacji ekologicznej. Goście konferencji przeprowadzili wymiany tematyczne na tematy takie jak hodowla pand wielkich, badania nad chorobami i popularnonaukowa edukacja. Dzielili się również historiami na temat ochrony pand wielkich, omawiali rozpowszechnianie kultury pand wielkich i badali nowe scenariusze konsumpcji turystyki kulturowej poprzez równoległe działania, takie jak „Dialog wymiany kulturalnej i współpracy pand wielkich” oraz „Konferencja wymiany turystyki kulturalnej i wzajemnego uczenia się między Chinami a zagranicą”.

Według doniesień, na tę konferencję zaproszono partnerów zajmujących się pandami, takich jak ambasadorowie w Chinach, do odwiedzenia Chengdu, Deyang, Mianyang, Yibin i innych miejsc, aby zapoznać się z wyjątkową starożytną cywilizacją Shu Syczuanu, jego bogatym dziedzictwem kulturowym, otwartymi koncepcjami rozwoju i owocnymi wynikami reform. Dzięki temu można było poczuć tysiące atmosfer związanych z promocją modernizacji w stylu chińskim w Syczuanie, a także wzmocnić wymianę zagraniczną i rozwój współpracy w rodzinnym mieście wielkich pand.

Ponadto konferencja opublikowała również Szlak turystyczny pandy olbrzymiej Syczuan-Shaanxi-Gansu, Plan partnerstwa kulturalnego i kreatywnego Panda Home oraz uruchomiła działanie „Panda Hug Plan for Public Welfare Activities-Children Guarding the Stars”. Goście konferencji i Li Ziqi, ambasador promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego Syczuanu, wspólnie uruchomili „Panda Guardian Declaration”, wzywając więcej osób do przyłączenia się do budowy ekologicznej cywilizacji. W swoim przemówieniu Li Ziqi powiedziała, że będzie podążać ścieżką zielonego, niskoemisyjnego i zrównoważonego rozwoju, podtrzymywać koncepcję ekologicznej cywilizacji i wnosić nowy wkład w budowę pięknego i czystego świata.

Global Panda Partner Conference 2024 to akademicka, otwarta i międzynarodowa platforma dialogu i wymiany, której celem jest promowanie ekologicznej ochrony środowiska oraz międzynarodowej wymiany i współpracy poprzez globalną super IP wielkich pand. W przyszłości wszystkie strony wykorzystają tę konferencję jako okazję do wspólnego promowania ekologicznej ochrony, zielonego i niskoemisyjnego rozwoju oraz wymiany i wzajemnego uczenia się między cywilizacjami, a także do zebrania sił na rzecz wspólnej budowy społeczności życia na Ziemi.