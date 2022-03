 HADMik i HADMówka gotowe na nowy sezon! Już niedługo ruszamy z rejsami!

Wszyscy z utęsknieniem czekamy na ciepłe, słoneczne dni, a takie właśnie nadchodzą! Przyjemnie będzie spędzić je na pokładach naszych jednostek!

Zbliżają się ważne święta Twoich najbliższych, urodziny, rocznica, wieczór panieński i chcesz ich zaskoczyć?

Zaplanuj świętowanie podczas rejsu na naszych katamaranach: HADMiku bądź HADMówce. To będą niezapomniane chwile, które na pewno pozostaną długo w pamięci.

A może potrzebujesz przestrzeni do zorganizowania spotkania biznesowego? Cisza, spokój, w otoczeniu natury… Nasza załoga pomoże Ci w organizacji!

W naszej ofercie również rejsy spacerowe ze sternikiem po rzece Elbląg, jeziorze Drużno, oraz rejsy edukacyjne dla szkół.

Kilka słów o naszych jednostkach:

Katamaran HADMik to idealna opcja dla osób szukających prawdziwych wrażeń. Ta dynamiczna i zwrotna jednostka w połączeniu z luksusowym wyposażeniem sprawia, że rejs HADMikiem będzie niecodziennym przeżyciem.

Katamaran HADMówka posiada dwa pokłady, dolny i górny. Na górnym tarasie możecie korzystać z pięknego słońca i podziwiać z góry otaczający nas krajobraz. Na pokładzie dolnym znajduje się zabudowa barowa, TV, nagłośnienie oraz oświetlenie LED.

Katamaran HADMik na swój pokład pomieści do 10 pasażerów natomiast HADMówka do 12, a zacumowana w porcie nawet do 33 pasażerów. Przeżyj niesamowite chwile z najbliższymi na naszych jednostkach.

Więcej informacji na stronie:

www.rejsyelblag.pl

lub pod numerem tel:

730 066 861

Do zobaczenia na wodzie!

