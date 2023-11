 HausLand - takiego biura nieruchomości jeszcze w Elblągu nie było!

Dzisiaj (17 listopada) działalność rozpoczął HausLand, nowe biuro nieruchomości w Elblągu. Zobacz zdjęcia. Choć to nowy gracz na rynku, to jego właściciel od lat jest związany z rynkiem nieruchomości. – To projekt życia, który stawia na nową jakość pośrednictwa i profesjonalizację usług – mówi Marcin Talerczyk, właściciel firmy HausLand.

Czego mogą spodziewać się klienci? Na pewno skuteczności i jakości. HausLand gwarantuje szybkość transakcji, przyprowadzając kilku potencjalnych kupców już w pierwszych tygodniach współpracy. Jak podkreśla Marcin Talerczyk, niewykorzystane okazje lubią się mścić, i to jest przesłanie, które stale przekazuje swoim klientom. - Taniej na rynku nieruchomości już nie będzie, dlatego warto inwestować w nieruchomości już dziś – przekonuje.

Klienci na rynku nieruchomości często obawiają się skomplikowanych procedur, kruczków prawnych czy podatków. Niekiedy ich nieruchomości mają wady techniczne lub prawne. HausLand oferuje pomoc ekspertów, którzy uregulują wszystkie te kwestie i je wyjaśnią, sprawiając, że nieruchomość będzie można sprzedać za wyższą kwotę. Oferta każdej nieruchomości trafiającej do biura HausLand jest indywidualnie przygotowywana, a strategia marketingowa jest opracowywana w taki sposób, aby sprzedaż odbyła się po najkorzystniejszej cenie i w krótkim czasie. Dla HausLand liczy się tylko to, co mogą dla Ciebie zrobić.

- Nasi klienci do nas wracają, ponieważ działamy inaczej niż inne biura. Chwalą sobie również inicjatywę, z którą wychodzimy, by jak najkorzystniej sprzedali lub kupili nieruchomość. Dla nas pierwszym krokiem do przekroczenia oczekiwań klienta jest poznanie tych oczekiwań, a prawdziwą siłą jest zespół. Można dużo zrobić w pojedynkę, ale największe sukcesy osiąga się przy wsparciu innych. Jestem ogromnie wdzięczny dotychczasowym klientom, bliskim oraz wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby powstało nowe biuro. Dziękuję – mówi Marcin Talerczyk.

Otwarcie biura nieruchomości HausLand to zatem szansa dla mieszkańców na skuteczną sprzedaż i poznanie nowej oferty. Zapraszamy do siedziby przy ul. Armii Krajowej 7-8/1. Rozmowa to pierwszy krok do udanej transakcji, zwłaszcza dla tych, którzy nie są na bieżąco z rynkiem nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi znaczącą część ich życiowego majątku.

Biuro HausLand nie tylko oferuje nowoczesne metody sprzedaży, ale swoją działalnością nawiązuje do klimatów rodem z filmów o Jamesie Bondzie. - Transakcje na rynku nieruchomości można porównać do misji agenta 007. Są skomplikowane i nie dla każdego. Nasza hasło w HausLand to „Misja: więcej niż udana transakcja”. Dzięki wyszkolonym ekspertom rynku nieruchomości nasze transakcje są właśnie takie - podkreśla Marcin Talerczyk. I zapewnia, że cele HausLand są ambitne. Biuro prowadzi właśnie rekrutację i szkolenia nowych pracowników.

Właściciel biura nieruchomości HausLand deklaruje też, że będzie aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, będzie widoczny w mediach, przedstawiając aktualne informacje z rynku oraz dzieląc się swoją wiedzą, pomagając przy tym w realizacji marzeń mieszkańców.

A sam Elbląg dzięki HausLand zyska grono doświadczonych ekspertów rynku nieruchomości. Warto zatem poznać ofertę biura, dowiedzieć się, jak działa i skonsultować się w sprawie swojej nieruchomości. To stworzenie nowych możliwości dla mieszkańców Elbląga i regionu, którzy poszukują profesjonalnych usług na rynku nieruchomości.

HausLand

Ul. Armii Krajowej 7-8/1

Poniedziałek - Piątek

godz. 8-18

Tel. 504 127 349

biuro@hausland.pl

---- artykuł promocyjny ----