Hurtownia Jurex. Dla biura, domu i szkoły, także w dobie pandemii

Pandemia koronawirusa nadal stanowi zagrożenie dla nas wszystkich, wciąż niezwykle istotne pozostaje zachowywanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Z pomocą przychodzi hurtownia Jurex, w której znajdziemy bogaty asortyment środków higieny osobistej i ochronnych. Zobacz zdjęcia.

Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, żele antybakteryjne w dużych, półlitrowych pojemnikach, rękawice lateksowe i nitrylowe, a także jednorazowe rękawiczki foliowe – to wszystko pomoże nam zadbać o siebie, a także o nasz dom i zakład pracy. W ofercie hurtowni Jurex znajdziemy też trójwarstwowe maski ochronne czy chusteczki antybakteryjne do rąk i wiele innych. Wszystko po to, żebyśmy mogli czuć się bezpiecznie podejmując codzienne zadania.

Dzięki środkom ochrony osobistej możemy znacząco zredukować ryzyko zachorowania, co ma znaczenie szczególnie w czasie pandemii COVID-19. Pozwalają nam one zadbać o siebie, naszych najbliższych i pracowników. Są też łatwe w zastosowaniu, jednocześnie odgrywając istotną rolę w profilaktyce osób z obniżoną odpornością.

Warto pamiętać, że Jurex to także standardowe artykuły higieniczne. Znajdziemy tutaj bogaty wybór ręczników papierowych i różnych środków czystości.

W hurtowni dostępny jest także pełny asortyment artykułów biurowych i szkolnych. To m. in. plecaki, bloki, kredki i wszystko, czego najmłodsi potrzebują do zajęć szkolnych również w naszych domach.

Jeśli chodzi o biuro, w hurtowni Jurex zaopatrzymy się w papier ksero, tonery, datowniki, segregatory, a także różne rodzaje druków, dzienniki szkolne i wiele innych. Tutaj wyrobimy również pieczątki i zaopatrzymy się w puchary czy szklane statuetki – Jurex przygotuje na nie (i nie tylko na nie) specjalne grawerunki, np. z podziękowaniami czy życzeniami. W asortymencie są także akcesoria do bindowania i laminowania, a także niszczarki dokumentów.

Co ważne, zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo!

Zapraszamy do kontaktu, składania zamówień i zakupów na miejscu.

Hurtownia Jurex

Elbląg; Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

