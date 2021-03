Hurtownia Jurex. Tu znajdziesz artykuły higieniczne i wiele więcej!

W bogatej ofercie hurtowni Jurex znajdują się także artykuły związane z higieną. Kupimy je w atrakcyjnych cenach i z darmową dostawą! Zobacz zdjęcia. ręczników kuchennych na małych i dużych rolkach jaki papierów toaletowych różnych marek

Ręczniki kuchenne na małych i dużych rolkach, nawilżane ściereczki, gąbki, a także mydła do rąk, serwetki, różne marki papieru toaletowego czy odświeżaczy powietrza – to wszystko znajdziemy właśnie w hurtowni Jurex!

Jurex pomoże nam zadbać o dom i biuro: nawilżane ścierki do wycierania mebli czy wszelkich sanitariów, ściereczki z mikrofibry idealne do wycierania szyb czy luster, środki do mycia podłóg, płyny do naczyń... W hurtowni kupimy także kostki i nabłyszczacze do zmywarek, zaopatrzymy się także w rolki czyściwa dla firm sprzątających.

Znajdziemy tu również bogaty wybór ręczników papierowych i wszelkich środków czystości, które pomogą nam przeprowadzić wiosenne porządki w naszych domach.

Cały czas doświadczamy trudów związanych z pandemią COVID-19. Płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, żele antybakteryjne w dużych, półlitrowych pojemnikach, trójwarstwowe maseczki, rękawice lateksowe i nitrylowe, a także jednorazowe rękawiczki foliowe – we wszystkie te artykuły pomoże nam zaopatrzyć się właśnie Jurex.

W hurtowni dostępny jest także pełny asortyment artykułów biurowych i szkolnych. To m. in. plecaki, bloki, kredki. Znajdziemy tu wszystko, czego najmłodsi potrzebują do zajęć szkolnych.

Jeśli chodzi o biuro, w hurtowni Jurex zaopatrzymy się w papier ksero, tonery, datowniki, segregatory, a także różne rodzaje druków, dzienniki szkolne i wiele innych. Wyrobimy tu również pieczątki i zaopatrzymy się w puchary czy szklane statuetki – Jurex przygotuje na nie (i nie tylko na nie) specjalne grawerunki, np. z podziękowaniami czy życzeniami. Nie można zapomnieć o akcesoriach do bindowania i laminowania, a także niszczarkach dokumentów – wszystko to znajdziemy w hurtowni!

Warto pamiętać, że zamówienia na terenie Elbląga i okolic Jurex dostarczy do firm, biur i naszych domów całkowicie za darmo!

Zapraszamy do kontaktu, składania zamówień i zakupów na miejscu.

Hurtownia Jurex

Elbląg; Grunwaldzka 2

poniedziałek-piątek 8-16

e-mail: jurex.elblag@wp.pl

tel. +48 55 237 08 14

jurex.osaa.com.pl

-- artykuł sponsorowany --