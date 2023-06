 II Dzień Dla Przemysłu z Ola-Tech - 16 czerwca 2023

Na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego odbędzie się już drugi raz wydarzenie, na którym grono wystawców przedstawi najciekawsze, najnowsze produkty, technologie, systemy monitoringu, analizy wideo, kontroli dostępu, monitoringu zużycia mediów i wiele innych.

To jedyne takie wydarzenie organizowane w Elblągu. Tegoroczny motyw przewodni to BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSIĘBIORSTWACH. Będzie to znakomita możliwość zobaczenia nowoczesnych rozwiązań niezbędnych dla każdej rozwijającej się firmy, nawiązania kontaktów biznesowych, a także wysłuchania krótkich prelekcji, które bliżej przedstawią naszych wystawców.

Każdy z odwiedzających na pewno znajdzie interesujący dla siebie obszar, ponieważ Ola-Tech zadbał o to, żeby wśród wystawców znaleźli się liczni specjaliści, którzy posiadają wiedzę praktyczną możliwą do wykorzystania w firmach. Każdy z przedsiębiorców ma przed sobą mnóstwo wyzwań, a nasi specjaliści pokażą jak sprostać niektórym z nich. Tym razem zostanie położony nacisk na analizę wideo i kontrolę dostępu w służbie przedsiębiorcom. Nie zabraknie również innych tematów okołobiznesowych, takich jak jak finanse i posiłki w przedsiębiorstwach.

Zapraszamy wszystkich na teren Elbląskiego Parku Technologicznego 16 czerwca w godz. 12 -18, na II Dzień Dla Przemysłu z Ola-Tech.

Program prelekcji:

13:00 Nowa Eletro/Nowaled - Modernizacja oświetlenia w przemyśle w dobie rosnących kosztów energii - trendy

14:00 Assa Abloy - Elektroniczne systemy kontroli dostępu produkcji Assa Abloy

14:30 Assa Abloy - Otwarte standardy w kontroli dostępu

15:00 mBank - Bank i jego rola we wsparciu Firm

15:30 Ola-Tech - Analityka obrazu wideo w służbie dla przedsiębiorców

16:00 APMM Group - Robotyzacja i automatyzacja produkcji w Nowej Perspektywie Unijnej 2021-2027

Lista wystawców: Assa Abloy, Nowa Elektro, NowaLed, Global Security Partner, Euroalarm, APMM Group, Signify, Konica Minolta, F&F, mBank, Food & Fit, Wynajem przyczep i lawet ABK

