 INPRO rozpoczyna sprzedaż na osiedlu Forma w Elblągu

Grupa INPRO wprowadziła do oferty 68 mieszkań w ramach I etapu osiedla FORMA w Elblągu. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na przełom marca i kwietnia 2024 roku, a zakończenie na koniec września 2025 roku. Cały kompleks przy ul. Mielczarskiego będzie realizowany w III etapach. Zobacz wizualizacje inwestycji.

W ramach wprowadzonego do sprzedaży I zadania inwestycyjnego na osiedlu FORMA powstanie 1 budynek o zróżnicowanej wysokości (6 oraz 7 kondygnacji) mieszczący 68 lokali mieszkalnych 2-, 3- oraz 4-pokojowych o funkcjonalnych powierzchniach mierzących od 42 do 71 m2. Do mieszkań będą przynależeć zielony ogródki i balkony.

Na osiedlu FORMA przewidziano wiele udogodnień. W centralnej części powstanie dziedziniec, obejmujący zielone tereny rekreacyjne wzbogacone o elementy małej architektury oraz plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców. Dodatkowo w inwestycji zaplanowano strefę fitness. Tereny wspólne zostaną oświetlone, a strefy wejściowe i wjazdowe inwestycji będą monitorowane. W nowoczesnym budynku zaprojektowano m.in. windy, wózkarnie, boksy do przechowywania oraz rowerownię. Pod częścią mieszkalną, na parterze, utworzona zostanie hala garażowa obejmująca 63 miejsca postojowe.

- Bardzo pozytywnie oceniamy potencjał Elbląga, który jest dla nas nowym i obiecującym rynkiem. Atrakcyjność miasta rośnie m.in. dzięki nowej dwupasmowej drodze, czas dojazdu do Gdańska skrócił się do 30 minut. Przekop Mierzei Wiślanej to szansa na duży rozwój Elbląga, miasto może wiele zyskać pod kątem gospodarczym i turystycznym. Na osiedlu FORMA planujemy przenieść stosowane przez nas wysokie standardy i udogodnienia z naszych realizowanych inwestycji w Trójmieście – powiedział Rafał Zdebski, dyrektor handlowy w INPRO S.A.

Osiedle FORMA powstanie przy ul. Mielczarskiego w Elblągu. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla funkcjonuje sklep sieci Biedronka, a w zasięgu zaledwie kilkuminutowego spaceru znajduje się m.in. Szkoła Podstawowa nr 14 z boiskiem, Przedszkole nr 18 oraz sklep sieci Żabka.

W pobliżu inwestycji położone są także liczne punkty handlowe i usługowe oraz przestrzeń do wypoczynku i rekreacji jak np. rozbudowane boisko piłkarskie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Projekt architektoniczny opracowała pracownia Proconcept. Aktualnie prowadzone są prace przygotowawcze związane z rozpoczęciem budowy, która rozpocznie się na przełomie marca i kwietnia 2024 r. Ukończenie I etapu inwestycji zaplanowano na koniec września 2025 roku. Ceny mieszkań wynoszą od 8316 zł do 9180 zł brutto za m2. W kolejnych etapach powstaną 2 budynki również o zróżnicowanej wysokości kondygnacji.

Więcej informacji: https://www.inpro.com.pl/forma/nowe-mieszkania-elblag

