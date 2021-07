Obowiązki domowe, dzieci, a do tego praca zawodowa mogą sprawić, że nie masz czasu dla siebie. A jak już znajdziesz wolną chwilę, to brakuje sił, wiary w siebie i chęci dosłownie na wszystko… Jeżeli chcesz to zmienić, weź udział w projekcie JA.TY.MY, realizowanym przez Stowarzyszenie Babska Wyspa, a skierowanym do pań powyżej 18 lat.

Co daje projekt? Przede wszystkim odzyskanie wiary w samą siebie! Wszystko to m.in. poprzez warsztaty wizerunkowe i kosmetyczne, na których panie dowiedzą się jak być piękną i zadbaną osobą. Ale nie liczy się tylko wygląd! Aby kobieta odzyskała wiarę w siebie potrzebne są także warsztaty komunikacji, które nastawione są na budowanie relacji nie tylko z innymi ludźmi, także z samym sobą. Uzupełnieniem tych działań mogą być warsztaty motywacyjne lub indywidualne wsparcie dostosowane do potrzeb danej osoby. Każda pani wybierze to, czego najbardziej potrzebuje.

Projekt JA.TY.MY to także praktyczne kursy, podczas których będzie można zdobyć nowe umiejętności. Do wyboru są: kurs krawiecki, gotowania i samoobrony. Dopełnieniem całości jest kurs wolontariatu, który pozwoli nie tylko poznać prawa i obowiązki wolontariusza, ale też odkryć własny potencjał do działań społecznych. Warto dodać, że okazją do spotkań i rozmów, a także do nawiązania nowych przyjaźni będą „Kawiarenki na Wyspie”.

Udział w projekcie JA.TY.MY, realizowanym przez Stowarzyszenie Babska Wyspa, jest bezpłatny. Mogą wziąć w nim udział kobiety powyżej 18 lat. Chętne panie mogą zadzwonić i zapytać o szczegóły lub umówić się na spotkanie. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 140/2-3 (wejście od strony parkingu). Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 601 677 601 lub 695 154 561.

