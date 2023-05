 Jak długo można jeździć na oponach - co świadczy o konieczności wymiany na nowe?

Od stanu opon w znacznym stopniu zależy bezpieczeństwo użytkowania samochodu. Jak długo można jeździć na oponach? Przede wszystkim nie mogą być starsze niż 10 lat. Zgodnie z przepisami ich bieżnik nie może być również płytszy niż 1,6 mm. Jednak sztywne stosowanie się do tych reguł nie zawsze jest odpowiednie. Przy jakiej wysokości bieżnika należy zmieniać opony według specjalistów?

Wysokość bieżnika – na ile kilometrów wystarcza gumy?

Szacuje się, że komplet opon powinien wystarczyć na około 40-80 tys. km. Wiele zależy od ich rodzaju. Komplet całoroczny zużyje się szybciej niż opony sezonowe – musi zachowywać swoje parametry w szerszym zakresie temperatur. Opony dopasowane tylko do zimnych lub ciepłych warunków atmosferycznych mogą zostać lepiej przystosowane do opierania się ścieraniu. Jednak pokonując mniej niż 10 tys. km. w ciągu roku, prawidłowo użytkowane opony całoroczne mogą wytrzymać około 3-4 sezony. Modele wielosezonowe w przystępnych cenach są dostępne na https://www.sklepopon.com/opony/caloroczne.

Kierowcy, którzy pokonują rocznie więcej kilometrów, powinni pozostać przy modelach sezonowych. Przy 15-20 tys. km. rocznie komplet letni lub zimowy powinien wytrzymać około 4-6 sezonów. Prawnie ustanowiona wysokość minimalna 1,6 mm jest z dystansem traktowana przez specjalistów. Zalecają oni, aby opony zimowe zmieniać przy 4 mm, natomiast letnie przy 3 mm. Poniżej tej granicy można odczuć znaczący spadek parametrów ogumienia m.in. w zakresie odprowadzania wody czy błota pośniegowego. Opony z całą pewnością nie nadają się już do użytku, gdy w jakimkolwiek punkcie ich bieżnik jest mniejszy niż 1,6 mm.

Jak zmierzyć głębokość bieżnika?

Do pomiaru wysokości bieżnika najlepiej wykorzystać specjalną miarkę, którą można zakupić w sklepach motoryzacyjnych już za kilka złotych. Można do tego użyć również zwykłej suwmiarki, ale jest ona zdecydowanie dłuższa, przez co dostęp do niektórych obszarów bieżnika może być utrudniony. A bieżnik należy zmierzyć na każdej oponie w kilku różnych punktach, dlatego przy zwykłej suwmiarce konieczne może być skręcenie kół i przejechanie kilkudziesięciu centymetrów.

Aby szybko oszacować wysokość bieżnika bez miarki i suwmiarki można użyć monety dwuzłotowej. Jej złota obwódka ma około 4 mm. Widząc, jak głęboko chowa się między klockami, można określić, czy czas zakupu nowych opon nadchodzi. Jeżeli obwódka monety wystaje ponad bieżnik, należy jak najszybciej sprawdzić go precyzyjnie miarką lub suwmiarką.

Do oceny wysokości bieżnika może posłużyć również wskaźnik TWI. W rowkach bieżnika umieszczane są specjalne wypustki. Gdy bieżnik zrówna się z nimi, to znaczy, że osiągnął właśnie wysokość 1,6 mm.

Ile lat można jeździć na oponach?

Jak wspomniano na początku, nie można jeździć na oponach starszych niż 10 lat. Aby sprawdzić ich wiek, należy odczytać ostatnie cztery cyfry numeru DOT umieszczonego na ścianie bocznej opony. Dwie pierwsze z tych cyfr określają tydzień, a dwie kolejne rok produkcji. Guma starzeje się z czasem, dlatego nawet opony przechowywane w idealnych warunkach nie mogą być użytkowane po przekroczeniu tej granicy. Nie bez znaczenia jest jednak również stan wizualny ogumienia. Powierzchnia bieżnika i ściany bocznej musi być wolna od pęknięć, odkształceń czy ubytków. Mogą one pojawić się wskutek uderzenia np. w krawężnik, jak również przez niewłaściwe przechowywanie np. na słońcu czy w nieodpowiedniej pozycji.

