Kiedy zastanawiasz się nad zakupem ogrodzenia, to rozważasz przede wszystkim jego rodzaj. Chcesz uzyskać pełną funkcjonalność, czyli skuteczne oddzielenie swojej działki od sąsiadów i zwiększenie prywatności osób, które na niej przebywają. Jednak płot powinien też dobrze wyglądać. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa kolor. Jaki wybrać? Oto kilka wskazówek!

Wygląd ogrodzenia nieruchomości to kwestia, która jest bardzo ważna. Płot może bowiem przytłaczać budynek, który znajduje się na działce lub jeszcze bardziej go eksponować. Dlatego też coraz więcej inwestorów decyduje się na ogrodzenia panelowe, czyli minimalistyczne, a zarazem eleganckie rozwiązania. Są one synonimem estetycznego płotu, w dodatku atrakcyjnego pod względem finansowym. Jest jednak jedna kwestia, która nurtuje wielu inwestorów - jaki wybrać kolor ogrodzenia? Rozstrzygnijmy tę kwestię!

Jak dobrać kolor ogrodzenia?

Biorąc pod uwagę ogrodzenia panelowe, czy też nawet palisadowe, ich kolor może być w pełni dopasowany do oczekiwań inwestora. Jeśli zatem chcesz kupić płot o innej barwie, niż aktualnie dostępna, dopytaj producenta o malowanie proszkowe. Umożliwia ono przygotowanie ogrodzenia na zamówienie, a kolor będzie pochodził z bogatej palety RAL. Czas przejść do wyboru tego, który najbardziej będzie Ci odpowiadać!

Dopasuj kolor ogrodzenia do elewacji

Pierwszą możliwością, a zarazem bardzo chętnie wybieraną przez inwestorów, jest dopasowanie koloru ogrodzenia do elewacji. To bardzo bezpieczne wyjście z sytuacji, dlatego nie dziwi jego popularność. Możesz więc dobrać do drewnianej elewacji brązowy kolor ogrodzenia - uzyskasz wtedy pewną harmonię. Jeśli jednak dominują na Twoim domu jasne kolory, skontrastuj go z czernią lub zestawiaj z melanżową barwą. Antracytowy, czyli najczęściej spotykany kolor, będzie doskonale pasował do wielu barw elewacji, w tym również do białej i szarej.

Spróbuj też wybrać kolor pasujący do stolarki okiennej

Drugim sposobem dopasowania koloru ogrodzenia jest zestawienie go ze stolarką okienną. W tym przypadku postaw na całkowitą harmonię. Jeśli zatem okna Twojego domu mają kolor antracytowy (który jest aktualnie bardzo popularny), to w takiej samej barwie wybierz ogrodzenia. Zabieg ten będzie bardzo pozytywny. Pamiętaj, że stolarka okienna to bardzo charakterystyczne elementy budynku. Wybierając taki sam kolor ogrodzenia, stworzysz subtelne i eleganckie połączenie.

Zwróć uwagę także na styl architektoniczny

Trzecim, ale równie ważnym, co poprzednie, jest sposób wyboru koloru ogrodzenia pasującego do stylu architektonicznego domu. Jeśli Twój budynek jest nowoczesny, to antracyt, grafit oraz czerń będą świetnie do niego pasować. Z kolei, gdy dom jest tradycyjny, rozważ brązy, mahoń, a także wspomnianą już czerń, która jest uniwersalna.

Podsumowanie

Wybór koloru ogrodzenia to bardzo wciągające zajęcie. Jest przecież wiele możliwości do rozważenia. W swoim działaniu kieruj się dopasowaniem do odpowiednich elementów swojego domu. Wykorzystaj również koło barw, które pomoże Ci wybrać najlepszy kolor ogrodzenia - w końcu będziesz je widzieć codziennie!