 Jak interpretować wskaźnik MCH?

Jednym z ważniejszych wskaźników oznaczanych w ramach morfologii krwi jest MCH, czyli średnia masa hemoglobiny w krwince czerwonej. Odchylenia od normy mogą sygnalizować różnego rodzaju problemy zdrowotne. Dlatego właściwa interpretacja wskaźnika MCH jest kluczowa dla wykrycia potencjalnych zaburzeń i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Sprawdź, co oznacza MCH, jak należy je interpretować oraz jakie są najczęstsze przyczyny odchyleń od normy.

Czym jest wskaźnik MCH?

MCH, czyli Mean Corpuscular Hemoglobin, to parametr oznaczający średnią zawartość hemoglobiny w pojedynczej krwince czerwonej. Inaczej mówiąc, wskaźnik ten określa średnią masę hemoglobiny w erytrocycie. Wartość oblicza się, dzieląc stężenie hemoglobiny we krwi przez liczbę krwinek czerwonych. Prawidłowy zakres MCH wynosi zwykle od 27 do 32 pikogramów (pg).

Warto odróżnić MCH od innego podobnego wskaźnika, jakim jest MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration). MCHC oznacza średnie stężenie hemoglobiny w krwince, podczas gdy MCH informuje o średniej masie hemoglobiny w pojedynczym erytrocycie. Oba parametry są ważne w ocenie stanu krwinek czerwonych, ale mają nieco inne znaczenie.

Kiedy należy wykonać badanie MCH?

Badanie MCH jest rutynowo wykonywane w ramach standardowej morfologii krwi, którą lekarze zalecają przeprowadzać co najmniej raz w roku w celach profilaktycznych. Badania krwi, a wraz z nią oznaczenie MCH, powinny częściej wykonywać kobiety w ciąży.

Wynik MCH badania krwi może pomóc w ocenie średniej ilości hemoglobiny w erytrocytach, co jest istotne m.in. w diagnostyce anemii. Lekarze zlecają to badanie również wtedy, gdy podejrzewa się występowanie problemów zdrowotnych związanych z układem krwiotwórczym, takimi jak:

choroby nowotworowe krwi;

infekcje i stany zapalne;

choroby genetyczne, np. talasemia;

zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

W tych przypadkach wskaźnik MCH może pomóc lekarzowi w postawieniu właściwej diagnozy i dobraniu odpowiedniego leczenia.

Jak przebiega badanie MCH?

Badanie MCH jest wykonywane w ramach standardowej morfologii krwi. Polega ono na pobraniu próbki krwi z żyły, najczęściej ze zgięcia łokciowego. Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo, czyli po minimum 8–12 godzinach od ostatniego posiłku.

Sama procedura pobrania krwi trwa tylko kilka minut i jest całkowicie bezbolesna. Następnie próbka jest analizowana w laboratorium przy użyciu nowoczesnych analizatorów hematologicznych, które automatycznie oznaczają wszystkie parametry morfologiczne, w tym również MCH.

Wynik badania MCH jest podawany w jednostkach pikogramów (pg) i należy go interpretować łącznie z innymi wskaźnikami morfologii krwi, takimi jak MCV, MCHC, RBC czy HGB.

Normy MCH: co oznacza MCH poniżej i powyżej normy?

Jak już wspomniano, prawidłowy zakres MCH mieści się w przedziale 27–32 pg. Odchylenia od tej normy mogą świadczyć o różnych problemach zdrowotnych.

MCH poniżej normy (hipochromia):

niedobór żelaza (niedokrwistość z niedoboru żelaza);

talasemia (wrodzona niedokrwistość hemolityczna);

niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych;

zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej.

Obniżone MCH zwykle objawia się takimi symptomami jak zmęczenie, osłabienie, bladość skóry, wypadanie włosów czy kołatanie serca.

MCH powyżej normy (hiperchromatyczność):

niedokrwistość megaloblastyczna (z niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego);

sferocytoza wrodzona (choroba genetyczna);

Choroby wątroby;

Nadczynność tarczycy.

Podwyższone MCH może wiązać się z objawami takimi jak zmęczenie, osłabienie, bóle głowy, żółtaczka czy problemy z koncentracją.

Koszt i refundacja badania MCH

Badanie MCH wykonywane jest rutynowo w ramach standardowej morfologii krwi. Jeśli zostanie ono zlecone przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jego koszt podlega refundacji z NFZ.

W przypadku wykonania morfologii krwi w ramach prywatnej wizyty pacjent musi liczyć się z koniecznością poniesienia pełnych kosztów badania. Cena w prywatnym laboratorium waha się najczęściej w granicach 20–50 złotych.

Warto pamiętać, że niezależnie od tego, czy badanie MCH jest refundowane, czy nie, jego wyniki powinny zostać zawsze skonsultowane z lekarzem. To on na podstawie całościowej oceny stanu pacjenta podejmie decyzję o dalszym postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

Źródła: