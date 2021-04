Jak komponować dietę niemowlaka?

Wiele młodych mam zastanawia się, jakie posiłki będą odpowiednie dla ich maluszka w pierwszych miesiącach życia. Co będzie najzdrowszym, a jednocześnie bezpiecznym i jedzonym ze smakiem posiłkiem? Kiedy można wprowadzać do diety niemowlaka produkty z jadłospisu jego rodziców?

Przez pierwsze miesiące życia małego człowieka jego głównym i jednym pokarmem jest mleko mamy. Około 17 a 26. tygodnia można powoli wprowadzać do jego diety nowe produkty. Choć jeszcze przez dłuższy czas podstawowym pokarmem będzie dla niego mleko matki, to jednak jest to dobry moment na zapoznawanie dziecka z kolejnymi smakami. Rozszerzanie diety musi odbywać się stopniowo i systematycznie. Coraz częściej młodzi rodzice zastanawiają się, czy bezpieczna dla małych dzieci jest dieta wegetariańska, jak przemycić maluchowi do warzywa albo jak właściwie je przygotować. Wiele ciekawych artykułów odpowiadających na te i wiele innych pytań znajdziemy na stronie: https://www.mamazone.pl/artykuly/dziecko/. Poniżej skupiamy się na podstawowych zasadach rozszerzenia diety.

Rozszerzaj dietę dziecka stopniowo

Wprowadzanie do diety niemowlaka nowych produktów powinno zawsze przebiegać powoli. Nie można jednego dnia skomponować posiłku z samych nieznanych dziecku surowców i czekać, co się stanie. Kluczem do właściwego rozszerzania diety jest stopniowe wprowadzanie kolejnych produktów i obserwowanie reakcji organizmu na nowe składniki. Dzięki temu można szybko i łatwo zauważyć, że nasz maluch jest uczulony na jakiś produkt i wyeliminować go z diety. W ten sposób można u dziecka wykluczyć celiakię i alergię pokarmową. Rozszerzając dietę dziecka o produkty dostępne w sklepie, powinniśmy zwracać uwagę na ich skład. Muszą to być produkty nieprzetworzone, z małą ilość soli i cukru.

Jakie smaki powinien poznawać niemowlak?

Uczenie dziecka różnorodnych smaków jest bardzo ważne dla jego rozwoju i kształtowania jego późniejszych upodobań żywieniowych. Od tego, czym będziemy karmić dziecko w pierwszych miesiącach życia, zależy, co będzie chciał jeść jako kilkulatek. Jeśli nie chcemy mieć w domu niejadka, przyzwyczajajmy dziecko od najmłodszych lat do naturalnych, niedoprawionych smaków. Zacznijmy od smaków wytrawnych, np. marchewki, brokułów, ziemniaka. Na przyszłość zostawmy wprowadzanie do diety produktów słodkich (np. słodkich kaszek i owoców). Słodki smak jest lubiany przez dzieci, więc nie trzeba ich z nim specjalnie oswajać. Jeśli jednak przyzwyczaimy maluszka do jedzenia bardzo słodkich przysmaków, trudniej będzie później przekonać go do smaku jarzyn.

Jakie przekąski można dać niemowlakowi?

Nie tylko dorośli są miłośnikami różnego rodzaju przekąsek. Także najmłodsze dzieci, już w pierwszych miesiącach życia, lubią między głównymi posiłkami: obiadem, śniadaniem, kolacją coś przegryźć. Coraz częściej pediatrzy podkreślają pozytywne znaczenie stałych pór posiłków. Pomiędzy nimi spokojnie możemy wpleść zdrową przekąskę. Przekąski dla dzieci powinny być delikatne i lekkostrawne. Świetnie w tej roli sprawdzą się herbatniczki czy chrupki kukurydziane.