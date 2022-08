 Jak nosić sandały na koturnie? 5 propozycji stylizacji

Wygodniejsze i stabilniejsze od szpilek, a jednocześnie bardziej kobiece od rzymianek. Sandały na koturnie, bo o nich mowa, już od wielu sezonów są obowiązkowym elementem w letniej garderobie. W jakich zestawach wyglądają najlepiej? Jak nosić sandały na koturnie? Przedstawiamy 5 propozycji stylizacji.

5 modnych stylizacji z sandałami na koturnie

Sandały na koturnie na stałe wpisały się do świata mody i nic nie wskazuje na to, że odejdą w zapomnienie. Co roku pojawiają się w kolekcjach najsłynniejszych projektantów mody zarówno w klasycznej, jak i nowoczesnej odsłonie. Oferta butów jest na tyle bogata, że każda z pań dopasuje model do swojego indywidualnego gustu, a także okazji, na którą chce je założyć. Jak nosić sandały na koturnie? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 5 propozycji stylizacji. Zainspiruj się i stwórz wyjątkowy outfit na każdą okazję!

Sandały na spacer

Jedną z najważniejszych zalet sandałów na koturnie jest to, że są wygodne. Dzięki temu z powodzeniem możesz je założyć na wieczorny spacer. Z czym je połączyć?

Bardzo fajny zestaw otrzymasz, zestawiając brązowe buty na korkowym koturnie ze zwiewną sukienką w turkusowym odcieniu. Do tego kapelusz, który nie tylko ciekawie się prezentuje, ale i ochroni Cię przed słońcem, a także wiklinowa torebka.

Stylizacja z sandałami na koturnie na randkę

Nie wiesz, w co się ubrać na randkę, aby zrobić wrażenie? Nie martw się! Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy kilka podpowiedzi. Nasza pierwsza propozycja to koronkowa bluzka oraz biała spódniczka. W kwestii butów zalecamy ubrać niebotycznie wysokie koturny, które sprawią, że Twoje nogi będą prezentować się fenomenalnie, a cała sylwetka optycznie się wydłuży, a tym samym wyszczupli. Całość dopełnij modną kopertówką, a usta pomaluj czerwoną szminką. Jesteśmy przekonani, że Twój ukochany nie oderwie od Ciebie wzroku!

Modny outfitu z sandałami na koturnie na co dzień

Sandały na niskim koturnie będą świetnym rozwiązaniem na co dzień. Zapewnią Ci maksymalny komfort. Jeżeli lubisz kobiece zestawy, włóż na siebie jeansową spódniczkę oraz klasyczny t-shirt. Wolisz nieco bardziej casualowe kreacje? W takim razie zestaw buty na koturnie z szortami jeansowymi i krótkim topem. Na głowę włóż czapkę z daszkiem, a zamiast torebki wybierz plecak. Te dwa dodatki sprawią, że outfit nabierze miejskiego charakteru.

Elegancki zestaw do pracy

Jeżeli dress code w Twojej firmie pozwala na noszenie odkrytych butów, to podczas upałów wybierz sandały na koturnie. Najlepszym rozwiązaniem będą skórzane buty w czarnym kolorze. Możesz je zestawić z lnianym garniturem, elegancką sukienką, a także z ołówkową spódnicą oraz szykowną koszulą.

Stylizacja z sandałami na koturnie na kawę z przyjaciółką

Wybierasz się na kawę z przyjaciółką i chcesz wyglądać modnie? Rozkloszowana sukienka w kwiaty i sandały na koturnie w pastelowym odcieniu to strzał w 10! Do tego nieco większa torba, aby zmieścić w niej ewentualne zakupy. Z kolei w chłodniejsze dni postaw na materiałowe spodnie i aksamitny top, wykończony koronką. (więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://www.filippo.pl/pl/menu/damskie/sandaly/sandaly-na-koturnie-309)