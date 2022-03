 Jak odświeżyć swoją garderobę na wiosnę i nie zbankrutować?

Chociaż to dopiero styczeń, to wiele z nas już myśli o wiośnie. A jak wiadomo, wiosna to czas nowości, również tych w naszych szafach. Wymiana garderoby może jednak znacznie nadwyrężyć nasz budżet. Na szczęście jest na to kilka sposobów.

Wiosenne ubrania zacznij kupować już teraz na zimowych wyprzedażach

W galeriach handlowych trwają właśnie wyprzedaże kolekcji zimowych. Co prawda nie mamy już ochoty na swetry i płaszcze, ale pomiędzy nimi na wieszakach możemy znaleźć dużo wiosennych perełek. Sklepy często do wyprzedaży zimowych dodają też resztki z poprzednich sezonów. Wiele z bardzo podobnych rzeczy pojawi się na sklepowych półkach wiosną, będą one tylko znacznie droższe. Dlatego już dzisiaj warto zainwestować w wiosenną garderobę. Za małą kwotę możemy wymienić dużą część ubrań.

Takie szukanie wymaga jednak cierpliwości. Dlatego na takie zakupy warto poświęcić trochę czasu i powoli przesuwać wieszak po wieszaku. Pamiętajmy, że wiele zimowych ubrań nada się też na wiosnę, szczególnie tą polską.

Korzystaj z ubrań z drugiej ręki

Coraz większa świadomość wpływu branży modowej na środowisko sprawia, że uczymy się dawać ubraniom drugie życie. W ten sposób nie tylko chronimy planetę, ale też oszczędzamy pieniądze. W każdym większym mieście znajdziemy second-handy i lumpeksy, które często oferują nawet markowe ubrania. Żeby upolować ubrania w dobrym stanie, warto znać dni dostaw i często odwiedzać takie miejsca. Takie wizyty mogą okazać się owocne, kiedy znajdziemy prawdziwą perełkę za grosze. Dzięki takim miejscom możemy nie tylko być eko, ale też odświeżyć garderobę znacznie mniejszym kosztem.

W ten sposób możemy nie tylko kupować, ale też sprzedawać ubrania. Niektóre second-handy interesują się też kupnem markowych ciuchów. Muszą być one oczywiście w dobrym stanie, wyprane, ale niekoniecznie z najnowszej kolekcji. Czasami ubrania vintage mogą być nawet więcej warte.

Szukając ubrań, korzystaj z gazetek promocyjnych

Gazetki promocyjne pozwalają oszczędzać nie tylko na artykułach spożywczych. Również wiele sklepów odzieżowych regularnie oferuje specjalne okazje na ubrania, akcesoria i buty. Wszystkie gazetki promocyjne znajdziemy na stronie Gazetkonosz. Znajdziemy tam oferty sklepów takich jak Kik, Pepco, CCC i wielu innych. A wśród nich...wiosenne ubrania w niższych cenach, nowe kolekcje i specjalne oferty, które mogą się więcej nie powtórzyć.

Pepco gazetka oferuje na przykład aktualnie specjalną kolekcję Cardio Bunny, producenta odzieży sportowej. Jest to przecież idealny moment na zadbanie o sylwetkę na cieplejsze miesiące. Legginsy, topy, staniki sportowe, bluzy, szorty i skarpetki możemy znaleźć w różnych kolorach, a przy tym w specjalnych cenach. Do tego różne akcesoria do ćwiczeń, na przykład torby czy bidony.

Kik gazetka również regularnie oferuje specjalne oferty na ubrania dla dorosłych i dla dzieci.

Daj starym ubraniom nowe życie

Czasami żeby zmienić garderobę nie trzeba kupować nowych ubrań. Możemy stworzyć nowe stroje z ubrań, które już mamy. Oczywiście nie wszyscy mamy zdolności krawieckie, ale na pomoc przychodzą tutaj Youtube, Instagram i TikTok. Można tam znaleźć tysiące filmików i tutoriali, które pokazują jak w inny sposób wystylizować stare ubrania. Z letniej sukienki możemy zrobić ciuch na zimę poprzez założenie na nią swetra i włożenie go pod pasek. Sweter na guziki możemy zapiąć na krzyż, dzięki czemu staje się modnym krótkim kardiganem. Z szala możemy zrobić sukienkę, a ze spódniczki sukienkę. Możliwości jest mnóstwo i czasami są tak oczywiste, że nie możemy uwierzyć, że same na to nie wpadłyśmy.

Czasami wystarczy dokupić też nowe akcesoria. Paski, chustki, biżuteria czy rajstopy potrafią całkowicie odmienić stylizację, a są o wiele tańsze niż nowe ubrania. Również buty i torebki mogą diametralnie zmienić charakter stylizacji – sukienka połączona z adidasami i kurtką dżinsową albo ta sama sukienka z obcasami i płaszczem to praktycznie dwa różne stroje.

Żeby być modnym, nie trzeba rujnować swojego budżetu

Dzisiaj na szczęście żeby być modnym nie trzeba już koniecznie iść do galerii i wydawać majątku w markowych sklepach. Można bawić się modą, łączyć rzeczy stare z nowymi, nadawać im nowe życie i ożywiać je akcesoriami. Można łączyć tanie ubrania z sieciówek z markową odzieżą i stylizować je na 10 różnych sposobów. Bardzo pomagają nam w tym Internet, różne aplikacje, a w oszczędzaniu gazetki promocyjne. Warto zawsze jeszcze przed nowym sezonem zacząć szukać promocji, polować na wyprzedaże i korzystać z ofert specjalnych.