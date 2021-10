 Jak oświetleniem zbudować nastrój we wnętrzu?

Wybór odpowiedniego oświetlenia to ważny aspekt podczas urządzania wnętrza. Lampy, żyrandole czy kinkiety rozjaśnią przestrzeń i pomogą wprowadzić ciepłą i przytulną atmosferę. Szeroka gama dostępnych modeli pozwala dobrać design oświetlenia tak, żeby idealnie wpisywał się w stylistykę pomieszczenia. Jak za pomocą światła zbudować nastrój we wnętrzu?

Wybierz eleganckie lampy stojące

Lampa stojąca to doskonała dekoracja wnętrza. Postawiona na półce nocnej lub komodzie w sypialni będzie dodatkowym źródłem światła np. podczas wieczornego czytania książki. Dobrze sprawdzi się także podczas ewentualnych pobudek. Delikatne światło lampy to idealne uzupełnienie osobistej strefy relaksu.

Lampa stojąca to także efektowna ozdoba salonu. Świetnie prezentuje się na stylowej konsoli lub eleganckiej komodzie. Piękny model doskonale sprawdzi się zarówno w wydaniu solo, jak również jako część gustownej kompozycji. W zestawieniu z lustrzaną tacą ze świecami lub eleganckim wazonem stworzy spójną i harmonijną całość.

Zwolennicy stylu nowoczesnego mogą postawić na lampy o prostych formach, wykonane z naturalnych materiałów. W takich przestrzeniach świetnie odnajdą się wersje na drewnianym stelażu lub z lnianym abażurem. Miłośnicy stylu loftowego lub industrialnego mogą natomiast postawić na lampy metalowe lub łączące stal z drewnem. Lampy w takiej odsłonie idealnie wpiszą się w stylizowane na pofabryczne wnętrza i podkreślą surowy charakter przestrzeni.

Osoby, które lubią blask i luksus mogą natomiast zdecydować się na modele z lustrzanymi lub aksamitnymi abażurami, które idealnie wpiszą się w styl glamour. Lampy stojące z kryształkami to także dobra propozycja do ekskluzywnych wnętrz.

Efektowne lampy wiszące

Lampy wiszące to również świetny sposób na zbudowanie odpowiedniego nastroju we wnętrzu. Nie tylko pozwolą dobrze oświetlić pomieszczenie, ale mogą być także jego piękną dekoracją. Za pomocą modeli wiszących można wyznaczyć we wnętrzu strefy i podkreślić ciekawe rozwiązania architektoniczne. Oprócz standardowego żyrandola, który jest podstawowym źródłem światła we wnętrzu, można wyposażyć się w dodatkowe egzemplarze lamp wiszących. Takie modele świetnie sprawdzą się np. nad stołem w jadalni. Nie tylko dobrze doświetlą tę przestrzeń, ale pomogą także stworzyć odpowiednie tło do wspólnych posiłków.

Lampy w takim wydaniu to także niezbędny element każdej łazienki. Model dający delikatne światło, o ciepłej barwie pozwoli stworzyć swoją prywatną strefę SPA. Elegancka lampa stojąca lub oświetlenie punktowe także będą doskonałym rozwiązaniem.

Lampy wiszące doskonale sprawdzą się w minimalistycznych wnętrzach. Stylowe modele będą wyjątkową ozdobą pomieszczenia, nie potrzebującą dodatkowej oprawy. Gra światłem podkreśli atuty przestrzeni i stworzy wyjątkowy klimat.

Stwórz wyjątkowy nastrój we wnętrzu

Budując nastrój w pomieszczeniu można wykorzystać eleganckie lampy wiszące i stojące. Dzięki nim wnętrze nabiera ciepła i przytulności. Są doskonałym wyposażeniem salonu, łazienki, holu czy sypialni. Ciekawym pomysłem na stworzenie odpowiedniej atmosfery w pomieszczeniu jest postawienie na modele z możliwością regulowania natężenia światła. Takie lampy pozwolą dostosować moc światła do własnych potrzeb.

Urządzając wnętrze warto pamiętać, że za pomocą oświetlenia można także optycznie powiększyć przestrzeń i dodać jej głębi. W przypadku pomieszczeń o mniejszym metrażu, dobrze jest postawić na oświetlenie punktowe lub reflektory. Takie modele pozwolą kierować strumieniem światła i będą doskonałym dodatkiem do eleganckiej lampy wiszącej.

Tworząc nastrój we wnętrzu można także postawić na światła LED. Zamontowane na ścianie lub w suficie będą oryginalną dekoracją wnętrza, a przy tym podkreślą przytulny wystrój.