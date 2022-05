Jak prawidłowo dbać o żywopłot?

Żywopłot to ozdoba ogrodu, na którą decyduje się wiele osób. I trudno się temu dziwić – w końcu taka naturalna, zielona ściana nie tylko znakomicie sprawdza się jako dekoracja przydomowej działki, ale także często chroni przed wścibskim wzrokiem sąsiadów. Jednak pamiętaj o tym, że o żywopłot trzeba odpowiednio dbać. Co robić, by cieszył on oko i zachwycał funkcjonalnością? Na te pytania odpowiadamy w artykule!

Sadzimy żywopłot, czyli od czego zacząć? Jeśli chcesz cieszyć się pięknym i równo rosnącym żywopłotem, musisz o niego zadbać już w momencie sadzenia go. Wtedy musisz sobie odpowiedzieć przede wszystkim na dwa pytania – jaką formę ma mieć żywopłot i z jakich roślin ma być stworzony. Pod kątem kształtu wyróżniamy żywopłoty: - nieformowane, czyli takie, którym pozwala się rosnąć bez przycinania ich w konkretny kształt; - formowane – czyli przycinane i formowane do pożądanego kształtu. Ze względu na rodzaj wykorzystanych roślin żywopłoty możemy natomiast podzielić na liściaste i iglaste. Żywopłot liściasty sadzi się na początku wiosny, ewentualnie jesienią, gdy opadną już liście w odstępach 40-100 cm dla żywopłotu nieformowanego i około 20-50 cm dla formowanego. Jeśli chodzi o żywopłot iglasty – można go sadzić praktycznie przez cały rok (wyłączając okresy, w których ziemia jest zamarznięta) w odstępach 30-70 cm dla żywopłotu nieformowanego, oraz – tak jak w przypadku liściastego – 20-50 cm dla formowanego. O dokładne odległości dobrze jest spytać sprzedawcę w sklepie ogrodniczym, ponieważ mogą one być nieco różne w zależności od konkretnego gatunku rośliny. Jakie nożyce do żywopłotu wybrać? Niezbędnym elementem dbania o żywopłot jest jego przycinanie. Tutaj również należy się odnieść do rodzaju żywopłotu. Żywopłot nieformowany wystarczy przycinać dwa razy do roku – latem przycina się młode pędy, które nie zdążyły zdrewnieć, natomiast wiosną przeprowadza się większe cięcia, których celem jest nadanie odpowiedniego kształtu i rozmiaru żywopłotu. Jeżeli będziesz sumiennie przycinał żywopłot o wskazanych porach, wystarczą Ci standardowe nożyce do żywopłotu, jakie znajdziesz w wielu sklepach ogrodniczych – na przykład Krysiak. W przypadku żywopłotu formowanego nie wystarczą uniwersalne nożyce. W takich okolicznościach trzeba zainwestować w specjalne nożyce – najlepiej na wysięgniku – które są przeznaczone zarówno do ogólnego przycinania gałązek, jak również do formowania kształtów. Pamiętaj, że żywopłot formowany należy przycinać regularnie od początku wiosny do końca lata, tak, by nie miał szansy się rozrosnąć. Zamów akcesoria do podlewania w sklepie Krysiak Mówiąc o pielęgnacji żywopłotu, nie możemy nie wspomnieć o jego podlewaniu. To jest ważne przede wszystkim w okresie wzrastania, ale również latem, szczególnie w okresach, w których nie występują opady deszczu, regularne podlewanie żywopłotu jest kluczowe zarówno dla jego kondycji, jak i wyglądu. W tym celu warto zaopatrzyć się w specjalne systemy nawadniania, węże ogrodowe i zraszacze, które znajdziesz w sklepie internetowym www.krysiak.pl.

