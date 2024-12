 Jak sprowadzić samochód z USA do Polski: kroki i koszty

Import samochodów z USA do Polski staje się coraz bardziej popularny dzięki wysokiej jakości pojazdów i korzystnym cenom. Jeśli szukasz niezawodnego sposobu na sprowadzenie auta, odwiedź autoplatforma.com — znajdziesz tam profesjonalną pomoc i aktualne oferty z aukcji samochodowych.

Dlaczego warto sprowadzić auto z USA?

Samochody z USA są cenione za bogate wyposażenie i konkurencyjne ceny w porównaniu z europejskimi modelami. Na aukcjach takich jak Copart czy IAAI można znaleźć pojazdy w dobrym stanie technicznym, często z niewielkim przebiegiem. To świetne rozwiązanie dla osób szukających nietypowych modeli lub aut premium.

Kroki sprowadzenia auta do Polski

1. Zakup auta

Najczęściej samochody kupowane są na aukcjach. Ważne jest sprawdzenie historii pojazdu, np. w raportach CARFAX.

2. Transport do Polski

Auto transportuje się z portu w USA (np. w Los Angeles) do Gdańska. Koszt transportu to około 1000–1500 USD w USA i od 1000 EUR drogą morską.

3. Formalności celne

Na granicy trzeba zapłacić:

Cło : 10% od wartości auta i transportu.

: 10% od wartości auta i transportu. VAT: 23% od sumy wartości auta, cła i transportu.

Certyfikacja i dostosowanie

Pojazd musi spełniać normy UE, co może wymagać:

Zmiany reflektorów,

Przystosowania prędkościomierza (km/h),

Dostosowania emisji spalin.

Koszt takich modyfikacji to 2000–4000 PLN.

Rejestracja w Polsce

Do rejestracji potrzebujesz dokumentów zakupu, celnych i zaświadczenia o przeglądzie technicznym.

Koszty sprowadzenia

Łączny koszt sprowadzenia obejmuje:

Cenę auta,

Transport (1000–1500 USD w USA, 1000 EUR do Polski),

Cło i VAT,

Certyfikację techniczną.

Dodatkowe opłaty wynoszą zwykle 30–50% ceny zakupu auta.

Porady dla kupujących

Sprawdź historię pojazdu – unikniesz problemów związanych z uszkodzeniami.

– unikniesz problemów związanych z uszkodzeniami. Wybierz zaufanego przewoźnika – profesjonalna obsługa zapewnia bezpieczeństwo.

– profesjonalna obsługa zapewnia bezpieczeństwo. Korzystaj z pomocy brokera celnego – to oszczędzi czas i ułatwi formalności.

Skorzystaj z pomocy ekspertów

Jeśli chcesz uprościć proces sprowadzenia samochodu, skorzystaj z pomocy ekspertów oferujących wsparcie na każdym etapie, od zakupu auta po rejestrację.

Podsumowanie

Sprowadzenie auta z USA to świetny sposób na zakup pojazdu w atrakcyjnej cenie. Kluczem jest odpowiednie przygotowanie i znajomość procedur.