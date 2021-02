Jak uchronić się przed phishingiem w internecie?

Aby uchronić się przed phisingiem warto wiedzieć przede wszystkim co to takiego i w jaki sposób przebiega. Wszak znając wroga oraz jego metody zawsze o wiele łatwiej jest się bronić. Phishing jest wyjątkowo przykrą formą przestępczej działalności w internecie, ponieważ jest to działanie wycyzelowane, głęboko przemyślane i intencjonalne.

Naturalnie różne hakerskie sztuczki mają taki charakter, jednak czasami chodzi jedynie o stworzenie pewnego algorytmu, który być może pozyska jakiegoś rodzaju informacje. Phishing natomiast to „zarzucanie wędki” oraz działanie polegające na interakcji ze świadomym użytkownikiem. W podstępny sposób wykorzystuje nieuwagę niczego nieświadomych internautów aby pozbawić ich ważnych dla nich danych a następnie – po prostu oszczędności. Po wpisaniu na stronie banku loginu i hasła w bankowej witrynie nie ma przecież śladów jakiejkolwiek nielegalnej działalności. Koniecznie zatem należy wiedzieć co to pishing i jak się przed nim chronić.

Pishing jak fishing

Wymowa tego słowa zbliżona jest do angielskiego „fishing”, czyli po prostu określenia oznaczającego „łowienie ryb”. To jak najbardziej adekwatna analogia. Ta metoda wyłudzania wrażliwych danych przypomina bowiem zarzucanie wędki. Czasami „rybka” chwyci, a czasami – nie. Najczęściej haczyk i przynętę stanowi wiadomość przesłana pocztą elektroniczną bądź wiadomość tekstowa (SMS). Wygląda bardzo niewinnie. Adresat widzi wiadomość nadaną ze swojego banku, który w różnych celach prosić może o zalogowanie się na elektroniczne konto. Wówczas, kiedy to nastąpi, przestępcy przechwytują dane potrzebne do zalogowania i w prosty sposób mogą dostać się na konto ofiary, a następnie dokonywać przelewów oraz swobodnie zarządzać środkami zgromadzonymi na koncie. To chyba najbardziej drastyczny przykład phishingu.

Antiphishing – czy istnieje coś takiego?

Naturalnie sami powinniśmy bacznie zwracać uwagę na odwiedzane w sieci strony jak i miejsca, w których podajemy nasze dane. Jednak każdemu z nas może zdarzyć się męczący dzień lub chwila nieuwagi. Lepiej zatem zabezpieczyć się dodatkowo, aby przy stosunkowo niewielkiej inwestycji nie stracić fortuny. Różnego rodzaju programy antywirusowe chronią na coraz bardziej złożony sposób użytkowników komputerów. Taki optymalny antywirus obejmuje obecnie również specjalny program antyphisingowy. Coraz lepiej tego rodzaju oprogramowanie wychwytuje niebezpieczne witryny oraz inne podejrzane źródła spotykane w internecie. Szczególnie przyda się to w firmie, gdzie stracić można nie tylko własne pieniądze, ale także bezpowrotnie zaufanie klientów.