 Jak urządzić mały domek letniskowy?

Działka w malowniczej okolicy, mały domek letniskowy pachnący drewnem i owiany dymem z ogniska, niosący się z oddali melodyjny śpiew ptaków. Brzmi jak marzenie, prawda? A marzenia warto spełniać! Taki domek letniskowy jest dziś przystępny cenowo i świetnie zaprojektowany. Dowiedz się, jak urządzić jego wnętrze i stworzyć przytulne oraz funkcjonalne miejsce do wypoczynku.

Mały domek letniskowy do 70 m² bez pozwolenia

Od stycznia 2022 roku amatorzy wypoczynku na działce zyskali znacznie większe możliwości niż dotychczas. W świetle prawa bez pozwolenia można wybudować całkiem pokaźny domek, liczący maksymalnie 70 m². Podczas, gdy wcześniej był to domek do 35 m².

Pamiętaj jednak, że domek letniskowy ma swoje określone przeznaczenie i służy tylko przez jakiś czas w ciągu roku. W większości przypadków doskonale sprawdzi się mały domek letniskowy – najpopularniejsze są takie od 10 do około 40 m².

Domki letniskowe zaliczane są do budynków rekreacji indywidualnej, a więc nie jesteś zobligowany do składania wniosku o pozwolenie. Musisz tylko spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak:

powierzchnia domku musi wynosić maksymalnie 70 m²;

domek musi być parterowy (może jednak mieć antresolę czy też poddasze nieużytkowe);

na terenie liczącym 500 m² może stać tylko jeden taki domek.

Drewniany domek letniskowy zapewni ci niezapomniane chwile na łonie natury. Zyskasz miejsce, gdzie będziesz mógł spędzić czas z rodziną i dziećmi czy też zorganizować przyjęcie plenerowe. Producent domków letniskowych dostarczy ci trwały budynek o przemyślanej konstrukcji. Wszystko, o czym musisz pamiętać, to odpowiednio urządzone wnętrze.

Porady znajdziesz tutaj: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-jak-urzadzic-maly-domek-letniskowy.bhtml. Tymczasem w kolejnych akapitach przybliżymy ci kilka sprawdzonych sposobów, jak urządzić mały domek rekreacyjny.

Drewniany domek letniskowy – jak go zaaranżować?

Drewniany domek sam w sobie jest niezwykle urokliwy. Stworzy prawdziwe sielankowe miejsce, pachnące drewnem i świeżym powietrzem. Mały domek działkowy warto jednak optycznie powiększyć. Zrobisz to za pomocą jasnej farby – biały czy kremowy domek świetnie wpisuje się w nurt stylu rustykalnego. Jeśli na werandzie lub pomiędzy drzewkami zawiesisz girlandę z lampek, to uzyskasz niepowtarzalny klimat.

Pomyśl właśnie o aranżacjach w stylu boho czy rustykalnym, ponieważ naturalne drewno i bliskość natury stwarzają ku temu idealną bazę. Taką aranżację można przygotować w łatwy sposób i świetnie wkomponować w zieleń otoczenia. Sprawdzą się wszelkiego rodzaju naturalne materiały: ścieżka z polnych kamieni, drewniana weranda, urocze firanki (haftowane lub koronkowe), tekstylia z naturalnych materiałów (ściereczki, poduchy, dywanik), bielone meble itd.

Domy letniskowe z idealnym rozkładem pomieszczeń

Do wyboru masz gotowe domki drewniane, zaprojektowane w przemyślany sposób. Najlepiej wybieraj te, które mają otwartą przestrzeń wspólną: salon połączony z kuchnią i wejściem do domku. Daje to wrażenie większej przestronności. Oczywiście trzeba oddzielić łazienkę i sypialnię. To drugie pomieszczenie może być małe. Zdecydowanie lepiej mieć więcej miejsca w salonie i urządzić tę przestrzeń tak, by czuć się komfortowo i wygodnie. W domkach letniskowych przydatna bywa też antresola oraz koniecznie zadaszony taras, który posłuży w czasie długich letnich dni.

W małym domku letniskowym trzeba dobrze rozplanować umeblowanie – tak, by stół czy ława nie stały w przejściu. W środku trzeba się przecież swobodnie przemieszczać. Warto też sięgać po ułatwiające codzienne funkcjonowanie rozwiązania. Nowoczesny domek letniskowy może być wyposażony w składany stół, kanapę z funkcją spania, liczne schowki do przechowywania (warto wykorzystać każdą przestrzeń, decydując się na przykład na wykonanie zabudowy pod wymiar), krzesła składane jedno na drugie lub całkowicie chowane pod stół itp.

Domki letniskowe a wyposażenie AGD

Domek letniskowy trzeba oczywiście wyposażyć w niezbędny sprzęt. Mało kto wyobraża sobie codzienne funkcjonowanie chociażby bez lodówki czy elektrycznego czajnika. Najczęściej drewniane domki letniskowe wyposażone są w kuchnię, umieszczoną pod jedną ze ścian. Najlepiej wówczas zaaranżować tę przestrzeń w następujący sposób (od lewej strony):

przechowywanie (szafki, lodówka);

mycie i przygotowywanie produktów (strefa ze zlewozmywakiem);

gotowanie (kuchenka).

Jeśli zaś chodzi o wybór lodówki, to najlepiej sprawdzi się sprzęt z pełnym No Frost. Ale – uwaga! – system ten posiadają lodówki o standardowych wymiarach (rzadko mniejsze). Jeśli masz miejsce – nie rezygnuj z pełnowymiarowej lodówki. W innym wypadku możesz się zdecydować na model o wymiarach około 50 cm i pojemności około 40 litrów. Taka lodówka zaspokoi potrzeby twojej rodziny podczas kilkudniowego wypadu na działkę.

Kolejnym niezbędnym sprzętem jest kuchenka. Wiadomo, że do domku letniskowego przyjeżdżamy po komfortowy wypoczynek. Czasem trzeba jednak przyrządzić posiłek. Idealną opcją będzie kuchenka nastawna. Zajmuje mało miejsca i jest mobilna. Dostępne są modele jedno-, dwu-, trzy-, czteropalnikowe. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się kuchenka indukcyjna. Niezwykle praktycznym rozwiązaniem jest też piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofali.

---materiał partnera---