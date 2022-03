Jak usunąć gumę do żucia z ubrania?

Plamy po gumie do żucia należą do tych uporczywych, których trudno pozbyć się z ubrań, dywanów, samochodowej tapicerki czy jakiejkolwiek innej tkaniny. Nie jest to jednak niemożliwe - sprawdź, jak usunąć gumę do żucia z ubrania, aby nie pozostał po niej żaden ślad!

Usunięcie gumy z tkaniny wymaga zastosowania jednej z dwóch przeciwstawnych metod - rozgrzania plamy lub jej zamrożenia. Jeśli zawiodą standardowe metody, wskazane jest użycie specjalistycznych środków, np. od GeneralFresh. Usuwanie gumy na zimno i ciepło Usunięcie gumy z odzieży nie jest łatwe, ponieważ jej lepka struktura sprawia, że guma szybko i bardzo mocno przykleja się do powierzchni. Aby ją usunąć w całości, nie pozostawiając żadnych resztek, na początek należy schować zabrudzone ubranie do foliowego worka, a następnie do zamrażarki na około 3 lub 4 godziny. Po tym czasie guma powinna zejść z tkaniny w całości. Jeśli nie ma możliwości schowania ubrania w zamrażarce, gumę można zmrozić kostkami lodu. Kiedy guma przykleiła się do ubrania, a jej usunięcie nie jest możliwe od razu, najprawdopodobniej na tkaninie powstanie plama. Resztki gumy można usunąć przy pomocy żelazka lub prostownicy do włosów. Zabrudzone miejsce należy ułożyć na papierze do pieczenia, a następnie rozgrzać żelazkiem lub prostownicą. Chcesz usunąć gumę z ubrania? Wykorzystaj popularne produkty spożywcze Uporczywe plamy powstające pod powierzchnią gumy można skutecznie usunąć, wykorzystując proste produkty spożywcze, które niemal każdy posiada w kuchennej szafce. Dobre efekty czyszczenia wykazuje roztwór wody z octem w proporcji 1/3. Przy pomocy białej, bawełnianej ściereczki, namoczonej w podgrzanej mieszance, należy pocierać plamę, aby osłabić połączenie tkaniny z gumą. Równie dużą skuteczność zapewniają sok z cytryny, masło orzechowe, maść rozgrzewająca lub olej kokosowy. Trzeba je nałożyć na plamę i odczekać kilkanaście minut, a następnie zdrapać gumę tępą częścią noża. Guma przykleiła się do spodni? Nie wystarczy zwykłe pranie Z przyklejoną gumą do części ubrania trzeba walczyć specjalnymi metodami. Nie wystarczy zwykłe pranie mechaniczne lub ręczne, ponieważ guma składa się m.in. z hydrofobowych polimerów, które odpychają cząsteczki wody. Powstałe po usunięciu gumy plamy wymagają też często użycia dobrego odplamiacza lub prania z silnymi detergentami, które mogą niszczyć niektóre tkaniny. ---materiał partnera---

.